±ÇÁü¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖFILMS - Art and Film? ¸ÀÍÕ¤ÇÄêµÁ¤Ç¤¤Ê¤¤±ÇÁü¤ÎÌ¤Íè¡×¤Î»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤Þ¤¿¥µ¥¤¥ÈÆâ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯É½
aTOKYO³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÌÅçµ±°ì¡Ë¤Ï¡¢¡ÖART FAIR TOKYO 20¡×¤Î²ñ´ü¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤ò²ñ¾ì¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖFILMS - Art and Film? ¸ÀÍÕ¤ÇÄêµÁ¤Ç¤¤Ê¤¤±ÇÁü¤ÎÌ¤Íè¡×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×¤òÈ¯É½Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¼Â»Ü¤·¡¢²ñ´üÃæ¤Ë¤Ï¥Èー¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«ºÅ¤Ë²Ã¤¨¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥Ê¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿ºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÊ¸¡§»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È/¥×¥í¥°¥é¥à¥Æー¥Ö¥ë
ºÙÁÒ¿¿µÝ, newskin #25-ttt, 7"11", color, sound, 2019 Courtesy of Takuro Someya Contemporary Art
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖArt and Film? ¸ÀÍÕ¤ÇÄêµÁ¤Ç¤¤Ê¤¤±ÇÁü¤ÎÌ¤Íè¡×¤ÈÂê¤·¡¢±ÇÁüÉ½¸½¤ÎÎò»Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤ò¤¤¤«¤Ë·Ð¸³¤·¡¢¤¤¤«¤Ëµ²±¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌ¤Íè¤Ø·Ñ¾µ¤·¤¦¤ë¤Î¤«¤òÌä¤¤Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¸½ºß¤Ç¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ë±Ç²èºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÏ¢¤Í¤¿Ê¿ÀîÍ´¼ù¤Ë¤è¤ë¡ØThe Better Way Back to the Soil¡Ù¡¢ÍÕ»³Îæ¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤è¤ë±Ç²èÀ©ºî¤¬¤â¤Ï¤äÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¤¢¤¨¤Æ¼êºî¤ê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òµì¼°¤Î»£±Æµ¡ºà¤Ë¤Ä¤Ê¤®»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡ØÇíÀ½¤Î±Ç²è¡Ù¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥¢¥Ê¡¦¥ô¥¡¥¹¤Ë¤è¤ë¡Ø¥¢¥È¥ß¥Ã¥¯¥¬ー¥Ç¥ó¡Ù¡¢ºÙÁÒ¿¿µÝ¤Î¡Ønewskin #25-ttt¡ÙÅù¤ÎºîÉÊ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ê¡¦¥ô¥¡¥¹, Atomic Garden, 7"30", 16mm transferred to digital, color, sound, 2018 Courtesy of the artist and Spectre Productions
½ÐÅ¸¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤«¤é¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
ºîÉÊ°ìÍ÷¤ò¸«¤ë :
https://aftfilms.studio.site/page-2
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
ÍÕ»³Îæ/ÌîÂ¼¿Î/¿·ÄÅÊÝ·ú½¨/¥¸¥å¥ó¡¦¥°¥¨¥ó¡á¥Ï¥Ä¥·¥Ð/ºÙÁÒ¿¿µÝ/»³²¼Ëã°á & ¾®ÎÓÄ¾¿Í/Ê¿ÀîÍ´¼ùÊÆß· É¢/¾®Âô¹ä/¥¢¥Ê¡¦¥ô¥¡¥¹/¥¸¥ç¥Ê¥¹¡¦¥á¥«¥¹
¥®¥ã¥é¥êー
¥¢ー¥È¥³ー¥È¥®¥ã¥é¥êー/¥ß¥Å¥Þ¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー/Takuro Someya Contemporary Art/STANDING PINE/SNOW Contemporary/MISA SHIN GALLERY/¤È¤¤ÎËº¤ì¤â¤Î
¥×¥í¥°¥é¥à¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë
¢¨Á´ÆüÆ±ÍÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡ÖFILMS - Art and Film? ¸ÀÍÕ¤ÇÄêµÁ¤Ç¤¤Ê¤¤±ÇÁü¤ÎÌ¤Íè¡×¤Ç¤Ï±ÇÁüÉ½¸½Åù¤Î¥àー¥Ó¥ó¥°¥¤¥áー¥¸¤ÎÎÎ°è¤Ë·È¤ï¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ò¾·¤¤¤¿¸ø³«¼ýÏ¿ ¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ« 9³¬¤Ë¤Æ3·î15Æü¤Ë¼Â»ÜÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Èー¥¯¤Ï¥·¥êー¥º¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÂèÆóÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ« 9³¬ ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢
Æü»þ¡§3·î15Æü, 13:00-17:50
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§ ß· Î´»Ö¡Ê¥¥å¥ìー¥¿ー¡Ë¡¢¶â½©±«(non-syntax)
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/97200/table/29_1_88b5b365f71793a52f8960f327c0ae1a.jpg?v=202603090652 ]
¢¨»öÁ°¿½¹þ¤ß¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£ËþÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¡¦ºÒ³²¾ðÊó¤Î¼ÂÁõ¡¢¼Â¸³±Ç²è¤Î¾å±Ç¼ÂÁ©¡¢±Û¶Åª¥¢ー¥«¥¤¥Ó¥ó¥°¤ä½¤Éü¡¢À©ÅÙ¤È¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥ÈÁÐÊý¤Î¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÎÎ°è¤«¤é¡¢±ÇÁü¤òÀ¸¤«¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
·ÇºÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡ÊÂÐ¾Ý¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¦Ã»½ÌÈÇ¡¿·É¾ÎÎ¬¡Ë
ÌÚ¸Í ¿òÇ·
1972Ç¯µþÅÔ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£1995Ç¯¤ËÄ«ÆüÊüÁ÷¤ËÆþ¼Ò¤·ÊóÆ»µ¼Ô¤È¤·¤ÆºÒ³²¸½¾ì¤Ê¤É¤ò¼èºà¡£2014Ç¯¤è¤ê¡Öºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒµÇ° ¿Í¤ÈËÉºÒÌ¤Íè¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ø¤Î¸¦½¤ÇÉ¸¯¡¢´ØÀ¾Âç³ØÂç³Ø±¡¤Ç¤Î¸¦µæ¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯¤Ë¡ÖºÒ³²¾ðÊó¤Î¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¶¯À©É½¼¨¡×¤ò¹ñÆâÊüÁ÷¶É¤Ç½éÆ³Æþ¡£2019Ç¯¡ÖÅÅÇÈ¤ÎÆü¡×¶áµ¦Áí¹çÄÌ¿®¶ÉÄ¹É½¾´¡£¸½ºß¡¢¡Ê³ô¡Ë¥¨ー¡¦¥Óー¡¦¥·ー¥ê¥Ö¥é ¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯ÉôÄ¹¡£
»³²¼ ¹¨ÍÎ
1996Ç¯¤è¤ê¼Â¸³±Ç²è¡¦¸Ä¿Í±Ç²è¤Î¤¿¤á¤ÎÈó±ÄÍøÁÈ¿¥¡¢¥¤¥áー¥¸¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¶ÐÌ³¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£2001Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÆ±ÁÈ¿¥±¿±Ä¤Ë¤è¤ë±Ç²èº×¡¢¥¤¥áー¥¸¥Õ¥©ー¥é¥à¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¤Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¡£2005Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¥¢ー¥È·Ï±Ç²è´Û¡¢¥·¥¢¥¿ー¡¦¥¤¥áー¥¸¥Õ¥©ー¥é¥à¤ÎÈÖÁÈÊÔÀ®Ã´Åö¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î±Ç²èº×¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥¢ー¥È¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¢¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¥²¥¹¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥Þー¡¢¥¥å¥ìー¥¿ー¡¢¿³ºº°÷¤ò¿ôÂ¿¤¯Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌçÏÆ ·òÏ©
1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯Áá°ðÅÄÂç³ØÂè°ìÊ¸³ØÉô±é·à±ÇÁüÀì½¤Â´¶È¡£¥¤¥áー¥¸¥Õ¥©ー¥é¥à±ÇÁü¸¦µæ½ê¤Ç±ÇÁüÀ©ºî¤ò³Ø¤Ö¡£2004Ç¯¤«¤é¥·¥¢¥¿ー¡¦¥¤¥áー¥¸¥Õ¥©ー¥é¥à±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£2014Ç¯¤«¤é¥¤¥áー¥¸¥Õ¥©ー¥é¥à¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¡£
¥·¥ã¥¤¡¦¥Ø¥ì¥Ç¥£¥¢¡¡
±Ç²èºî²È¡¿¥¥å¥ìー¥¿ー¡£2003Ç¯¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¸³±Ç²è¤È¥àー¥Ó¥ó¥°¥¤¥áー¥¸¡¦¥¢ー¥È¤Î¹ñºÝ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥á¥ó¥¿¡×¤òÀßÎ©¡£¥Ù¥ë¥ê¥Êー¥ì¡¢¥Æー¥È¡¦¥â¥À¥ó ¤Û¤«¤Ç±Ç²è¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢Âè65²ó ¥í¥Ðー¥È¡¦¥Õ¥é¥Ï¥Æ¥£¡¦¥»¥ß¥Êー ¤Î¥×¥í¥°¥é¥Þー¤âÌ³¤á¤¿¡£Ãø½ñ¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ï¡¢±Û¶Åª¥¢ー¥«¥¤¥Ó¥ó¥°¡¿¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¿½¤Éü¤Î¼ÂÁ©¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¡£¸½ºß ¥Ù¥ë¥ê¥Êー¥ì¡¦¥Õ¥©ー¥é¥à¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Ç¥Ã¥É ¤Î¶¦Æ±¥¥å¥ìー¥¿ー¡£
¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥í¥¹
¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¥å¥ìー¥¿ー¡¢¥ê¥µー¥Á¥ãー¡¢¥é¥¤¥¿ー¡£¥¢¥¤¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ±Ç²è¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡õ¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥·¥ç¥óÉôÌç¥Ø¥Ã¥É¤òÌ³¤á¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢¥í¥«¥ë¥Î±Ç²èº×¤Ç¥×¥í¥°¥é¥Þー¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Ï¥²¥¹¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥Þー¤òÌ³¤á¤¿¡£¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤Ï¡¢¥Æー¥È¡¦¥â¥À¥ó¡¢¥·¥«¥´Èþ½Ñ´Û¡¢¥¤ー¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡õ¥Õ¥£¥ë¥à¡¢¥¯¥ó¥¹¥È¥Ï¥ë¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¡¢¥¢¥¤¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¢ÅìµþÅÔ¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û¡¢¥Ïー¥Ðー¥É¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡¢±Ñ¹ñ±Ç²è¶¨²ñ¤Ê¤É¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¥é¥¤¥Ç¥óÂç³Ø¥¢ー¥Ä¡¦¥¤¥ó¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡¦¥»¥ó¥¿ー½õ¶µ¤òÌ³¤á¡¢³ØºÝÅª¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÖReCNTR¡×¤Î¶¦Æ±¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥«¥¿¥í¥®¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÊÔ½¸°Ñ°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¸Í÷²ñ¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¤¥áー¥¸¥º¡×¤Î¶¦Æ±¥¥å¥ìー¥¿ー¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥É¥ó¡¦¥Ó¥ó¥Õ¥§¥ó
ËÌµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡¦¥¥å¥ìー¥¿ー¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÈþ½ÑÈãÉ¾²È¤Ç¤¢¤ë¡£2005Ç¯°Ê¹ß¡¢¹ÅìÈþ½Ñ´Û¡¢¥¦ー¥ì¥ó¥¹¸½Âå·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿ー¡¢¥¤¥Ù¥ê¥¢¸½Âå·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿ーÉû´ÛÄ¹¡¢¥êー¡¦¥·¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó±Ç²è´ð¶â¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥ªー¥¥ã¥Ã¥È¸¦µæ½ê³Ø½Ñ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥·¥¨¡¦¥ºー¥í¥ó¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û³Ø½Ñ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¡£2013Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥·ー¥·ー¥¨ー¥¨ーÃæ¹ñ¸½ÂåÈþ½ÑÈãÉ¾¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£2015Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥¤ー¥·¥åー¡§¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¢ー¥È¡Ù¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñ¸½ÂåÈþ½ÑÈãÉ¾¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2017Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦H¡¦N¡¦¥Ûー¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êーºâÃÄ¥°¥ìー¥¿ー¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥ê¥µー¥Á¡¦¥°¥é¥ó¥È¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥ó¥¢¡¦¥»¥êー¥Ê¡¦¥Á¥åー¡¡
¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡¦¥¥å¥ìー¥¿ー¡¿¥é¥¤¥¿ー¡£¥ê¥¦¥àÈþ½Ñ´Û ¤Î¥¥å¥ìー¥¿ー¡¢¸÷½£ ¥¢¥¸¥¢¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¡¦¥»¥ó¥¿ー ¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥¥å¥ìー¥¿ー¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û ¤Î¥¥å¥é¥È¥ê¥¢¥ë¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÎòÇ¤¡£À©ÅÙ¡¿¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥ÈÁÐÊý¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢Å¸Í÷²ñ¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¥ê¥µー¥Á¥Ùー¥¹¤Î¥×¥í¥°¥é¥à»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£
¥êー¡¦¥¦¥§¥¤¥¤ー
VOP ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Àー¤Ç¤¢¤êÊÔ½¸Ä¹¡£»ë³ÐÊ¸²½¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÎò»Ë¤ò¼ç¤¿¤ë¸¦µæ¡¦¼ÂÁ©ÎÎ°è¤È¤·¡¢2011Ç¯¤è¤ê¼Ì¿¿»¨»ï¡ØVoices of Photography¡Ù¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»ë³Ð¸¦µæ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿¿ô¤ÎÃ±Ãø¥·¥êー¥º¤ÎÊÔ½¸¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡£½ÐÈÇ³èÆ°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼Ì¿¿»Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Õ¥©ー¥é¥à¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Å¸Í÷²ñ¤Î´ë²è¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÂæÏÑ½ÐÈÇ³¦¤ÇºÇ¹â¤Î±ÉÍÀ¤È¤µ¤ì¤ë¶âÅ¤¾©¡ÊGolden Tripod Awards¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇÍ¥½¨ÊÔ½¸Ä¹¾Þ¤ª¤è¤ÓºÇÍ¥½¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¸½ºß¤Ï¡¢¹ñÎ©ÍÛÌÀ¸òÄÌÂç³Ø¹ñºÝÊ¸²½¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊICCS¡Ë¤Î¥ê¥µー¥Á¥Õ¥§¥íー¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ê¥¿¥êー¡¦¥¯ー
¥Ê¥¿¥êー¡¦¥¯ー¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë±ÇÁüºî²È¡¿¥×¥í¥°¥é¥Þー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø¤Ç¹Í¸Å³Ø¤ª¤è¤Ó¿ÍÎà³Ø¤ò³Ø¤ó¤À¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ç¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¡¢¡ÖRetrospective: Edward Yang¡×¡Öy2K DreamZ¡×¡ÖOrienting Paradise¡×¤Ê¤É¤ò´ë²è¡£¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢³ØºÝÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Ä¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¢¥¯¥£¥¢¡¦¥¤ー¥¹¥È¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥Õ¥§¥¹¥È¡¢Sea Shorts¡¢MCAD¥Þ¥Ë¥é¤Ê¤É¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËForum Film Dokumenter¤ª¤è¤ÓSingapore Shorts¤Î¿³ºº°÷¤âÌ³¤á¡¢°ÊÁ°¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¹ñÎ©Èþ½Ñ´Û¤Ç¡ÖPainting with Light¡×¤Î±Ç²è¥×¥í¥°¥é¥Þー¤òÌ³¤á¤¿¡£
e-flux
e-flux¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë e-flux.com ¤Ï¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¡¢±Ç²è¡¢ÍýÏÀ¤ò¤á¤°¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÈãÉ¾Åª¸ÀÀâ¤ò²£ÃÇ¤·¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¼çÍ×¤ÊÈþ½Ñµ¡´Ø¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£e-flux¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥á¥ó¥È¡Êe-flux¡¢Agenda¡¢Architecture¡¢Education¡¢Film¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½ÅÍ×¤ÊÅ¸Í÷²ñ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ï²áµî20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Î¸½ÂåÈþ½ÑÅ¸¡¢¥¥å¥é¥È¥ê¥¢¥ë¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢·Ý½ÑÅª¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¿¤É¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢Â¾¤ËÂå¤¨¤¬¤¿¤¤Èþ½Ñ»ËÅª»ñÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Î¥¯¥é¥¹¥ó¡¦¥¢¥Ù¥Ë¥åー172ÈÖÃÏ¤Ë¤¢¤ë e-flux Screening Room ¤Ç¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤Î¾å±Ç¡¢Äê´üÅª¤Ê¸ø³«¥ì¥¯¥Á¥ãー¡¢¼Â¸³²»³Ú¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢e-flux¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¡¢e-flux Architecture¡¢e-flux Criticism¡¢e-flux Education¡¢e-flux Journal¡¢e-flux Notes ¤Î5¤Ä¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÈ¼«¤ÎÊÔ½¸Êý¿Ë¤ò»ý¤Ä¡£e-flux Journal ¤Ï¸½ÂåÈþ½Ñ¤ÈÍýÏÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ¹Ê¸¤Î¥Æ¥¯¥¹¥È¤ò°·¤¤¡¢Architecture ¤Ï¼çÍ×¤Êµ¡´Ø¤ä¼ÂÁ©¼Ô¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë¥Æー¥Þ·¿¤Î½ÐÈÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£Education ¤ÏÈþ½Ñ¶µ°é¤ª¤è¤Ó¥¥å¥é¥È¥ê¥¢¥ë¶µ°é¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢Criticism ¤È Notes ¤Ï¡¢Èþ½ÑÅ¸¡¢½ñÀÒ¡¢±Ç²è¡¢Ê¸²½¡¢À¯¼£¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢Ã»¤¯¤âÀÚÇ÷¤·¤¿ÈãÉ¾Åª¹Í»¡¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¤³¤Á¤é :
https://aftfilms.studio.site/
¢¨¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï½ç¼¡¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖPHOTOS¡×
ËÜÅ¸¼¨¤Ï¡¢¹¹ð¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ©ºî¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼´¤Ë¡¢¥¢ー¥È¼Ì¿¿»¨»ï¡ÖIMA¡×¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢ー¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¼Ì¿¿Ê¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥Ê¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢±ÇÁü¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖFILMS¡×¤òÊä½õ¤¹¤ëÉÕÂÓ´ë²è¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¢ー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¼Ì¿¿É½¸½¤ÎÂ¿ÍÍ¤µ¤È¶¯ÅÙ¤Ë¤â¸÷¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÎ°è¤Ë·È¤ï¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»ëÅÀ¤È»×¹Íµ»½Ñ¤ò¸²¾´¤·¤Þ¤¹¡£Íè¾ì¼ÔµÚ¤Ó¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥ïー¥«ー¤Î³§ÍÍ¤¬¡¢¼Ì¿¿¤È±ÇÁü¤ÎÁÐÊý¤Î´Õ¾ÞÂÎ¸³¤ò¿¼¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢É½¸½¤ò¿È¶á¤ËÂª¤¨¤ë²óÏ©¤ò¤Ò¤é¤¤Þ¤¹¡£
⚫︎ ½ÐÅ¸¥®¥ã¥é¥êー¡ÃÅ¸¼¨Í½Äê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
AKIO NAGASAWA GALLERY¡Ã¿¹»³ÂçÆ»¡¢µÜÅçÃ£ÃË
PGI¡Ãº£Æ»»Ò
amama¡Ã¿ùËÜÇî»Ê¡¢¶ñËÜ¾»¡Ê¥¯ー¡¦¥Ü¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ë¡¢ÀîÆâÎÑ»Ò¡¢Terri Weifenbach
⚫︎ ²ñ¾ì
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ« 9F ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥Ê¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ëÀõ´Ö¹ñºÝ¼Ì¿¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ÎÌÏÍÍ¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥Ê¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ëÀõ´Ö¹ñºÝ¼Ì¿¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ÎÌÏÍÍ¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
²ñ´ü¡§2026Ç¯3·î12Æü(ÌÚ) ～ 3·î19Æü(ÌÚ)
¡¡¡¡¡¡11¡§00 ～ 19¡§00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ« 9³¬ ROOM6
¶¨ÎÏ¡§»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥Ê
½õÀ®¡§¥¢ー¥Ä¥«¥¦¥ó¥·¥ëÅìµþ¡Ú¥é¥¤¥Õ¥¦¥£¥º¥¢ー¥È½õÀ®¡Û
¡ÚÌä¹ç¤»¡Û
¥¨ー¥Èー¥¥çー³ô¼°²ñ¼Ò
FILMS ¹ÊóÃ´Åö
E-MAIL¡§info@atokyo.jp
¡Ú¼çºÅ / ±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¥¨ー¥Èー¥¥çー³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®2-2-1 KANDA SQUARE 11F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡2006Ç¯3·î
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡¡ËÌÅçµ±°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¥¢ー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¶ÈÌ³
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Èþ½ÑÉÊ¹ØÆþÆ°¸þ¡¦°Õ¼±Ä´ºº
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Èþ½ÑÉÊ²Á³ÊÊ¬ÀÏ¡¦¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÊ¬ÀÏ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢ー¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー
Web¡§ https://atokyo.jp/