¡Ú 5/23¡¦24 ³«ºÅ¡Û¡ØÂè 24 ²ó ÆüËÜ¥èー¥¬ÎÅË¡³Ø²ñ¸¦µæÁí²ñ ¿·³ãÂç²ñ¡Ù¡¡¥È¥é¥¦¥Þ¤È¥èー¥¬ÎÅË¡ ～Ìþ¤ä¤·¤ÈºÆÀ¸¤Ø¤ÎÆ»～
https://www.yogatherapy2026.com/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè23²óÆüËÜ¥èー¥¬ÎÅË¡¸¦µæÁí²ñ¿·³ãÂç²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥èー¥¬ÎÅË¡³Ø²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§Ä»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§ÌÚÂ¼·Å¿´¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¤Î¡Ö¼ëºí¥á¥Ã¥» ¿·³ã¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ë¤Æ¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¡¦¥±¥¢¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥èー¥¬ÎÅË¡¤ÎÍ¸úÀ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖÂè24²ó ÆüËÜ¥èー¥¬ÎÅË¡³Ø²ñ¸¦µæÁí²ñ ¿·³ãÂç²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª¡§¤Ê¤¼º£¡¢¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¡×¤Ê¤Î¤«
¼«Á³ºÒ³²¡¢»ö¸Î¡¢µÔÂÔ¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¢¤½¤·¤ÆÉÔ°ÂÄê¤Ê¼Ò²ñ¾ðÀª--¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¿¼¤¤½ý¤ò»Ä¤¹¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¡Ê¿´Åª³°½ý¡Ë¡×¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¹ï²½¡¦Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤È¥èー¥¬ÎÅË¡ ～Ìþ¤ä¤·¤ÈºÆÀ¸¤Ø¤ÎÆ»～¡×¤ò¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢ÉûÂê¤Ë¡Ö¥èー¥¬ÎÅË¡¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ä´ÏÂ ¼õÍÆ¤È¶¦´¶¡×¤ò¿ø¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
½¾Íè¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤Ë¤è¤ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤äÌôÊªÎÅË¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿ÈÂÎ´¶³Ð¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Î§¿À·Ð·Ï¤òÄ´À°¤·¡¢¿´¤Î²óÉü¤òÂ¥¤¹¡Ö¥½¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¿ÈÂÎÅª¡Ë¥¢¥×¥íー¥Á¡×¤Ç¤¹¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¥èー¥¬¤ÎÃÒ·Å¤ò¸½Âå°å³Ø¤ËÅý¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¥èー¥¬ÎÅË¡¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÍÎÏ¤Ê¼êË¡¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢´ËÏÂ¥±¥¢¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¡¢Àº¿À°å³Ø¡¢¿´Íý³Ø¡¢Åý¹ç°åÎÅ¡¢»º¶ÈÊÝ·ò¤Î³ÆÊ¬Ìî¤ò¸£°ú¤¹¤ëÀìÌç²È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥¦¥Þ¥±¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥èー¥¬ÎÅË¡¤Î²ÄÇ½À¤ò¡¢²Ê³ØÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ÈÎ×¾²¼ÂÁ©¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÃµµá¤·¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡¢¿´Íý¿¦¡¢Ê¡»ã´Ø·¸¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÖÌþ¤ä¤·¤ÎÁªÂò»è¡×¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Âç²ñÄ¹¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡Ö°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ê¼£ÎÅ¤À¤±¤Ç¤ÏÌþ¤ä¤·¤¤ì¤Ê¤¤¿¼¤¤¶ì¤·¤ß¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»à¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸¤¤ë°ÕÌ£¤ÎÁÓ¼º¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¿·³ã¤ÎÃÏ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ø¥Ó¥Ïー¥é¡ÊÊ©¶µÅª´ËÏÂ¥±¥¢¡Ë¡Ù¤äÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Á´¿ÍÅª°åÎÅ¤Î¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤È¿´¤òÊ¬¤±¤Ê¤¤¥±¥¢¤Î½ÅÍ×À¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤¤¤¦º¤Æñ¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥èー¥¬ÎÅË¡¤¬¤¤¤«¤Ë¼«¸Ê¼£ÌþÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ºÆÀ¸¤Ø¤ÎÆ»¤òÂó¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¹Í¤¨¡¢ÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡- Âç²ñÄ¹ º£°æÍÎ²ð¡ÊÄ¹²¬À¾ÉÂ±¡´ËÏÂ¥±¥¢²ÊÉôÄ¹¡¦¥Ó¥Ïー¥éÉÂÅïÄ¹¡Ë
¡¡- Âç²ñÄ¹ º£Â¼Ã£Ìï¡Ê¤µ¤µ¤¨°¦¤è¤í¤º¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡Ë
¢£ ËÜÂç²ñ¤Î£´¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È1.Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤Î¥È¥é¥¦¥ÞÏÀ
Ê¸²½Àº¿À°å³Ø¡¦°åÎÅ¿ÍÎà³Ø¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëµÜÃÏ¾°»Ò»á¡Ê°ì¶¶Âç³ØÂç³Ø±¡ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Ë¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Ñー¥½¥Ê¥ë¿´Íý³Ø¤ÎÀÐÀîÍ¦°ì»á¡ÊÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë¡¢Åý¹ç°åÎÅ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë²ÃÆ£Ä¾ºÈ»á¡Ê¤³¤â¤ì¤Ó¤Î¿ÇÎÅ½ê±¡Ä¹¡Ë¤é¤ò¾·¤¡¢¼Ò²ñ¡¦¿´Íý¡¦¿ÈÂÎ¤Î³ÆÂ¦ÌÌ¤«¤é¥È¥é¥¦¥Þ¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
2.»º¶ÈÊÝ·òÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÄó¸À¡Ê´ë¶È¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±´ë²è¡Ë
»º¶È°å²ÊÂç³Ø¤Î²ÏÂ¼ÍÎ»Ò¶µ¼ø¤ò·Þ¤¨¡¢´ë¶È¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¤Ë¤ª¤±¤ë¥èー¥¬ÎÅË¡¤Î³èÍÑË¡¡ÊÁÈ¿¥¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥Ó¥¢¥ó¥¹Åù¡Ë¤òÄó¸À¤¹¤ëÊ¬²Ê²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
»º¶ÈÊÝ·ò¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ë²ÏÂ¼¶µ¼ø¤ò¾·¤¡¢¡ÖÁÈ¿¥¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡×¤È¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥Ó¥¢¥ó¥¹¡ÊÁ°¸þ¤¤Ê°ïÃ¦¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¸·¤·¤¤´Ä¶²¼¤Ç¤âÀ®²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¿Íºà¡¦ÁÈ¿¥¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò²Ê³ØÅª¤Ë²òÌÀ¤·¡¢¥èー¥¬ÎÅË¡¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡ÖÀÞ¤ì¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£·Ð±Ä¼Ô¡¦¿Í»öÃ´Åö¼ÔÉ¬Ä°¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
3.¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó
¼ÂºÝ¤Î¾ÉÎã¤òÁÛÄê¤·¤¿¥èー¥¬ÎÅË¡¤Î¥°¥ëー¥×»ØÆ³¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¥èー¥¬ÎÅË¡»Î¤Ë¤è¤ë»ØÆ³¤òÄÌ¤¸¡¢Î×¾²¸½¾ì¤Ç¤¹¤°¤ËÌòÎ©¤Äµ»½Ñ¤È¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
4.ÂÐÏÃ¤È¸òÎ®¤Î¾ì¡Ö¥³¥³¤«¤é¥«¥Õ¥§¡×
ÅÐÃÅ¼Ô¤ä·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥èー¥¬ÎÅË¡»Î¤È»²²Ã¼Ô¤¬¡¢¾¯¿Í¿ô¤ÇÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÇº¤ß¤äÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹¤²¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¥2025Ç¯Âç²ñ¤ÎÌÏÍÍ¡ÊÌ¾¸Å²°Âç³ØËÅÄ¹ÖÆ²¡Ë
2025Ç¯¡¡Ì¾¸Å²°Âç³Ø ËÅÄ¹ÖÆ²¤Ë¤Æ
¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡¡
ÃÎ»ö¡¢¥¤¥ó¥ÉÂç»È¤é¤ò¤ª¾·¤¤·³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¡¡²ñ¾ì¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÎÌÏÍÍ
¥Ý¥¹¥¿ー¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï³¤³°¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤âÂ¿¿ô
¡ã¸¦µæÁí²ñ¤Ç¤Î¥èー¥¬ÎÅË¡»Î¤Î¾ÉÎãÊó¹ð¥Ý¥¹¥¿ーÈ¯É½¡Ê2025Ç¯¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¡ä
¢£ ¼ç¤ÊÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡Ú°åÎÅ¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÃÎ¤ë¡¢2Ì¾¤ÎÂç²ñÄ¹¹Ö±é¡Û
Âç²ñÄ¹¡¡º£°æ ÍÎ²ð »á¡ÊÄ¹²¬À¾ÉÂ±¡ ´ËÏÂ¥±¥¢²ÊÉôÄ¹¡¦¥Ó¥Ïー¥éÉÂÅïÄ¹¡Ë
¡Ö´ËÏÂ¥±¥¢¤È¥èー¥¬ÎÅË¡¡×: ½ªËö´ü°åÎÅ¡Ê¥Ó¥Ïー¥é¡Ë¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»à¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤ä¼ÂÂ¸Åª¤Ê¶ì¤·¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢¥èー¥¬¤¬¤¤¤«¤Ë´µ¼Ô¤È²ÈÂ²¤Î¡Öº²¤Î»Ù¤¨¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¼ÂÁ©Êó¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²ñÄ¹¡¡º£Â¼ Ã£Ìï »á¡Ê¤µ¤µ¤¨°¦¤è¤í¤º¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ±¡Ä¹¡Ë
¡ÖÃÏ°è°åÎÅ¤ÈÅý¹ç¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×: ¸ÉÎ©¤·¤¬¤Á¤Ê¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò³Ë¤È¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¡Ê¼Ò²ñÅª½èÊý¡Ë¤Î¼ÂÁ©¤ò¾Ò²ð¡£¾ã³²Ê¡»ã¤äÀ¸³è»Ù±ç¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¿·¤·¤¤°åÎÅ¤Î¥«¥¿¥Á¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¾·ÂÔ¹Ö±é
µÜÃÏ ¾°»Ò »á¡Ê°ì¶¶Âç³ØÂç³Ø±¡¼Ò²ñ³Ø¸¦µæ²Ê ÆÃÇ¤¶µ¼ø / Àº¿À²Ê°å¡Ë
ÀìÌç¡§Ê¸²½Àº¿À°å³Ø¡¢°åÎÅ¿ÍÎà³Ø¡£¡Ø´Ä¾õÅç¡á¥È¥é¥¦¥Þ¤ÎÃÏÀ¯³Ø¡Ù¡Ø½ý¤ò°¦¤»¤ë¤«¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¼Ò²ñÅªÊ¸Ì®¤ÇÂª¤¨¤ë»ëºÂ¤òÄó¶¡¡£
ÀÐÀî Í¦°ì »á¡ÊÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¿Í´Ö¼Ò²ñ³ØÉô ¶µ¼ø / Î×¾²¿´Íý»Î¡Ë
ÀìÌç¡§Î×¾²¿´Íý³Ø¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Ñー¥½¥Ê¥ë¿´Íý³Ø¡£¿´ÍýÎÅË¡¤È¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÎÅý¹ç¤ò¸¦µæ¤·¡¢¿´¤Î¿¼ÁØ¤«¤é¤Î²óÉü¤òÃµµá¡£
²ÃÆ£ Ä¾ºÈ »á¡ÊÁí¹ç°åÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ¤³¤â¤ì¤Ó¤Î¿ÇÎÅ½ê ±¡Ä¹¡Ë
ÀìÌç¡§¾®»ù²Ê¡¢´ÁÊý¡¢¿´¿È°åÎÅ¡£ACT¡Ê¥¢¥¯¥»¥×¥¿¥ó¥¹¡õ¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡¦¥»¥é¥Ôー¡ËÅù¤Î¿´ÍýÎÅË¡¤ÈÅìÍÎ°å³Ø¤òÍ»¹ç¤·¤¿Åý¹ç°åÎÅ¤ò¼ÂÁ©¡£
¡ÚË¡¿Í¡¦´ë¶È¸þ¤±±þÍÑ¡¡Ê¬²Ê²ñ¡Û
²ÏÂ¼ ÍÎ»Ò »á¡Ê»º¶È°å²ÊÂç³Ø »º¶ÈÊÝ·ò³ØÉô ¶µ¼ø¡Ë
ÀìÌç¡§¸ø½°±ÒÀ¸³Ø¡¢¥Ø¥ë¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡£ÁÈ¿¥³«È¯¤Î¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤¿¿¦¾ì¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¤ò¸¦µæ¡£
¡Ú´ðÄ´¹Ö±é¡Û
ÌÚÂ¼ ·Å¿´¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥èー¥¬ÎÅË¡³Ø²ñ Íý»öÄ¹¡Ë
¥¤¥ó¥ÉsVYASAÂç³ØÅù¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÅÁÅýÅª¥èー¥¬¤ò¸½Âå°å³Ø¤ËÅ¬¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¥èー¥¬ÎÅË¡¡×¤ò³ÎÎ©¡£¥Á¥ç¥ë¥Îー¥Ó¥êÈïÇø¼Ô»Ù±ç¤Ê¤É¹ñºÝÅª¤Ê³èÆ°¤âÅ¸³«¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/132915/table/8_1_a7b61bf479bd110bd820e68bbf2050d3.jpg?v=202603090652 ]
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥èー¥¬ÎÅË¡³Ø²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ü2003Ç¯ÀßÎ©¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¥èー¥¬¤ÎÃÒ·Å¤ò¸½Âå°å³Ø¡¦¿´Íý³Ø¤ÈÅý¹ç¤·¤¿¡Ö¥èー¥¬ÎÅË¡¡×¤Î¸¦µæ¡¦ÉáµÚ¤ò¹Ô¤¦³Ø½ÑÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£°å»Õ¡¢¥èー¥¬ÎÅË¡»Î¤Ê¤ÉÌó1,500Ì¾¤Î²ñ°÷¤òÍÊ¤·¡¢°åÎÅµ¡´Ø¡¢Ê¡»ã»ÜÀß¡¢ÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù±ç³èÆ°¤ä¡¢¥¤¥ó¥É¤ò»Ï¤áÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÅª¤Ê³èÆ°¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢´ë¶È¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±¤ËAI»þÂå¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡ÖBMRT¡Ê¿È¿´Ä´À°ŽÌŽßŽÛŽ¸¡«Ž×ŽÑ¡Ë¡×¡§¡ÚAI»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÄ¾´¶ÎÏ¤òÍÜ¤¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÈÂÎµ¡Ç½¤òÄ´À°¤·¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤Ä¤Ä¥á¥¿Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢ÁÏÂ¤À¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¼«¸Ê³ÎÎ©¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.yogatherapy.jp/
¢£ »²²Ã¿½¹þ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Âç²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¹Ö±é¼Ô¾ðÊó¤Ï½ç¼¡¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
ÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¤Î¤´¼èºà¡¢´ë¶È¡¦°åÎÅ´Ø·¸¼ÔÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤â´¿·Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¥µ¥¤¥ÈÆâ¥Õ¥©ー¥à¤Þ¤¿¤Ï²¼µ¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥èー¥¬ÎÅË¡³Ø²ñ »öÌ³¶É
¢©683-0842 Ä»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô»°ËÜ¾¾1-2-24
TEL: 0859-32-1557 / Email: yoga@yogatherapy.jp