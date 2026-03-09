¡Ú27Â´ ½¢³èÆ°¸þÄ´ºº¡Û»ÖË¾Ì¤³ÎÄêÁØ45¡ó¡¢2·î»þÅÀ¤Ç5¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÆâÄêÊÝÍ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ìùºê ¿¿ºÈ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤ËÅìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡Ø¥¸ー¥ë½¢³è¥é¥¤¥Ö'27¡Ù¤ËÍè¾ì¤·¤¿27Â´³ØÀ¸928Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½¢³èÆ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢3·î1Æü½¢³è²ò¶ØÆüÄ¾Á°¤Î³ØÀ¸¤Î»ÖË¾¾õ¶·¡¦Áª¹Í¿ÊÄ½¡¦²ÁÃÍ´Ñ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢27Â´½¢³è»Ô¾ì¤Î¹½Â¤¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ª¤è¤Ó¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Ä´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡Ø¥¸ー¥ë½¢³è¥é¥¤¥Ö'27¡ÙÍè¾ì¤Î27Â´½¢³èÀ¸
Í¸ú²óÅú¿ô¡§928Ì¾
¢£»ÖË¾¶È³¦¡¦¿¦¼ï¤Î·èÄê¾õ¶·
»ÖË¾¶È³¦¡¦¿¦¼ï¤Î·èÄê¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
- ¤Þ¤ÀÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡§44.9¡ó
- ¶È³¦¡¦¿¦¼ï¤È¤â¤Ë·èÄê¡§22.0¡ó
- ¶È³¦¤Î¤ß·èÄê¡§15.9¡ó
- ¿¦¼ï¤Î¤ß·èÄê¡§14.0¡ó
¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìó2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡¢¶È³¦¡¦¿¦¼ï¤òÌÀ³Î¤ËÄê¤á¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶È³¦¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿³ØÀ¸¤«¤é¤â¡¢¡ÖÂè°ì»ÖË¾¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Áá´üÁª¹Í¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÂ¾¤ÎÁªÂò»è¤â¸«¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÊ£¿ôÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ÖË¾¶È³¦¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ëÁØ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°Õ»×·èÄê¤ÏÎ®Æ°Åª¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎÁªÂò»è¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸½ºß¤Î½¢³è¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¨
¸½ºß¤Î½¢³è¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¾ì¤·¤¿³ØÀ¸¤Î²óÅú¤È¤·¤Æ¡¢
- ¤Þ¤À½¢³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡§11.3¡ó
- ¾ðÊó¼ý½¸Ãæ¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¤»²²Ã¡Ë¡§10.8¡ó
- ¾ðÊó¼ý½¸Ãæ¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥ó»²²ÃºÑ¡Ë¡§6.0¡ó
- ¾ðÊó¼ý½¸Ãæ¡ÊÀâÌÀ²ñ»²²ÃºÑ¡Ë¡§23.3¡ó
¤È¡¢ÌóÈ¾¿ô¤¬¾ðÊó¼ý½¸ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢
- ÌÌÀÜ¡¦Áª¹ÍÃæ¡§15.2¡ó
- ÆâÄê¡ÊÆâ¡¹Äê¡ËÊÝÍ¡§12.7¡ó
¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËÁª¹Í¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÁØ¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢»ÖË¾¤òÄê¤áÁª¹Í¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¤â¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÈæ³Ó¸¡Æ¤¤òÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÀßÌä¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î½¢³è¥Õ¥§ー¥º¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¸½ºßºÇ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÊ³¬¤ò´ð½à¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆâÄê¡ÊÆâ¡¹Äê¡Ë¤Î³ÍÆÀ¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¨
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆâÄê¡ÊÆâ¡¹Äê¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢
- ÆâÄê¤¢¤ê¡§21.7¡ó
- ÆâÄê¤Ê¤·¡§78.3¡ó
¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢2·î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë5¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÆâÄê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½¢³è¤ò»Ï¤á¤Æ2½µ´Ö¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÆâÄê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³èÆ°³«»Ï¤«¤éÃ»´ü´Ö¤ÇÁª¹Í¤¬¿Ê¤à»öÎã¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÀßÌä¤Ç¤Ï¡¢ÆâÄê¡ÊÆâ¡¹Äê¡Ë¤Ï¡¢¼ÂàºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ²óÅú¤ò½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½¢¿¦Àè¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ë½Å»ë¤·¤¿¤¤¾ò·ï¡¦²ÁÃÍ´Ñ
½¢¿¦Àè¤òÁª¤ÖºÝ¤ËÆÃ¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¾ò·ï¡Ê3¤Ä¤Þ¤ÇÁªÂò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
1°Ì¡§Ê¡Íø¸üÀ¸¤Î½¼¼Â¡Ê41.4¡ó¡Ë
2°Ì¡§µëÍ¿¤Î¹â¤µ¡¦²Ô¤²¤ë´Ä¶¡Ê38.4¡ó¡Ë
3°Ì¡§¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ê26.9¡ó¡Ë
¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÔ¶ø¤äÆ¯¤Êý¤Ë´Ø¤¹¤ë¹àÌÜ¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Íè¤ÎÀ¸³èÀß·×¤ä°ÂÄêÀ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¸½¼ÂÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç´ë¶È¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë³ØÀ¸¤«¤é¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍµë¤Î¼è¤ê¤ä¤¹¤µ¤äµÙ²ËÀ©ÅÙ¤Ï·ë¹½¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯Æ¯¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈµÙ¤á¤ë´Ä¶¤Ê¤Î¤«¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»ºµÙ¡¦°éµÙ¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ï³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤«¤é¡¢³ØÀ¸¤ÏÍýÇ°¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À©ÅÙ¡¦ÂÔ¶ø¡¦Æ¯¤Êý¤Î¶ñÂÎÀ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ´ë¶È¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¸å¤ÎÊÑ²½ÂÐÌÌÀÜÅÀ¤¬¡Ö»ÖË¾¤Î¶ñÂÎ²½¡×¤ò¸å²¡¤·
ËÜ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ï¡¢¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡Ø¥¸ー¥ë½¢³è¥é¥¤¥Ö'27¡ÙÍè¾ì³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¸å¡¢
- ¿·¤¿¤Ê¶È³¦¡¦´ë¶È¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡§36.4¡ó
- ¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤¿¤¤´ë¶È¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡§30.8¡ó
¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»ÖË¾¡¦¹ÔÆ°ÊÑ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î²óÅú¤¬3³ä¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»ÖË¾¶È³¦¡¦¿¦¼ï¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î²óÅú¤â24.0¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÂÐÌÌ·Á¼°¤Ç¤Î¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤¬»ÖË¾¤Î¶ñÂÎ²½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍè¾ì³ØÀ¸¤ÎÀ¼¡Ê°ìÎã¡Ë
¡ÖÅö½é¤Ï¸øÌ³°÷¥Öー¥¹¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯ÌÜÅª¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤Î¥Öー¥¹¤ÇÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤ä¤ê¤¬¤¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»ëÌî¤¬¹¤¬¤ê¡¢Í°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö»ÖË¾¶È¼ï¤¬¤Þ¤À¹Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢Éý¹¤¯¶È³¦¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀâÌÀ¤òÊ¹¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î´ë¶ÈÁª¤Ó¤Î¼´¤¬À°Íý¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¶È¼ï¤Ë¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£Ä´ºº¤«¤é¸«¤¨¤ë½¢³è¹½Â¤
ËÜÄ´ºº¤«¤é¡¢27Â´½¢³è»Ô¾ì¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
- »ÖË¾¤ò¸Ç¤á¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤³ØÀ¸¤¬ÌóÈ¾¿ôÂ¸ºß
- 2·î»þÅÀ¤Ç5¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÆâÄê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÎÍÑ³èÆ°¤ÎÁá´ü²½¤¬¿Ê¹Ô
- ´ë¶ÈÁª¤Ó¤Ç¤Ï¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¡×¡ÖµëÍ¿¡×¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¾ò·ï¤ò½Å»ë
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢»ÖË¾Ì¤·ÁÀ®ÁØ¤ÈÁª¹Í¿Ê¹ÔÁØ¤¬Æ±»þ¤ËÂ¸ºß¤·¡¢°Õ»×·èÄê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¾ò·ï¤Î¶ñÂÎÀ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë½¢³è»Ô¾ì¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ÏÃ±¤Ê¤ëÊì½¸ÃÄ·ÁÀ®¤Îµ¡²ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»ÖË¾¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´ë¶ÈÈæ³Ó¤äºÇ½ªÈ½ÃÇ¤ÎºàÎÁ¤òÆÀ¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢»ÖË¾·ÁÀ®¤Î½é´üÃÊ³¬¤«¤éÈæ³Ó¸¡Æ¤¥Õ¥§ー¥º¤Þ¤Ç¡¢³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤«¤Ä¶ñÂÎÅª¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥¸ー¥ë½¢³è¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥¸ー¥ë½¢³è¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¡¢¿·Â´ºÎÍÑ³èÆ°¤ÎÁá´ü²½¡¦Ä¹´ü²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢´ë¶È¤È³ØÀ¸¤¬Ä¾ÀÜÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤Ç¤¹¡£
¿ô½½Ì¾µ¬ÌÏ¤Î¾¯¿Í¿ô¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤é¡¢¿ôÉ´Ì¾µ¬ÌÏ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤Þ¤Ç¡¢ºÎÍÑ¥¿ー¥²¥Ã¥È¤äºÎÍÑ²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤¿Ê£¿ô¤Î³«ºÅ·Á¼°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÖË¾·ÁÀ®¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë³ØÀ¸¤«¤é¡¢Áª¹Í¿Ê¹ÔÃæ¤ÇÈæ³Ó¸¡Æ¤¤òÂ³¤±¤ë³ØÀ¸¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È¤ÏÀ©ÅÙ¤äÆ¯¤Êý¤Ê¤É¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¾ðÊó¤òÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤È³ØÀ¸ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ëÀÜÅÀ¤ÎÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://zeal-c.jp/contact/hr/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊHR»ö¶ÈÉô¡Ë
関東、中部、関西エリアを中心に新卒・第二新卒・既卒及び中途人材の就職・採用支援サービスを提供しています。
【会社概要】
会社名:株式会社ジールコミュニケーションズ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-26-20¡¡´ØÅÅÉÔÆ°»º½ÂÃ«¥Ó¥ë 4F,5F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ìùºê ¿¿ºÈ
事業内容:新卒人材紹介、既卒・中途人材紹介、新卒向けイベント企画・運営、メディア、新規事業
HP¡§https://zeal-c.jp/