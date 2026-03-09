ÆüËÜ¤Î¹áÊ¸²½¤ò¡¢Êë¤é¤·¤ËÆÏ¤±Ä¾¤¹¨¡¨¡¹ñ»º¡¦ÌµÅº²Ã¤ª¹á¥Ö¥é¥ó¥É CRYSTAL INSENCE¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¤¥ó¥»¥ó¥¹¡Ë¡¢¸ø¼°note¤ÇÈ¯¿®³«»Ï
¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¤ò¼´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥×½÷»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¡§¶¶ËÜ²ÚÎø¡Ë¤Ï¡¢ÌµÅº²Ã¡¦¼êºî¤ê¡¦¹ñÆâÀ½Â¤¤Î¤ª¹á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCRYSTAL INSENCE¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¤¥ó¥»¥ó¥¹¡Ë¢¨¡×¤Î¸ø¼°note¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¹áÊ¸²½¤ÎÇØ·Ê¤ä¡¢ÌµÅº²Ã¤Î¤ª¹á¤Å¤¯¤ê¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¡¢°ÛÊ¬Ìî¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¡¢¾¦ÉÊ¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î"Êª¸ì"¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¸ø¼°note¡§https://note.com/crystal_insence(https://note.com/crystal_insence)
¢¨ ¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ÖINSENCE¡×¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê±Ñ¸ìÉ½µ "INCENSE" ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÈ¼«¤ÎÉ½µ¤Ç¤¹¡£
¢£ Instagram¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÇØ·Ê¡×¤òÆÏ¤±¤ë¾ì¤È¤·¤Æ
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¤¥ó¥»¥ó¥¹ÄêÈÖÉÊ¡§¶å½£¤Î¿¹¡¢¥Ñ¥í¥µ¥ó¥È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥»ー¥¸¡£
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¤¥ó¥»¥ó¥¹¤Ï¡¢²½³ØÀ÷ÎÁ¡¦¹çÀ®¹áÎÁ¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ª¹á¤ò¹ñ»ºÁÇºà¡¦¼êºî¤ê¡¦¹ñÆâÀ½Â¤¤Ç»Å¾å¤²¤ëÌµÅº²Ã¤ª¹á¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Instagram¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎSNS¡¦EC¤òÃæ¿´¤Ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ì¿¿¤äÃ»¤¤Ê¸¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ÎÁÇºà¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Îºî¤êÊý¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼ÍÅÄ¾Æ¤Î¿¦¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¨¡¨¡¾¦ÉÊ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÁÛ¤¤¤äÊ¸Ì®¤ò½½Ê¬¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°note¤Ç¤Ï¡¢Instagram¤Ë¤ÏºÜ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤³«È¯¤ÎÎ¢ÏÃ¤äÁÇºàÁª¤Ó¤Î³ëÆ£¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ê¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î"±ü¹Ô¤"¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÍÅÄ¾Æ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÉñÂæÎ¢¤â¸ø³«
ÍÅÄ¾Æ¿¦¿Í¤¬£±¤Ä¤Å¼êÄ¦¤ê¤Çºî¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£µ¡³£¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈºîÉÊ¡£
Ç³¤¨¿Ô¤¤¿¤ª¹á¤Î³¥¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÇ³¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¿å¾½¤ÎÊ´¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿å¾½¤ÎÊ´¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¢¼õ¤±»®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½À®¤êÎ©¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¤¥ó¥»¥ó¥¹¤Ï¡¢¤ª¹á¤ÎÀ¤³¦¤ËÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°note¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤ÎÍÅÄ¾Æ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Instagram¤Ç¤Ï¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥Èー¥êー¤âÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼ÍÅÄ¾Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿¦¿Í¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ÎÃæ¤Ç²¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¨¡¨¡À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î´°À®·Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤òÃúÇ«¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
°Û¤Ê¤ëÅÁÅý¤¬½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦Í¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Îµ»ö
¡¦¡Ö´èÄ¥¤ì¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤ª¹á¤òºî¤Ã¤¿ÍýÍ³ ¨¡¨¡ ¹ñºÝ½÷À¥Çー¤Ë´ó¤»¤Æ ¡¡
https://note.com/crystal_insence/n/nfd0aa1b4858c
¡¦¥¿¥¤¥Ñ¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ½½¥ö·îÂÔ¤ÄìÔÂô¡£ÅÁÅý¹©·Ý¡¦ÍÅÄ¾Æ¤È¹á»Ê¤¬Ä©¤à¡Ö»×¹Í¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÈó¸úÎ¨¤Ê¼ê»Å»ö
https://note.com/crystal_insence/n/n2db5d5a4bc2e
¢£ CRYSTAL INSENCE¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¤¥ó¥»¥ó¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½ã¹ñ»º¸¶ºàÎÁ100%¡¦ÌµÅº²Ã¡¦Ê¡²¬¸©¤ÇÀ½Â¤¡¦»³¸ý¸©ºÎ¼è¤Î¿å¾½Ê´Æþ¤ê¤Î¤ª¹á¡Ú¶å½£¤Î¿¹¡Û
ÆüËÜ¤Î¹áÊ¸²½¤ò¸½Âå¤ÎÊë¤é¤·¤ËÆÏ¤±Ä¾¤¹¡¢ÌµÅº²Ã¤ª¹á¥Ö¥é¥ó¥É¡£²½³ØÀ÷ÎÁ¡¦¹çÀ®¹áÎÁ¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ª¹á¤ò¹ñ»º¡¦¼êºî¤ê¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ËÜ¤ÎÇ³¾Æ»þ´ÖÌó15Ê¬¤ò¡ÖÆâ¾Ê¤Î»þ´Ö¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
