Gaianixx¡¢¥·¥êー¥ºC 1st¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁí³Û20²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü
¡ÖÂ¿Ç½À(R)Ãæ´ÖËì¡×¤Ë¤è¤ê²½¹çÊªÈ¾Æ³ÂÎ¤Î·ë¾½À®Ä¹µ»½Ñ¤Ë³×¿·¤òµ¯¤³¤¹¡¢ÅìµþÂç³ØÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒGaianixx¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÈø ·ò¿Í¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸Åê»ñ²È¤ª¤è¤Ó¿·µ¬Åê»ñ²È¤ò°ú¼õÀè¤È¤·¤¿Âè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥êー¥ºC 1st¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁí³Û20²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÎÎß·×»ñ¶âÄ´Ã£³Û¤ÏÌó38.5²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¡»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª¡§ ¡Öµ»½Ñ¸¡¾Ú¡×¤«¤é¡Ö¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡×¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢³Ê»ÒÉÔÀ°¹ç¡Ê¢¨1¡Ë¤ò´ËÏÂ¤·¡¢°Û¼ïºàÎÁ´Ö¤Ç¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊÃ±·ë¾½Ëì·ÁÀ®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÆÈ¼«µ»½Ñ¡ÖÂ¿Ç½À(R)Ãæ´ÖËì¡×¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥³¥¹¥È¤ÈÀÇ½¤Î¹½Â¤ÅªÆóÎ§ÇØÈ¿(¥È¥ìー¥É¥ª¥Õ)¡×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë²è´üÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç³×¿·¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£ Á°²ó¤Î¥·¥êー¥ºB°Ê¹ß¡¢Åö¼Òµ»½Ñ¤ÎÍ¸úÀ¤Ï¸¦µæ³«È¯¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾¦ÍÑ²½¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢2¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅö¼ÒºàÎÁ¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹³«È¯¤Ø¤Î°Ü¹Ô¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¡Ë¤¬´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À½ÉÊ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯¸Ç¤Ê¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥áー¥«ーÅù¡¢Ìó40¼Ò¶á¤¤´ë¶ÈÍÍ¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ê¶¦Æ±³«È¯¡¦É¾²Á¤Î°ú¤¹ç¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡À¤Âå¥»¥ó¥µー¡¢ÄÌ¿®¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥Ñ¥ïーÈ¾Æ³ÂÎ¡¢¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¤ÎºÎÍÑ¸¡Æ¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ·ë¾½À®Ä¹¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ðÈÄ¤È¤Ê¤ë·ë¾½¤È¤½¤Î¾å¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤ëÇöËì·ë¾½¤Î´Ö¤Ç¡¢¸¶»Ò¤Î´Ö³Ö¡Ê³Ê»ÒÄê¿ô¡Ë¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ
¢¡ËÜ»ñ¶âÄ´Ã£¤Î»ÈÅÓ¡§ ÎÌ»ºÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¤È¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«
¡¡º£²óÄ´Ã£¤·¤¿20²¯±ß¤Ï¡¢µÞÁý¤¹¤ë¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¥Ç¥Õ¥¡¥¯¥È¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°Ê²¼¤ÎÎÎ°è¤Ë½ÅÅÀÅê»ñ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¡Ö»³Íü¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»¥ó¥¿ー¡×¤ÎËÜ³Ê²ÔÆ¯¤ÈÆÈ¼«¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Î±¿ÍÑ
¡¡³«È¯µòÅÀ¤Ç¤¢¤ë»³Íü¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»¥ó¥¿ー¤ÎÀ°È÷¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥Ü¥ì¥Ù¥ë¤Î»îºî¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¸ÜµÒ¤ÎÎÌ»º¥é¥¤¥óÆ³Æþ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥µ¥ó¥×¥ë¶¡µë¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥»¥¹¸¡¾Ú¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶È³«È¯¤ÈÀìÌç¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¶¯²½
¡¡º£²ó¿·¤¿¤Ë»²²è¤·¤¿»ö¶È²ñ¼ÒÍÍÅù¤È¤ÎÏ¢·È¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢ËÌÊÆ¡¦²¤½£¡¦¥¢¥¸¥¢·÷¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤òËÜ³Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ÎÌ»º¥×¥í¥»¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢»ö¶È³«È¯¡ÊBD¡Ë¡¢ÃÎºâÀïÎ¬¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëºÎÍÑ¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥ÃÎºâÀïÎ¬¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ×ÀÐ²½
¡¡¸½ºß¡¢12·ï¤ÎÆÃµö¤ò¸¢Íø²½¡Ê¤¦¤Á11·ï¤ÏÃæ³Ëµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ëÂ¿Ç½À(R)Ãæ´ÖËì¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÈ¼«ÆÃµö¡Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç87·ï¤ò·ÑÂ³½Ð´êÃæ¤Ç¤¹¡£µ»½ÑÅª»²Æþ¾ãÊÉ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥êー¥ÉÅê»ñ²È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
ËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëÅê»ñ²È°ìÍ÷¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
´ûÂ¸Åê»ñ²È
³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþÂç³Ø¥¨¥Ã¥¸¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º¡ÊUTEC¡Ë¡¢JX¶âÂ°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢JIC¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥°¥íー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJIC VGI¡Ë¡¢¥¢¥ë¥³¥Ë¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢i-nest Capital³ô¼°²ñ¼Ò¡¢SMBC¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¿·µ¬Åê»ñ²È
»°°æ¶âÂ°CVC2¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊMitsui Kinzoku-SBI Material Innovation Fund II¡Ë¡¢Vertex Ventures Japan¡¢Åì¥ì¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¤¤é¤Ü¤·¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
JIC¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥°¥íー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä³ô¼°¡¡ÎÓ¡¡È»ÍÍ
¡¡2023Ç¯¤Ë½é²óÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢º£²ó¤Ï¥êー¥ÉVC¤È¤·¤ÆÄÉ²ÃÅê»ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿½é²óÅê»ñ»þ¤ÈÈæ¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤¬¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ÊÅ¸¤·¡¢³î¤Ä¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢²Ã¤¨¤Æ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¼«¼Ò¹©¾ì¤Î¹½ÃÛ¤·¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤êAI¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤êÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¹âÀÇ½²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ºòº£¤Ç¤Ï¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤â°ìÄê¥Ïー¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£Åö¼Òµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç½¾Íè¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤òºï¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢¹âÀÇ½¤ÊÈ¾Æ³ÂÎ¡ÊÃ±·ë¾½Ëì¡Ë¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â³Æ¼ï¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Î¼ÂÍÑ²½¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¹¹¤Ê¤ë¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó³È½¼¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦¥°¥êー¥ó²½¤ò¿Ê¤á¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿·µ¬Åê»ñ²È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
Mitsui Kinzoku-SBI Material Innovation Fund II
»°°æ¶âÂ°³ô¼°²ñ¼Ò¡¡µ¡Ç½À±ÕÂÎ»ö¶È²½¿ä¿ÊÉô¡¡ÉôÄ¹¡¡°þ°æ¡¡¿µÌéÍÍ
¡¡Gaianixx ¼Ò¤ÈÅö¼Òµ¡Ç½À±ÕÂÎ»ö¶È²½¿ä¿ÊÉô¤Ï¡¢2025 Ç¯4 ·î¤è¤êiconos(TM)¤òÍÑ¤¤¤¿¥¹¥Ô¥ó¥³ー¥ÈË¡¤Ë¤è¤ë¥Ë¥ª¥Ö»À¥ê¥Á¥¦¥à¡ÊLN¡Ë¤ª¤è¤Ó¥¿¥ó¥¿¥ë»À¥ê¥Á¥¦¥à¡ÊLT¡Ë¤ÎÃ±·ë¾½ÇöËì¤Î»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÄó·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙGaianixx ¼Ò¤Ø½Ð»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢2026 Ç¯°Ê¹ß¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ïµ¡Ç½À¥¦¥§¥Ï»Ô¾ì¤Ø¤Î¿åÊ¿Å¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢Gaianixx¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¼¡À¤ÂåÄÌ¿®SAW ¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÍÑÃ±·ë¾½ÇöËì¡¢¸÷ÄÌ¿®¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÍÑÃ±·ë¾½ÇöËì¤ª¤è¤ÓÈ¾Æ³ÂÎ´Þ¤à¤½¤ÎÂ¾µ¡Ç½ÀÃ±·ë¾½ÇöËì¤Ø¤Î»ö¶È»²Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Vertex Ventures Japan¡¡General Partner¡¡¹õÀî¡¡¾°ÆÁÍÍ
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢Gaianixx¼Ò¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë»²²è¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤ÈÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Î¥³¥¢µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ëÂ¿Ç½ÀÃæ´ÖËì¤Ï²½¹çÊªÈ¾Æ³ÂÎ¶È³¦¤ÎÈá´ê¤Ç¤¢¤ëÃ±·ë¾½²½¤ò¼Â¸½¤·10¿ôÃû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²½¹çÊªÈ¾Æ³ÂÎ»Ô¾ì¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àµ»½Ñ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÏ¶È´ü¤è¤êÈ¼Áö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¤½¤Î¼Â¸½À¤ÏÆü¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Î´ðÁÃ¸¦µæ¤ÈÎÌ»ºµ»½Ñ³«È¯¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿µ»½ÑÎÏ¤ÈÈ¾Æ³ÂÎ»ö¶ÈÎ©¾å¤²·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¿Íºà¤¬½¸·ë¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Î¿ÍºàÎÏ¤Ë¡¢»ä¶¦Vertex Group¤¬Í¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇGaianixx¼Ò¤Î»ö¶È³ÈÂç¤È²½¹çÊªÈ¾Æ³ÂÎ»Ô¾ì¤Î³×¿·¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
Åì¥ì¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡BI¿ä¿Ê¼¼¡¡¾ïÌ³Íý»ö¡¡ÌøÀ¥¡¡½¨É×ÍÍ
¡¡³×¿·Åª¤ÊÁÇºàµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¼¡À¤ÂåÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Ø¤Î¹×¸¥¤ËÂç¤¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Gaianixx¼Ò¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î²ÃÂ®¤Ë¸þ¤±¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤¤é¤Ü¤·¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥ô¥¡¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¡ÀÐ¸¶¡¡Í´ÂÀÍÍ
¡¡²½¹çÊªÈ¾Æ³ÂÎ¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¡Ç½ºàÎÁ¤ÇÍÑÅÓ¤Î³ÈÂç¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë°ìÊý¡¢´ðÈÄµ»½Ñ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢·ë¾½·ç´Ù¤ÎÈ¯À¸¤Ç¤¹¡£Gaianixx¤Ï¡¢Â¿Ç½À(R)Ãæ´ÖËì¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÇöËìÀ®Ä¹¤Ë¤è¤ê¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢À®Ëì¹©Äø¤Ë¥Ö¥ìー¥¯¥¹¥ëー¤ò¤â¤¿¤é¤·ÆÀ¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ËÈ¼¤¦À¸»ºÇ½ÎÏ¤ÎÁý¶¯¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿Ç½À(R)Ãæ´ÖËì¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ»¤Î¤ê¤ÏÃå¼Â¤ËÁ°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Gaianixx¤¬È¾Æ³ÂÎºàÎÁ¤ÎÎÎ°è¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÃæÈø·ò¿Í¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡ÖÁ°²ó¤ÎÄ´Ã£°Ê¹ß¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ØÂ¿Ç½À(R)Ãæ´ÖËì¡Ù¤¬Ã±¤Ê¤ë´ðÁÃ¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡À¤ÂåÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ôー¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¦¥£¥ó´°Î»¤ª¤è¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÂ¿¿ô¤Î°ú¤¹ç¤¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÉCost-Performance Trade Off ¡È¤ò²ò¾Ã¤·¤¦¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¶¯¤¤´üÂÔ¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê³ô¼çÍÍ¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤ò·Þ¤¨¡¢¹¹¤Ê¤ëÏ¢·È¤ò½é¤á¡¢»º¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë´ë¶ÈÍÍ¤È¤Î¡Ö¶¥Áè¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ò¼Â¸½¤·¡¢·ÐºÑ¡¦»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤È³×¿·¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¡¢º£¸å¤âÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯È¾Æ³ÂÎ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·À¤³¦Ãæ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥áー¥«ー¤Ø¡¢³×¿·Åª¤ÊÀ½Â¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸ÀÍÕ¤ÎÀâÌÀ¡Ë
Â¿Ç½À(R)Ãæ´ÖËì¤È¤Ï
¡¡´ðÈÄ¤ÈÈ¾Æ³ÂÎËì¤Î³Ê»ÒÉÔÀ°¹ç¤ò¶îÆ°ÎÏ¤È¤·¤ÆÁÐ¾½·¿¥Þ¥ë¥Æ¥ó¥µ¥¤¥ÈÊÑÂÖ¤òÀ¸¤¸¡¢³Ê»ÒÉÔÀ°¹ç¤ò´ËÏÂ¤·¾åÉôÈ¾Æ³ÂÎËì¤ò¹âÉÊ¼Á·ë¾½²½¤µ¤»¤ëGaianixxÆÈ¼«¤ÎÃæ´ÖËì¡£
¥¨¥Ô¥¿¥¥·¥ã¥ëÀ®Ä¹¤È¤Ï
¡¡·ë¾½´ðÈÄ¤Î¾å¤Ë·ë¾½À®Ä¹¤ò¹Ô¤¤¡¢²¼ÃÏ¤Î´ðÈÄ¤Î·ë¾½ÌÌ¤Ë¤½¤í¤¨¤ÆÃ±·ë¾½¤ÎÇöËì¤òÇÛÎó¤¹¤ëÀ®Ä¹µ¡¹½¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒGaianixx¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒGaianixx¤Ï¡ÖÂ¿Ç½À(R)Ãæ´ÖËì¡É¤ÇÀ¤³¦¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥È¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Â¿Ç½À(R)Ãæ´ÖËìµÚ¤Ó¥¨¥Ô¥¿¥¥·¥ã¥ë¸¦µæ³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÅìµþÂç³ØÈ¯¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºßGaianixx¤Ç¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨Æ¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÃµ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Êç½¸Ãæ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ïhttps://gaianixx.com/recruit/¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£Êç½¸Ãæ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Gaianixx¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ¶È³¦¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹Ãç´Ö¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï https://gaianixx.com/contact/ ¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒGaianixx
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿7-3-1ÅìµþÂç³Ø Æî¸¦µæÅï¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥é¥Ü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡ÃæÈø·ò¿Í
ÀßÎ©Æü¡§2021Ç¯11·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Â¿Ç½À(R)Ãæ´ÖËìµÚ¤Ó¥¨¥Ô¥¿¥¥·¥ã¥ë¸¦µæ³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
https://gaianixx.com/