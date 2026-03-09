Á´¹ñ¤Îºù¤¬¾Ã¼º¤Î´íµ¡¤Ë¡¡ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¶â³Û¤ò´óÉÕ¡¡¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTION¡×¤Ë»¿Æ±¤·¤¿¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤¬¡¢¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ë½Ð±é ¡¡¡Ö¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤â¡¢ºù¤Î¤¢¤ë½Õ¤ò»Ä¤»¤¿¤é¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¸ø³«
¡¡¥¥ê¥ó¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹ ËÙ¸ý±Ñ¼ù¡¡°Ê²¼¡¢¥¥ê¥ó¥Óー¥ë¡Ë¤Ï¡¢ºù¤ä²Ö²Ð¤Ê¤É¡¢¥Óー¥ë¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤ÎÉ÷Êª»í¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTION¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ù±ç¤ÎÎØ¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£3·î9Æü¡Ê·î¡Ë22»þ¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤¬¡¢³èÆ°ºÆ³«¤ÎÀáÌÜ¤Ë½Õ¤ÎÉ÷·Ê¤È¤È¤â¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¡Ö3·î9Æü¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çºù¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTION¡×¤È¡¢µ¨Àá¤ä¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë´ó¤êÅº¤¦³Ú¶Ê¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Î»×¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔÆ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¶â³Û¤¬ºù¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¤Ø´óÉÕ¤µ¤ì¡¢ºù¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿miwa¡Öºù¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤Ê¤ó¤À¡×¤ËÂ³¤¡¢¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ù±ç¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Ïºù¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤äÀ¸³è¼Ô°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎÆÈ¼«Ä´ºº¤â¼Â»Ü¤·¡¢¡ØÀ²¤ìÉ÷ACTION Á´¹ñºù¼ÂÂÖÇò½ñ 2026¡Ù¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤¬ºù¤ò¼é¤ë³èÆ°¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTION¡×¤Ë»¿Æ±¤·¡¢³èÆ°ºÆ³«¤ÎÆü¤Ë¡¢½Õ¤Îµ²±¤È½Å¤Ê¤ëÌ¾¶Ê¡Ö3·î9Æü¡×¤ò¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ë¤ÆÈäÏª¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÎÃÏ¸µ¡¦»³Íü¸©Å«¿á»Ô¤Ë¤â»Ù±ç¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡³èÆ°ºÆ³«¤ÎÀáÌÜ¤ÎÆü¤Ë¡¢¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤¬½Õ¤Îµ²±¤È¤È¤â¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¡Ö3·î9Æü¡×¤ò¡¢¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£½Ð²ñ¤¤¤äÊÌ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹½Ö´Ö¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈ¯»£¤ê¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÀÅëí¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Î½Ð±éÈ¯É½¸å¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTION¡×¤Î»Ù±ç¼«¼£ÂÎ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢»³Íü¸©Å«¿á»Ô¤ËÂÐ¤·¡¢À¸³è¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTION¡×¤òÄÌ¤¸¤¿´óÉÕ¤¬¹¤¬¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¢¨1- ºù¤¬¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£²ó¡¢¡ØÀ²¤ìÉ÷ACTION¡Ù¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¡¢ºù¤¬¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î½Õ¤Î·Ê¿§¤«¤é¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤ò½é¤á¤Æ°Õ¼±¤·¡¢¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¡£
- ¡ÖÄ¹¤¤Åß¤¬½ª¤ï¤ê¡¢½Õ¤¬Ë¬¤ì¡¢ºù¤¬ºé¤¯¡£¤½¤Î·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¿Í¤ò»×¤¤¡¢Ì¤Íè¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ½Õ¤Ï¡¢ºù¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¼¡¤ÎÀ¤Âå¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤âºù¤Î¤¢¤ë½Õ¤Î·Ê¿§¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
- ¡Öºù¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê²Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤È¤·¤Æ¤â¡ØSakura¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢²Î»ì¤ÎÃæ¤Ëºù¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¶Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤ÎÃæ¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÍÍ¡¹¤Ê³Ú¶Ê¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿ºù¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
- Êì¹»¤ÎÃæ³Ø¹»¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤ËºÝ¤·¤Æºù¤ò¿¢¼ù¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¹»¼Ë¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Îºù¤¬À®Ä¹¤·¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¤½¤Îºù¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÆþ³Ø¤·¡¢Â´¶È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê·Ê¿§¤¬¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¡¢º£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢»×¤¤½Ð¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëºù¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°´ê¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¢¨1¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤ÏÅö¥ê¥êー¥¹²¼Éô¤ËµºÜ¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆ°²è¤Ï¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTION ¡ß THE FIRST TAKE¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡¸ø³«¡£
¢£¡ØÀ²¤ìÉ÷ACTION Á´¹ñºù¼ÂÂÖÇò½ñ 2026¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥¥ê¥ó¥Óー¥ë À²¤ìÉ÷¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ1,741¤Î¼«¼£ÂÎ¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¼«¼£ÂÎ¡×¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Öºù¤Î´ÉÍý¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ10Âå～60Âå¤ÎÃË½÷¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÀ¸³è¼Ô¡×¡Ë800Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Öºù¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Çò½ñ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢8³ä¶á¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬ºù¤Î¹âÎð²½¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ëºù¤Î´ÉÍý¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¿¿ô¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¡Ö»ÔÌ±¤ä´ë¶È¤Ê¤É³°Éô¤«¤é¤Î»Ù±ç¤¬É¬Í×¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºù¤Î²ÝÂê¤Ï¹¤¯¶¦Í¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î»Ù±ç¤ÎÉ¬Í×À¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Îºù¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¸½¾õ¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢ºù¤òÌ¤Íè¤Ø»Ä¤¹¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ä¹ÔÆ°¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー- Á´¹ñ¤Îºù¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤ÎÁí³Û¤Ï£±Ãû5,199²¯±ß¡£
- Á´¹ñ542¼«¼£ÂÎ¤Î¤¦¤Á77.5¡ó¤¬ºù¤Î´ÉÍý¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£²ÝÂê¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡Öºù¤Î¹âÎð²½¡×¡Ê76.7¡ó¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¼«¼£ÂÎ¤ÎºâÀ¯ÉéÃ´¡×¡Ê59.0¡ó¡Ë¡¢¡ÖÉÂ³²ÃîÂÐºö¤ÎÉéÃ´¡×¡Ê47.6¡ó¡Ë¡¢¡Ö¿¢¤¨ÂØ¤¨¡¦¹¹¿·¥³¥¹¥È¡×¡Ê43.1¡ó¡Ë¤¬Â³¤¯¡£
- ºù¤Î´ÉÍýÈñÍÑ¤Ï¹âÆ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî10Ç¯¤ÇÌó1.5ÇÜ¤Ë¡£
- ³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î²óÅú¤«¤é¡¢¸½¾õ¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºù¤Î¤¦¤ÁÌó55¡ó¤¬¡¢¡Ö¹âÎð²½¾õÂÖ¡Ê¼ùÎð60ºÐÄøÅÙ¡Ë¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¿ä·×¤µ¤ì¤ë¡£
- ³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î²óÅú¤«¤é¡¢¸½¾õ¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºù¤Î¤¦¤ÁÌó40¡ó¤¬¡¢¡Öº£¤¹¤°ÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¿ä·×¤µ¤ì¤ë¡£
- 69.9¡ó¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¡Ö»ÔÌ±¤ä´ë¶È¤Ê¤É³°Éô¤«¤é¤Î»Ù±ç¤¬É¬Í×¡×¤È²óÅú¡£»Ù±çÆâÍÆ¤Ï¡Ö»ñ¶â±ç½õ¡×¡Ê65.7¡ó¡Ë¡¢¡Ö¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¡×¡Ê60.7¡ó¡Ë¡¢¡ÖÀìÌçÃÎ¼±¡¦µ»½Ñ»Ù±ç¡×¡Ê47.0¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¡£
- À¸³è¼Ô¤Î54.8¡ó¤¬¡Öºù¤ÎËÜ¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¡¢68.0¡ó¤¬¡Öºù¤¬¹âÎð²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤Ë75.5¡ó¤¬¡Öºù¤Ë¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ê´ÉÍý¤¬É¬Í×¡×¤ÈÇ§¼±¡£
- ¡Öº£¸å¤âºù¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤¦¿Í¤Ï92.9¡ó¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºù¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡Ö¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î61.7¡ó¡£
- ¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤ÆâÍÆ¤Î¥È¥Ã¥×2¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡×¡Ê27.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö´óÉÕ¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡×¡Ê23.8¡ó¡Ë¡£
¡Ú¥¥ê¥ó¥Óー¥ë¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTION¡×¤È2026Ç¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¡Û
¢£¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTION¡×³èÆ°¿¶¤êÊÖ¤ê
¡¡¡Ö¥¥ê¥ó¥Óー¥ë À²¤ìÉ÷¡×¤ÏÇä¾å¤Î°ìÉô¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëÆüËÜ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ëºù¤È²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÊÝÁ´¡¦·Ñ¾µ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¡¦2025Ç¯¶¦¤Ë¡Öºù¡×¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢´óÉÕ¶â³Û¤ÏÎß·×¤Ç2²¯±ß¢¨3¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿ºù¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ä¼ùÎð¤òAI¤¬È½Äê¤·¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤È¤È¤â¤ËÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡ÖºùAI¥«¥á¥é¡×¤ä¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Á´¹ñ¤Î²Ö²Ð¤ò¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÌë¶õ¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTIONÆÃÊÌ¶¦ºÅ Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°´õË¾¤Î²Ö²Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢É÷Êª»í¤Î»Ù±ç¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨3 2024Ç¯4·î～2025Ç¯12·î
¢£¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTION¡×¤Ø¤Î»²²ÃÊýË¡- ¡Ö¥¥ê¥ó¥Óー¥ë À²¤ìÉ÷¡×¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢350ml 1´Ì¤Ë¤Ä¤0.5±ß¡¢500ml 1´Ì¤Ë¤Ä¤0.8±ß¡¢Ãæ¤Ó¤ó 1ËÜ¤Ë¤Ä¤0.8±ß¡¢3L¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë 1ËÜ¤Ë¤Ä¤4.8±ß¤¬¼«Æ°Åª¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¤Þ¤¿´Ì¤ÎÎ¢ÌÌ¡¦Ãæ¤Ó¤ó¤Ë°õ»ú¤µ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤Ê¤É¤«¤éÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¡¢1Æü1²ó0.5±ßÊ¬¤Î¡ÖÀ²¤ìÉ÷¥³¥¤¥ó¡×¤¬ÌµÎÁ¤ÇÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¤òÁª¤ó¤Ç´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¢¨4¤Ç¤¹¡£
¢¨4 À²¤ìÉ÷¥³¥¤¥ó¤Ç¤Î´óÉÕ¶â³Û¤Ë¤Ï¾å¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³µÍ×¤ä»²²Ã¼«¼£ÂÎ¡¢´óÉÕÁí³Û¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿À²¤ìÉ÷¥³¥¤¥ó¤Ç´óÉÕ¤ò¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥¤¥È¾å¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¡¢SNS¾å¤Ç´óÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡Ö»²²Ã¾ÚÌÀ½ñ¡×¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£https://harekaze.kirin.co.jp/sakura/
¢¨¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
Q. ½é¤á¤Æ¤Î¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤Î²»¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢½é¤á¤Æ¤Î¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Q.¡Ö3·î9Æü¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢ºù¤Îµ¨Àá¤Ë¤âÄ°¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡ÆüÉÕ¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÍ§¿Í¤Î·ëº§¼°¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ìç½Ð¤ò½Ë¤¦¶Ê¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Â´¶È¼°¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·¤·¤¤Êª¸ì¤ò¤³¤Î¶Ê¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤â¤½¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Q. ËÜÆü¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡º£²ó¤Î¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤â½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤Ë¤Ï14Ç¯´Ö¤ÎµÙ»ß´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë3¿Í¤Ç±éÁÕ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¸Î¶¿¤Î·Ê¿§¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ð·Ê¤ò¿´¤ËÉÁ¤¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤È¤â¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.ºù¤¬¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤Þ¤¿¡¢¤½¤Îºù¤ò¼é¤ë³èÆ°¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTION¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡º£²ó¡¢¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTION¡×¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¡¢ºù¤¬¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î½Õ¤Î·Ê¿§¤«¤é¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤ò½é¤á¤Æ°Õ¼±¤·¡¢¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤Åß¤¬½ª¤ï¤ê¡¢½Õ¤¬Ë¬¤ì¡¢ºù¤¬ºé¤¯¡£¤½¤Î·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¿Í¤ò»×¤¤¡¢Ì¤Íè¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ½Õ¤Ï¡¢ºù¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÎÀ¤Âå¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤âºù¤Î¤¢¤ë½Õ¤Î·Ê¿§¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Q.ºÇ¸å¤Ë¡¢ºù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä»×¤¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ºù¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê²Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤È¤·¤Æ¤â¡ÖSakura¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢²Î»ì¤ÎÃæ¤Ëºù¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¶Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤ÎÃæ¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¡¢Êì¹»¤ÎÃæ³Ø¹»¤Î¹»¼Ë¤¬·ú¤ÆÂØ¤¨¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Æ¿·¤·¤¤¹»¼Ë¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢³§¤Çºù¤ò¿¢¼ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¹»¼Ë¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Îºù¤¬À®Ä¹¤·¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¤½¤Îºù¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÆþ³Ø¤·¡¢Â´¶È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê·Ê¿§¤¬¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¡¢º£²þ¤á¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£