¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖFIN/SUM 2026¡×¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Æ»°É©ÃÏ½ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¥½ー¥·¥ã¥ë¥»¥¯¥¿ー¤È´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡Ö´óÉÕDX¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£ÀµÎ´¡¢°Ê²¼¡Ö¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖFIN/SUM 2026¡×¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖIMPACT PITCH¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»°É©ÃÏ½ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖFIN/SUM 2026¡×¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖIMPACT PITCH¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖFIN/SUM¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤È¶âÍ»Ä£¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¤Î³«ºÅ¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖFIN/SUM NEXT ― AI ¡ß ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤¬ÁÏ¤ë¿·¶âÍ»¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡£2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î4Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖIMPACT PITCH¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿65¼Ò¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é¡¢½ñÎà¿³ºº¤È±þ±çÅêÉ¼¤ò·Ð¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿9¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢3·î6Æü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐÃÅ¡£¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ø¤Î¹×¸¥¤ä»ö¶È¤Î³×¿·À¡¦À®Ä¹²ÄÇ½À¤¬É¾²Á¼´¤È¤Ê¤ê¡¢¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´óÉÕ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶âÍ»¡¦¥Çー¥¿¡¦Ê¸²½¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë
¸ø¶¦¡¦¥½ー¥·¥ã¥ë¥»¥¯¥¿ー¤¬¼è¤êÁÈ¤à¼Ò²ñ²ÝÂê¤ÏÊ£»¨¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤è¤ê¤â»Ù±ç³èÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤Ã¤È»ñ¶âÄ´Ã£¤ò³Ú¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È¤Ï»Ù±ç¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î¸½¾ì¤Ë»ñ¶â¤È»Ù±ç¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´óÉÕDX
´óÉÕ¡¦²ñÈñ¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç´°·ë¡£·èºÑ¼ê¿ôÎÁ3.4%¡¢·ÑÂ³·èºÑÂÐ±þ¡¢ÎÎ¼ý½ñ¼«Æ°È¯¹Ô¤Ê¤É¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë´óÉÕÊç½¸¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿Í¡¦³Ø¹»Ë¡¿Í¡¦ÉÂ±¡¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥½ー¥·¥ã¥ë¥»¥¯¥¿ー¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI»ñ¶âÄ´Ã£
´óÉÕ¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤ËAI¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢¥ê¥Ôー¥È´óÉÕ¤ÎÂ¥¿Ê¡¦´óÉÕÃ±²Á¤Î¸þ¾å¤ò¼çÆ³¡£½õÀ®¶â¿½ÀÁ¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»Ù±ç³èÆ°¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
»ÅÁÈ¤ß¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëÇ¯ËöÄ´À°¤Ç¤Ï¸½¾õ¡¢´óÉÕ¶â¤Î¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³ÎÄê¿½¹ð»þ¤Ë´óÉÕ¾ðÊó¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦Ï¢·È¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ÊÄ£¤´¤È¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´óÉÕ¶â¹µ½üÂÐ¾ÝÃÄÂÎ¤Î¾ðÊó¤ò°ì¸µ²½¤·¤¿¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥ç¥ó
5Ç¯¸å¡¢ÆüËÜ¤Î´óÉÕ¼ÔÎ¨¤ò¸½ºß¤Î17%¤«¤é²¤ÊÆÊÂ¤ß¤Î50%¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¡¢´óÉÕÎ®ÄÌÁí³Û1,000²¯±ß¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£´óÉÕ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶âÍ»¡¦¥Çー¥¿¡¦Ê¸²½¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¶âÍ»µ¡´Ø¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤ØÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»°É©ÃÏ½ê¾Þ ¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
´óÉÕ¡ß¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦ÎÎ°è¤Î³×¿·À
´óÉÕ¤È¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹ÎÎ°è¤Ï¡¢ÊÑ³×À¡¦³×¿·À¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ä¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ëÅÀ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹À
ºòº£¡¢´óÉÕ¤Ï"¿ä¤·"¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤Î¹¤¬¤ê¤ò´üÂÔ¤Ç¤¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¿¤Ó¤·¤í¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¹×¸¥
ÆüËÜ¤È²¤ÊÆ¤Î´óÉÕ¼ÔÎ¨¤Îº¹¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢´óÉÕ¤äÅê»ñ¤¬¼Ò²ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯À¤³¦¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Éû¾Þ
»°É©ÃÏ½ê¤¬´Ý¤ÎÆâ¥¨¥ê¥¢¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë6¤Ä¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤±¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹»ÜÀß¤ÎÃæ¤«¤é¡¢1»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¸¢3¤«·îÊ¬
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¥Æ¥¹¥È·ë²ÌÈ¯É½¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.finsum.jp/pitch.html
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO º´Æ£ÀµÎ´¤«¤é¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï»°É©ÃÏ½ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢"ÊñÀÝÅª¤Ê¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯"¤Î¼Â¸½¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ò»ä¤¿¤Á¤¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆAI¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éµ»½Ñ¤Ç¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤Ê³èÆ°¤Ë»ñ¶â¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±Î®¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢»ö¶È¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥æ¥Ë¥³ー¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥»¥¯¥¿ー¤È´ë¶È¸þ¤±¤Ë´óÉÕ·èºÑ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¡Ö´óÉÕDX¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´óÉÕÊç½¸¡¦·èºÑ¡¦CRM¤Ê¤ÉNPO·Ð±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¡¢Æ³ÆþÃÄÂÎ¤Ï3,900ÃÄÂÎ°Ê¾å¡¢´óÉÕÎ®ÄÌÁí³Û¤Ï140²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¡¦½¾¶È°÷¤Î´óÉÕDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë»ö¶È¤âÅ¸³«¤·¡¢Âç´ë¶È¤Î¿ÍÅª»ñËÜ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë³«¼¨¹àÌÜ¤Î²þÁ±¡¦È¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡Û¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÂåÉ½¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌòCEO º´Æ£ ÀµÎ´
¡ÚÀßÎ©¡Û2020Ç¯5·î11Æü
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©550-0002 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶è¹¾¸ÍËÙ1-22-17 ¹¾¸ÍËÙ¥¤ー¥¹¥È¥Ó¥ë6F