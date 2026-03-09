¡ÚVR BASE TOKYO¡ÛÊ¿ÆüÌë¤ÏÈ¾³Û¡ª¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥¹¡×Æ³Æþ&±Ç²èÈ¾·ô¤ÇVRÌµÎÁÂÎ¸³¤Î¤ªÆÀ¤Ê2Âç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ê¥â¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÀîÄ¾¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¦¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£ÇîÂ¿¤Ë¤¢¤ëVR»ÜÀß¡ÖVR BASE TOKYO/XR CENTER GAME SPACE Ê¡²¬Å¹¡×¤Ë¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËºÇ¿·VRÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Ê¿Æü17»þ°Ê¹ß¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥¹¡×Æ³Æþ¤ª¤è¤Ó¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¤Î±Ç²èÈ¾·ôÄó¼¨¤Ë¤è¤ë¡Ö1¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×1. Ê¿Æü17»þ¤«¤é¤Î¿·¾ï¼±¡ªÈ¾³Û¤ÇÍ·¤Ó¿Ô¤¯¤¹¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥¹¡×
Ê¿Æü¤ÎÍ¼Êý°Ê¹ß¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë¤ªÆÀ¤ËVR¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢17:00°Ê¹ß¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥¹¡×¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Î¡ÖÍ·¤ÓÊüÂê¥Ñ¥¹¡×¤¬È¾³Û¤È¤Ê¤ë¡¢ÂçÊÑ¤ªÆÀ¤Ê¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦ÆâÍÆ¡§ Ê¿Æü17:00°Ê¹ß¤ÎÆþ¾ì¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖÍ·¤ÓÊüÂê¥Ñ¥¹¡×¤¬È¾³Û
¡¦²Á³Ê¡§ ÄÌ¾ï 5,000±ß ¢ª 2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2. ±Ç²è¤Î¸å¤ÏVR¤Ø¡ª¡Ö±Ç²èÈ¾·ô¤Ç1¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
¶áÎÙ¤Î±Ç²è´Û¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¡×¤Ë¤Æ´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ÎÈ¾·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢VR¤Ç¼«¤é¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ëÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆâÍÆ¡§ ¡ÖVR¥µ¥Ð¥¹¥Ý INFINITY¡×¡ÊÄÌ¾ï1¥×¥ì¥¤ 2,000±ß¡Ë¤¬1²óÌµÎÁ
¡¦¾ò·ï¡§ ¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¡×¤Î±Ç²èÈ¾·ô¡ÊÅöÆüÊ¬¤Î¤ßÍ¸ú¡Ë¤ò¼õÉÕ¤Ë¤Æ¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÂÐ¾Ý¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡§ VR¥µ¥Ð¥¹¥Ý INFINITY
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£VR BASE TOKYO¤È¤Ï
PvP¤¬³Ú¤·¤á¤ëÂç·¿¥Õ¥êー¥íー¥àVR¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢£³¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤ëVR¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó»ÜÀß¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¤¬µ¤·Ú¤ËºÇ¿·¤«¤ÄËÜ³ÊÅª¤ÊVRÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿·¼¡¸µ¤ÎÈëÌ©´ðÃÏ¡£VR¤òÆü¾ï¤ÎÍ·¤Ó¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£VR BASE TOKYO¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³µÍ×
¡ÚVR¥µ¥Ð¥¹¥Ý INFINITY¡Û
VR¥µ¥Ð¥¹¥Ý¡Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²ー¥à¡ß¥¹¥Ýー¥Ä¡Ë¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿Âç·¿¥Õ¥êー¥íー¥àVR¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡£¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ò¥Õ¥ë¤Ç³èÍÑ¤·¤ÆÀï¤¦INFINITY¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¡£º£²ó¤Ï6vs6¡¢ºÇÂç12Ì¾¤ÎÂç¿Í¿ô¤ÇÇòÇ®¤ÎÂÐ¿ÍÀï¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡§ ¥Õ¥êー¥íー¥àVR¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦ÎÁ¶â¡§2000±ß
¡¦¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡§Ìó10Ê¬
¡¦¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§£±～12Ì¾
¡¦ÀßÃÖ¿ô¡§1¥¨¥ê¥¢
¡Ú¥¦¥ë¥È¥éµÕ¥Ð¥ó¥¸ー¡Û
¥âー¥·¥ç¥ó¥·ー¥È¤ÈVR±ÇÁü¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¡¢É÷¤ä¿¶Æ°¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃ¼ì¸ú²Ì¤â¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢ ¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ä½ÅÎÏ¤Ê¤É¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¡£ÂçÀä¶«´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¡¦Íî²¼¡¦Èô¹Ô¤¬¼Â¸½¤·¤¿¥é¥¤¥É·¿VR¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥é¥¤¥É·¿VR¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó
¡¦ÎÁ¶â¡§1000±ß
¡¦¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡§Ìó3Ê¬
¡¦¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§ £±～4Ì¾
¡¦ÀßÃÖ¿ô¡§1Âæ
¡ÚVAR BOX¡Û
À¤³¦¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëVR-eSports¥¢ー¥±ー¥É¥·¥åー¥¿ー¡£¼Â½Æ¤ò¸µ¤ËÀß·×¤·¤¿¥¬¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥¾¥ó¥Ó¤ä¶²Îµ¤ÈÀï¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ÍÅª¤äPvP¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤Ê¤É4¼ï¤Î¥²ー¥à¤¬¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡§ VR-eSports¥¢ー¥±ー¥É¥·¥åー¥¿ー
¡¦ÎÁ¶â¡§100±ß/500±ß
¡¦¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡§Ìó3～5Ê¬
¡¦¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§³Æ1Ì¾¡ÊÄÌ¿®ÂÐÀï²Ä)
¡¦ÀßÃÖ¿ô¡§2Âæ
¢£VR BASE TOKYO Ê¡²¬ ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/61580/table/23_1_772d86d75b1054ac389fbcb302420dac.jpg?v=202603090652 ]
¢£¥À¥¤¥Ê¥â¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤È¤Ï
Ã¯¤â´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ö¶Ã¤¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
Á°¿È¤Î²ñ¼Ò»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æ¡Ö¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ25Ç¯¤Î¡ÖÃÎ¸«¡×¤òÍ¤·¡¢XRµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤äÍ·±àÃÏ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î´ë²èÎ©°Æ¤«¤é¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢±¿ÍÑ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://dynamoamusement.jp/
¸ø¼°X¡§ https://x.com/DynamoAmusement
¸ø¼°Instagram¡§ https://www.instagram.com/dynamoamusement.inc/