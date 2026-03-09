¤¢¤Î¤È·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¡ÉÍ§¿Í¥³¥ó¥Ó¡Éµ¯ÍÑ¤ÎTikTok LIVE½é¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥Èー¥¯¡×3ÊÓ¤ò3·î16Æü(·î)¤è¤êÊü±Ç³«»Ï¡£¡É¹¥¤¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¹¥¤¤¬¤Ò¤í¤¬¤ë¡£¡ÉÌ¥ÎÏ¤òÉÁ¤¯CM¤Ë
¥·¥çー¥È¥àー¥Óー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÎLIVEÇÛ¿®µ¡Ç½TikTok LIVE¤Î½é¤È¤Ê¤ë¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥Èー¥¯¡×¥·¥êー¥ºÁ´3ÊÓ¤ò2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êWEB¾å¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜCM¤Ë¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤¢¤Î¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤¬½Ð±é¤·¡¢TikTok LIVE¤Î¡Ö¹¥¤¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¹¥¤¤¬¤Ò¤í¤¬¤ë¡£¡×³Ú¤·¤µ¤ò¡Ö¥Èー¥¯ÊÓ¡×¡Ö²»³ÚÊÓ¡×¡Ö¥²ー¥àÊÓ¡×¤Î3ÊÓ¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢Æ±Æ°²è¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤òÁ´¹ñ¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¿·CM¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤âÃç¤ÎÎÉ¤¤¤¢¤Î¤È·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê²ñÏÃ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢TikTok LIVE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËLIVEÇÛ¿®¤ò¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤¤ëÎ×¾ì´¶¤ä¡¢ÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë´¶¾ð¤òÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¥·¥§¥¢¤¹¤ë´î¤Ó¤Ê¤É¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤²¹¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢TikTok LIVE¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ç¤¢¤ëÌ´¸¸(@mugen_siba(https://www.tiktok.com/@mugen_siba))¡¢AYUKA(@ayuka_lala(https://www.tiktok.com/@ayuka_lala))¡¢Å·²»ÍøÛë(@amanerina333(https://www.tiktok.com/@amanerina333))¤â½Ð±é¡£¤¢¤Î¡¢·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤È¤ÎÇÛ¿®¤ò²ð¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Î¡¢·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡¢¤½¤·¤Æ³Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¼«Á³¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢TikTok LIVE¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö¹¥¤¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¹¥¤¤¬¤Ò¤í¤¬¤ë¡£¡×ÂÎ¸³¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢Â¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëCM¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¥Æ¥ì¥ÓCM³µÍ×
- TikTok LIVE |¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¦·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¹¥¤¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¹¥¤¤¬¤Ò¤í¤¬¤ë¡£¡×¥Èー¥¯ÊÓhttps://youtu.be/nK20hELFO5k¡Ê15ÉÃ¡Ë
- TikTok LIVE |¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¦·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¹¥¤¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¹¥¤¤¬¤Ò¤í¤¬¤ë¡£¡×²»³ÚÊÓhttps://youtu.be/Ch8DI1cN9_k¡Ê15ÉÃ¡Ë
- TikTok LIVE |¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¦·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¹¥¤¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¹¥¤¤¬¤Ò¤í¤¬¤ë¡£¡×¥²ー¥àÊÓhttps://youtu.be/5JeN5AfTRYE¡Ê15ÉÃ¡Ë
- TikTok LIVE¡Ã¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¦·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¹¥¤¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¹¥¤¤¬¤Ò¤í¤¬¤ë¡£¡×¥á¥¤¥¥ó¥°¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーhttps://youtu.be/KPPparGOi68
¢£¿·CM¥¹¥Èー¥êー
¡Ö¹¥¤¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¹¥¤¤¬¤Ò¤í¤¬¤ë¡£¡×¥Èー¥¯ÊÓ
¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤Ç¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¶¦Í¤·¡¢¤¢¤Î¤È·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤¬Ì´¸¸(@mugen_siba(https://www.tiktok.com/@mugen_siba))¤ÎTikTok LIVE¤ò»ëÄ°Ãæ¡£¡ÖÌ´¸¸¤µ¤ó¤Î»¨ÃÌ¡¢¸«¤Æ¤Þ¤¦¤Ê¤¡¡×¤È·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤¬¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢¤¢¤Î¤â¡Ö¤ï¤«¤ë¡ª¡×¤È¶¦´¶¡£
¤¹¤ë¤È¤¢¤Î¤¬¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¡Ö·§¥×¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤È¹²¤Æ¤ë·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¡¢Ì´¸¸¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¥ïー¥É¥»¥ó¥¹¡¢¤¹¤´¤¤¤è¤Í!?¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤¢¤Î¤ÏËþÂ¤²¤Ë¡¢·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤â¾È¤ì¤Ê¤¬¤é´î¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¹¥¤¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¹¥¤¤¬¤Ò¤í¤¬¤ë¡£¡×²»³ÚÊÓ
¥Ð¥¹¤Î¼ÖÆâ¤Ç¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¥·¥§¥¢¤·¡¢¤¢¤Î¤È·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤¬AYUKA(@ayuka_lala(https://www.tiktok.com/@ayuka_lala))¤ÎTikTok LIVE¤ò»ëÄ°¡£AYUKA¤Î²ÎÀ¼¤Ë·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÎÞÌÜ¤Ë¡£¤¢¤Î¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö²Î»ì¤¬¿´¤ËÀ÷¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÁ÷¿®¡£
ÀÅ¤«¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¯·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¡¢¤¢¤Î¤â¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Í¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Æ°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿AYUKA¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡ªLIVE¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þÅú¡£
¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤È·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤¬»×¤ï¤ºÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤¢¤Î¤¬¹²¤Æ¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¤ÇÀÅ»ß¤¹¤ë¡¢²¹¤«¤¯¥æー¥â¥é¥¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹¥¤¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¹¥¤¤¬¤Ò¤í¤¬¤ë¡£¡×¥²ー¥àÊÓ
Å·²»ÍøÛë(@amanerina333(https://www.tiktok.com/@amanerina333))¤Î¥²ー¥àÇÛ¿®¤ò»ëÄ°Ãæ¡¢¤¢¤Î¤Ï¡Ö¼Â¶·¥¦¥±¤ë(¾Ð)¡×¤È¥¯¥¹¥Ã¤ÈÈù¾Ð¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ê¤Ê¤Æ¤£¤ÎÌÑÁÛ¡¢¤¹¤´¤¤¤Í(¾Ð)¡×¤È·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤¬È¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Î¤¬ÆÍÁ³¡ÖÍ§Ã£¤¬ÌÑÁÛ¤·¤¹¤®¤À¤Ã¤Æ¡×¤ÈLIVE¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÁ÷¿®¡£
¶Ã¤¯·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¡¢¤¢¤Î¤Ï¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤¤¤Þ¤¹¡£Å·²»ÍøÛë¤Ï¡Ö¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë(¾Ð) º£Æü¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¤«¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÖÅú¡£¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤¤¿·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤¬¡ÖÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¹²¤Æ¤Æ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¢£È¯É½²ñÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò
È¯É½²ñÅöÆü¡¢¥¹¥Æー¥¸ÅÐÃÅÄ¾Á°¤Ë¤¢¤Î¤¬¹µ¼¼¤«¤é¤ÎTikTok LIVEÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î¸å¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤¢¤Î¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÈ¿±þ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤¨¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¼¡¤Ï·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËLIVEÇÛ¿®¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈLIVEÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¿·À¸³è¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤óÎ®¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¤òÈ¯É½¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾Ç¤é¤ºÌµÍý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¡×¤È¤¢¤Î¤é¤·¤¤²óÅú¤ò¤·¡¢¡ÖTikTok LIVE¤ò³«¤±¤ÐÃ¯¤«¤¬Ãý¤Ã¤Æ¤Æ°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤ë¡£¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤«¤é¥Ó¥Ç¥ª¥ì¥¿ー¤¬ÅþÃå¡£¡Ö»ä¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í3¤Ä¸À¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈµÞî±¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¡¢¶¯¤¤¡¢È±¤¬åºÎï¤Ê½ê¡×¤È²óÅú¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð´é¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ï¡¢CM¤Ç¤â¶¦±é¤·¤¿TikTok LIVE¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÌ´¸¸¡¢Å·²»ÍøÛë¡¢AYUKA¤Î3Ì¾¤âÅÐ¾ì¡£¤¢¤Î¤Ï¡¢3¿Í¤ÎLIVEÇÛ¿®¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊ¹¤¡¢¡ÖTikTok LIVE¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¥Î¥ê¤Ç²ñÏÃ¤¬Å¾¤¬¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤³¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤ÏTikTok LIVE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¤Î²óÅ¾¤¬Áá¤¯¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¡£¥³¥á¥ó¥È¤â½¦¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤ÆËÍ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¶ÃØ³¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¿·TVCM¤Î¡Ö¹¥¤¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¹¥¤¤¬¤Ò¤í¤¬¤ë¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡È¤³¤Î½Õ¡¢¿·¤·¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¿Í¡¦¹¤²¤¿¤¤¤³¤È¡É ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ4Ì¾¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç²óÅú¡£¤¢¤Î¤Ï¡Ö²ÈÀ¯ÉØ¤µ¤ó¤ò¸Û¤¦¡×¡¢Ì´¸¸¤Ï¡Ö¿Í¤Î±ï¡×¡¢Å·²»ÍøÛë¤Ï¡Ö¿·¿ÍÎà¤È½Ð²ñ¤¦¡×¡¢AYUKA¤Ï¡ÖÀ¤³¦¡×¤È²óÅú¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¥¨¥Ô¥½ー¥É
¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¾Ð¤¤¹ç¤¦¡Èµ÷Î¥´¶¥¼¥í¡É¤Î¤¢¤Î¡õ·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹
TikTok LIVE½é¤È¤Ê¤ëCM¤Ë¡¢¤¢¤Î¤È·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤¬½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÆó¿Í¤¬¡¢TikTok LIVE¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤Ï¤È¤¢¤ë¹¾ì¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤â¤È¤Ø¤¢¤Î¤¬¹çÎ®¤·¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ë¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÁö¹Ô¤¹¤ë¥Ð¥¹Æâ¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú·Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーAYUKA¤ÎTikTok LIVE¤ò¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Ê¤¬¤é»ëÄ°¡£Áë¤Î³°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥«¥á¥é¤¬¡¢ÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ëÆó¿Í¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¶õµ¤´¶¤ò¼ý¤á¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯¥Ï¥¦¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¤¯À¡¤ó¤À¶õ¤Î²¼¡¢¥Æ¥é¥¹¤Ç¥Èー¥¯·Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÌ´¸¸¤ÎÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤à¥·ー¥ó¤ò¼ýÏ¿¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÆó¿Í¤Ç¤Î¤¾¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¥·¥§¥¢¤·¡¢ÂæËÜ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤¼«Á³¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤¬Àª¤¤¤¢¤Þ¤Ã¤Æ¤¢¤Î¤ÎÏÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤ì¤ËÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤µ¤é¤ê¤ÈÊÖ¤¹¤¢¤Î¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤«¤é¤Ï¡¢Æó¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥¡¤ËÆó¿Í¤Ç´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë»£±Æ¡£·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂç¤¤ÊÂÎ¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ë¤½¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¡¢¤¢¤Î¤Ï¡Ö°ÂÄê´¶¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤¬»×¤ï¤º¡Ö°Â¿´´¶¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë°ìËë¤â¡£¤½¤ó¤ÊÃçÎÉ¤·Æó¿Í¤¬ ¡È¶¦Í¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ëTikTok LIVE¤Î½éCM¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤¢¤Î
¼ã¤¤À¤Âå¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ö¤¢¤Î¡×¡£2020Ç¯9·î¤è¤ê¡Öano¡×Ì¾µÁ¤Ç¤Î¥½¥í²»³Ú³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2022Ç¯4·î TOY¡ÇS FACTORY¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£Æ±Ç¯10·îTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æー¥Þ¤Ë¡Ø¤Á¤å¡¢Â¿ÍÍÀ¡£¡Ù¤¬È´Å§¡£2023Ç¯Ëö¤Ë¤ÏÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¡£2024Ç¯3·î±Ç²è¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥É¥Çー¥â¥ó¥º¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¼ç±éÀ¼Í¥¤È¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¡£±Ç²è¡Ø¿ä¤·¤Î»Ò¡Ù¤Ë¤âMEM¤Á¤çÌò¤Ç½Ð±é¡£²»³Ú³èÆ°¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¡¢À¼Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¡£2025Ç¯9·î¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£
·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹
1990Ç¯Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡¢µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡£ÂçºåNSC¤Ë35´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ³Ø¤·¡¢2014Ç¯¤Ë¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡£¸ÄÀÅª¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ü¥±¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Ì¡ºÍ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌöÃæ¡£¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W¡Ù¤Ç¤ÏÊ£¿ô²ó¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤ËÈá´ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£