ºÇ¿·¤Îµ¡³£¡¢µ»½Ñ¤Ê¤É¡¢¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè50²ó ¿©Æù»º¶ÈÅ¸2026¡×¤¬ÌÀÆü¤«¤é³«Ëë¡£ÌÃÊÁ¥Ýー¥¯¹¥´¶ÅÙ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡õMLA¤È¤ÎÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー¤âÆ±»þ³«ºÅ¡ª¡ª
¿©Æù¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤¬½¸·ë¡ªÌÃÊÁ¥Ýー¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤âÆ±»þ³«ºÅ¡£
¡¡¿©Æù»º¶ÈÅ¸¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¿©Æù¶È³¦ºÇÂç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè50²ó¿©Æù»º¶ÈÅ¸2026¡×¤¬2026Ç¯3·î10¡Ê²Ð¡Ë～13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î£´Æü´Ö¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ØÈ¾À¤µª¤Î½¸ÂçÀ®¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè50²ó¿©Æù»º¶ÈÅ¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¿©Æù´ØÏ¢À½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¿©Æù½èÍý¡¦²Ã¹©¡¦Î®ÄÌ¡¦ÈÎÇä¤Ë¤«¤«¤ï¤ëµ¡´ï¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¦»ñºà¤òÁí¹çÅª¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡ÖÌÃÊÁ¥Ýー¥¯¹¥´¶ÅÙ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñ»ºÉôÌç¤Ë²Ã¤¨¡¢Åö¥¤¥Ù¥ó¥È½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤ÆÍ¢ÆþÉôÌç¤â¿·Àß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢FOODEX¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢50²ó¤òµÇ°¤·¡¢MLA¡Ê¥ßー¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥Ã¥¯¡¦¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤È¤ÎÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¿·µ»½Ñ¤ÈÀ¤³¦¤Î¿©Æù¥È¥ì¥ó¥É¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ³µÍ×
²ñ´ü¡§ 2026Ç¯£³·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë～13Æü¡Ê¶â¡Ë9:30～17:00
¡¡¡¡¡¡¢¨ºÇ½ªÆü16¡§30¤Þ¤Ç
²ñ¾ì¡§ Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3－11－£±¡Ë
Á´ÂÎ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.shokuniku-sangyoten.jp/
¢¨¡Ö¿©Æù»º¶ÈÅ¸¡×¤Ë¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï¡¢»öÁ°¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£QR¥³ー¥É¤«¤é¿½ÀÁ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿½ÀÁ¸å¤Ï¡¢Æ±»þ³«ºÅ¤ÎFOODEX¤Ë¤âÆþ¾ì²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»öÁ°ÅÐÏ¿QR¥³ー¥É
～³Æ¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×¡¦³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë～
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¤´¤È¤Ë³«ºÅ¤ÎÆü»þ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¼èºà¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢³Æ¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¤ò²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¹ñÆâ³°¤ÎÌÃÊÁ¤¬½¸·ë¡ª¡ª¡ÖÂè19²ó¹ñ»ºÌÃÊÁ¥Ýー¥¯¹¥´¶ÅÙ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¡õ¡ÖÂè£±²óÍ¢Æþ¥Ö¥é¥ó¥É¥Ýー¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×
Æü»þ¡§£³·î10Æü¡Ê¹ñ»º 11»þ～12»þÈ¾¡¢Í¢Æþ 14»þ～15»þÈ¾¡Ë
¡¡¡¡¡¡£³·î11Æü¡ÊÍ¢Æþ 11»þ～12»þÈ¾¡¢¹ñ»º 14»þ～15»þÈ¾¡Ë
¡¡¡¡¡¡£³·î12Æü¡¡¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÉ½¾´¼°¡Ê13»þ～14»þ¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ÈÅì7¥Ûー¥ë¡ÊÆÃÀß¥Öー¥¹¡Ë
ÆâÍÆ¡§ÌÃÊÁ¥Ýー¥¯¤òÍè¾ì¼Ô¤Ë¤´»î¿©¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤Ç¿³ºº¤¹¤ë¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¹ñ»ºÌÃÊÁ¥Ýー¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÍ¢Æþ¥Ö¥é¥ó¥É¥Ýー¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤â½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÊýË¡¡§Íè¾ì¼ÔÍÍ¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡§¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¼èºà¤Î»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·ïÌ¾¤ò¡ÖÌÃÊÁ¥Ýー¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡×¤ÈµÆþ¤Î¾å¡¢¿©ÆùÄÌ¿®¼Ò¤ÎÊ¡¸µ¤Þ¤Ç¡¢¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Êfukumoto@shokuniku.co.jp¡Ë
¢£¿©Æù»º¶ÈÅ¸¡ßMLA¤ÎÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー
Æü»þ¡§£³·î11Æü¡Ê¿å¡Ë15»þ～16»þ
¾ì½ê¡§FOODEX¥¹¥Æー¥¸¡ÊÀ¾Å¸¼¨Åï¥¢¥È¥ê¥¦¥à¡Ë
ÆâÍÆ¡§FOODEX¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¿©Æù»º¶ÈÅ¸50²óµÇ°ÆÃÊÌ´ë²è¡Ø°ÂÁ´À¡¦Â¿ÍÍÀ¡¦¥¨¥·¥«¥ë¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡Èº£¡É¤Î¥ªー¥¸ー¥ßー¥È～¥°¥é¥¹&¥°¥ì¥¤¥ó&¥é¥à¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù～¡Ù¤ò³«ºÅ¡£MLA¤Î»°¶¶°ìË¡¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¡¦¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿©ÆùÄÌ¿®¼Ò¤Ë¤è¤ëÀ¸¼èºà¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï£³¼ïÎà¤Î¥ªー¥¸ー¥ßー¥È¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÊýË¡¡§Íè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¸å¡¢²¼µURL¤è¤ê»²²Ã¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬»öÁ°¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
https://foodex.jma.or.jp/seminar/foodex.html
ÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー