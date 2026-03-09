2026Ç¯3·î³«ºÅ Âçºå¡¦Åìµþ¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥çー¥«¥ï¥µ¥¥Öー¥¹¤Î½ÐÅ¸¾ÜºÙ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ï¥µ¥¥âー¥¿ー¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Çì ·ò»ù¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ÖÂè42²óÂçºå¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥çー2026¡×¡ÖÂè53²ó Åìµþ¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥çー2026¡×¤Ë¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¾ÜºÙ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Öー¥¹¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
½ÐÅ¸¾ÜºÙ¤Ï¥«¥ï¥µ¥Áí¹ç¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥È¡ØKawasaki Good Times¡Ù¤Ç·ÇºÜÃæ¡ª
▶µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://kawasaki-goodtimes.com/_ct/17824881)
¥«¥ï¥µ¥¥Öー¥¹¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÂ¿¿ô¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
³«ºÅÆüÄø
Âè42²ó Âçºå¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥çー2026
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î20Æü(¶â)¡¦21Æü(ÅÚ)¡¦22Æü(Æü)
³«ºÅ¾ì½ê¡§ ¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå
½ÐÅ¸¾ì½ê¡§2¹æ´Û
URL¡¡¡¡¡§https://www.motorcycleshow.jp/index.html
Âè53²ó Åìµþ¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥çー2026
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î27Æü(¶â)¡¦28Æü(ÅÚ)¡¦29Æü(Æü)
³«ºÅ¾ì½ê¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È
½ÐÅ¸¾ì½ê¡§À¾2¥Ûー¥ë
URL¡¡¡¡¡§https://www.motorcycleshow.org
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÅù¾ÜºÙ¤Ï³Æ¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥çー¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ï¥µ¥¥âー¥¿ー¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó
½êºßÃÏ¡§¢©673-8666 Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»ÔÀîºêÄ®1ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Çì¡¡·ò»ù
ÀßÎ©¡§¾¼ÏÂ28Ç¯12·î15Æü
