¡ÖKFC : THE NEXT CHAPTER¡¾¿·À¸KFC»ö¶ÈÀïÎ¬¡õ¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥ÀーÈ¯É½²ñ¡¾¡×º´Æ£ÛÙÎ¤¤µ¤ó¤¬¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¿·CM¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡ªÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¡¦¥ì¥¤¥ó¥Üー¤È¡Ö¥¬¥Ö¥Ã¤È¡×ÂÐ·è¡ª

¡¡ÆüËÜ¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±óÆ£µ×¡¢°Ê²¼¡§KFC)¤Ï¡¢¡ÖKFC : THE NEXT CHAPTER¡¾¿·À¸KFC»ö¶ÈÀïÎ¬¡õ¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥ÀーÈ¯É½²ñ¡¾ ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶È55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Åö¼Ò¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÈÂèÆóÁÏ¶È¡É¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÀïÎ¬¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¥¿¥°¥é¥¤¥ó¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¡¢¥¬¥Ö¥Ã¡£¡×¡¢¿·¥¹¥íー¥¬¥ó¡Ö¿ÍÀ¸¡¢¥¬¥Ö¥Ã¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¡£¡×¤òÈ¯É½¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´Æ£ÛÙÎ¤¤µ¤ó¤¬¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥Ö¥é¥ó¥ÉCM¤ÎÊü±Ç¸å¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÍ¾±¤¤¬»Ä¤ëÃæ¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡¦º´Æ£ÛÙÎ¤¤µ¤ó¤¬CM°áÁõ¤Î¤Þ¤ÞÅÐÃÅ¡£²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¡¢Æü¾ï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²¤ÎµÇ°Æü¤Ë¤ÏÉ¬¤ºKFC¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡Ù¤È´ò¤·¤¯¤Æ¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÊú¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿º´Æ£¤µ¤ó¡£CM»£±Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤â¤³¤Î¥Á¥¥ó¤ÈÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¼¡¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¥Á¥¥ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È²¿²ó¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡ª(¾Ð)ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê°áÁõ¤Ç¥ì¥¤¥ó¥Üー¤¬ÅÐÃÅ¡ª¡ÖKFC°¦¡×¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¡Ö¥¬¥Ö¥Ã¤È¡×ÂÐ·è¡ª
¡¡º´Æ£¤µ¤ó¤Î¥Èー¥¯¤¬°ìÃÊÍî¤·¤¿¤½¤Î¤È¤¡¢¡ÖÊª¿½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¡Ö²æ¡¹¤À¤Ã¤ÆÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥Üー¤ÎÃÓÅÄÄ¾¿Í¤µ¤ó¤È¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²æ¡¹¤¬¤É¤ì¤À¤±¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÃÓÅÄ¤µ¤ó¤¬Åê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤â¡ÖÍÌ¾¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¤È°ì¸À¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Î¡ÖÁêÊý¤ÎÃÓÅÄ¤¯¤ó¤ÏÆüËÜ¤Ç°ìÈÖKFC¤òåºÎï¤Ë¿©¤Ù¤ëÃË¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö³¹Ãæ¤Ç¡ØKFC¡Ù¤Î¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Ï²áµî¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿KFC¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à»Ñ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¤³¤Î»Ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Æü¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Æ¡£ºòÆü¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡ØKFC¥«¥éー¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥Í¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤µ¤é¤Ê¤ëKFC°¦¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤ÏÀÖ¤¤ÆÃÀ½¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Ç¡Ö»ä¤ÏÀ©Éþ¤¬Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆÃÃí¤Ç¥¨¥×¥í¥ó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤¤¤ÇÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ÖCM¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Î¥¬¥Ö¥Ã¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ø¤·¤¢¤ï¤»～¡ª¿©¤Ù¤¿¤¤～¡ª¡Ù¤È»×¤ï¤¹ËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡ª²¶¤é¤À¤Ã¤Æ¥¬¥Ö¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¬¥Ö¥Ã¤È¡×ÂÐ·è¤Ç¤¹¡£¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥µ¥¯¥Ã¤È¥±¥ó¥¿¡×¥·¥êー¥º¤ò¿©¤Ù¡¢CM¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¡Ö¥¬¥Ö¥Ã¤È¡×¤òÈäÏª¤·¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤«¤¸¤ê¥±¥ó¥¿¡×¤ò¼ê¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¤É¤³¤«¤é¥¬¥Ö¥Ã¤Æ¤¹¤ë¤«Çº¤à¤Î¡ª¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï(¹ü¤¬¤Ê¤¤¤«¤é)Á´¤¯Çº¤à¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¥¬¥Ö¥Ã¡ª¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë°ì¸ý¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡Ä¡ªËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÌ£¤Ê¤Î¤Ë¿·¤·¤¤´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥¸¥åー¥·ー¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄ¶¤ª¤¤¤·¤¤～¡ª¤¤¤Ä¤â¤ÎKFC¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¬¥Ö¥Ã¤È¡ª¤Þ¤Ã¤µ¤«～¡ª¡×¡¢¡Ö¤³¤³¤â¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー¢ö»ä¤â¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー¢ö¡×¤ÈKFC¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥®¥ã¥°¤ò£²Ï¢È¯¤ÇÈäÏª¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤¬¡Ö¿·¥®¥ã¥°½Ð¤Æ¤¤¿¡£2¸Ä½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢ºÆ¤Ó²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Î»î¿©¥¿¥¤¥à¡£¡ÖÀè¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª¥¬¥Ö¥Ã¤È¡ª¡Ä¡Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é(¥Á¥¥ó¤ò)¸«¤ë¤â¤ó¤Í¡×¤È¶½Ê³¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Á¥¥ó¤ò°¦¤ª¤·¤½¤¦¤ËÄ¯¤á¡¢¹ë²÷¤Ë¥¬¥Ö¥Ã¤È¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¸¥åー¥·ー¡ª»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÃ¯¤â¤¬¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¡Ù¤Î¹ü¤¬Ìµ¤¯¥¬¥Ö¤ê¤È¹Ô¤±¤¿¤é¤Ê¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤Þ¤µ¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì´¤À¡ª¤³¤ì¤ÏÌ´¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È¶½Ê³¤ÇÌÜ¤ò¿¿¤ó´Ý¤Ë¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Î¿©¥ì¥Ý¤Ë¡¢ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¿©¤Ù¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¡¢Àè¤Û¤É¿©¤Ù¤¿¥Á¥¥ó¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë2¿Í¤Î¡Ö¥¬¥Ö¥Ã¤È¡×ÂÐ·è¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢È½Äê¤ò°Ñ¤Í¤é¤ì¤¿º´Æ£¤µ¤ó¤¬¾¯¤·ÌÂ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤¬¡Ö²¶¤ÎÁêÊý¤ÎÃÓÅÄ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯KFC¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡Ø²¶¤ÏKFC¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤ä～¡Ù¤È»Ò¤É¤â¤Î»þ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£ÃÓÅÄ¤ò²æ¡¹¤ÎÂåÉ½¼Ô¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª¡×¤È¿äÁ¦¡£¥ì¥¤¥ó¥Üー¤Î¥³¥ó¥Ó°¦¤Ë²ñ¾ì¤ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÇï¼ê¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¬¥Ö¥Ã¤È¡×ÂÐ·è¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ïº´Æ£¤µ¤ó¡ª¥ì¥¤¥ó¥Üー¤â¤¦¤Ã¤È¤ê¤ÎÉ½¾ð¤òÈäÏª
¡¡¼¡¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥«ー¥Í¥ë¥¯¥é¥ó¥Á¥Ý¥Æ¥È¡×¡£ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤ÏÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤ÈÂÐ·è¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦È¯É½¤Î¸å¡¢¥«ー¥Í¥ë¥¯¥é¥ó¥Á¥Ý¥Æ¥È¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¥Ý¥Æ¥È¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¤ï～¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òµó¤²¤¿ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤È¤Ã¤È¤±¡ªÁê¼ê¤Ï¶¯Å¨¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡È¤·¤¢¤ï¤»¤ÎÅ·ºÍ¡É¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¡×¤ÈÃÓÅÄ¤µ¤ó¤ò¸ÝÉñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ºÃÓÅÄ¤µ¤ó¤¬»î¿©¡£¡ÖCM¤ß¤¿¤¤¤Ë£²ËÜ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¤¤¿¤À¤¤Þー¤¹¡ª¡×¤È¥Ý¥Æ¥È¤ò¥¬¥Ö¥Ã¡£¡Ö¿·¿©´¶¡ª¥¶¥¯¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤«¤é¤Ï¥Ý¥Æ¥È¡£Ä¶¤ª¤¤¤·¤¤～¡ª¡×¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÍí¤á¤Ê¤¬¤é¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æº´Æ£¤µ¤ó¤Î»î¿©¥¿¥¤¥à¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢»ä¤Ï¡Ä3ËÜ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤ò¤·¤Æ»î¿©¤¹¤ë¤È¡Ö¤ï～ºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¢¤ï¤»¤À¡ªÂÎ¤Ë¡Ø¥¶¥¯¥Ã¡Ù¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤¿É½¾ð¤Ç´¶ÁÛ¤ò¥ì¥Ýー¥È¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¿·CM¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡È¤·¤¢¤ï¤»¤Î½Ö´Ö¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤â²¹¤«¤Ê»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È½ÄêÌò¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤¬¡Ö¾¡¼Ô¤Ï¡Ä¡Äº´Æ£ÛÙÎ¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÍýÍ³¤ò¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¿´¤«¤éÁ´¿È¤«¤éºÙË¦¤«¤é¤·¤¢¤ï¤»¥ªー¥é¤¬¥Ñー¥ó¤È½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¸«¤Æ¤¤¤Æ¡Ø»ä¤â¿©¤Ù¤Æ¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº´Æ£¤µ¤ó¤Ë´°ÇÔ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥µ¥¯¥Ã¤È¥±¥ó¥¿¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¥µ¥¯¥Ã¤È¥±¥ó¥¿¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤«¡×¤òÈ¯É½¡ª
ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥±¥ó¥¿¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¿©¤Ù¤ë¥±¥ó¥¿¤Ã¤Æ¤ä¤Ð¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Ë¥åー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡Ö¥µ¥¯¥Ã¤È¥±¥ó¥¿¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¥µ¥¯¥Ã¤È¥±¥ó¥¿¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤«¡×¤ò¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥®¥¿ー¡×¤È·Ç¤²¡¢¡ÖºÇ¶á¥®¥¿ー¤ò½é¤á¤Æ¡¢¶µ¼¼¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÉü½¬¤È¤·¤Æ¤ª¤¦¤Á¤ÇÇ®Ãæ¤·¤ÆÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¯¤·¡¢¤Ç¤â¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¥µ¥¯¥Ã¤È¥±¥ó¥¿¤¬ÍÆñ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¥®¥¿ー¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤è¤ê¤·¤¢¤ï¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¥®¥¿ー¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡ª(¾Ð)¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥±¥ó¥¿¤ÎÏÃ¤·¤ò¤·¤¿¤¢¤È¤Î¥±¥ó¥¿¡×¤È·Ç¤²¡¢¡Ö²ñ¾ì¤Ëµï¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥±¥ó¥¿¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¿©¤Ù¤ë¥±¥ó¥¿¤Ã¤Æ¤ä¤Ð¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡Ø¤¢¤Î¥Ý¥Æ¥È¿©¤Ù¤¿¡©¡Ù¤È¤«¡Ø¥±¥ó¥¿¤Î¥Ðー¥¬ーÂç¹¥¤¤À¤è¤Í¡Ù¤È¤«ÏÃ¤ò¤·¤¿¤¢¤È¤Î¥±¥ó¥¿¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ï¤¡～～～～～¥¬¥Ö¥Ã¡ª¡ª¡×¤ÈÈ¯É½¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë¤È¤¤È¤«¡¢»Å»ö¤ÇËÜÅö¤ËÈè¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤È¤«¡¢Çº¤ó¤Ç¤ë¤È¤¤È¤«¤Ë¡¢KFC¤ò¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤ë¤È¡¢ÀäÂÐ¤ËÁ´ÉôËº¤ì¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Á´¿È¤Ë¤·¤¢¤ï¤»ºÙË¦¤¬¤·¤¢¤ï¤»¥ªー¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¡¢¿É¤¤¤³¤È¤ò°ìÃ¶Á´ÉôËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤Ë¿©¤Ù¤ëKFC¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤«¤é¾Ð¤¤¤ÈÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ëº´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆü¾ï¤Ç¤·¤¢¤ï¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤Ã¤Æ³§¤µ¤Þ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢KFC¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤½¤Î»þ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤¢¤ï¤»¤Ç¤¹¤·¡¢¤è¤ê»ëÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¤¤·¤¢¤ï¤»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¾®¤µ¤¤¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤â¤è¤êµ¤¤¬ÉÕ¤±¤ëÆü¡¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âKFC¤È°ì½ï¤Ë¤·¤¢¤ï¤»¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤âËÜÅö¤Ëº£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤·¤¢¤ï¤»ËþÅÀ¤Î¾Ð´é¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤Ë²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢È¯É½²ñ¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂèÆóÁÏ¶ÈÀë¸À¡ÛÆüËÜKFC¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¡Ö¿·À¸KFC¡×¤Ø¡£
¡¡È¯É½²ñ¤ÎËÁÆ¬¡¢±óÆ£ µ×¼ÒÄ¹¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±óÆ£¤Ï¡¢KFC¤Ï1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî½ÐÅ¹¤ò·Àµ¡¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÅ¸³«¤¬ËÜ³Ê²½¤·¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë1¹æÅ¹¤ò³«¶È¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£Åö»þ¤Þ¤À°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤Î¿©Ê¸²½¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¤È½Ò¤Ù¡¢2025Ç¯¤Ë55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢±óÆ£¤Ï¡ÖÁÏ¶È°ÊÍè¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢³°¿©»º¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥Ôー¥É¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¶¯¤¤ÊÑ³×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤ò¡ÖÂèÆóÁÏ¶È¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î¼¡À¤ÂåKFC¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¡¢¡Ö¿·À¸KFC¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾ÍèÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡¢¤·¤¢¤ï¤»ÁÏÂ¤¡×¤È¤¤¤¦Mission¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©ÂÎ¸³¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤Ä¤Å¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òVision¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀßÄê¡£¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ä¥Ñー¥Æ¥£ー¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Ä«¤â¡¢Ãë¤â¡¢Ìë¤â¡£Ê¿Æü¤â¡¢µÙÆü¤â¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤È¤Ç¤â¡£¤Õ¤ÈÎ©¤Á´ó¤ëÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¿´¤¬Æ°¤¯»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î·è°Õ¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÂÎ¸³¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¿·À¸KFC¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·è°Õ¤òÉ½¤·¤¿¿·¥¿¥°¥é¥¤¥ó¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¡¢¥¬¥Ö¥Ã¡£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â±óÆ£¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤·¤¯¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤«¤¸¤ê¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤¬¤¸¤å¤ïー¤Ã¤ÈËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤ë¤¢¤Î½Ö´Ö¡£¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー¤³¤½¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¤³¤Î¿©ÂÎ¸³¡¢¤³¤Î²ÁÃÍ¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¿·À¸KFC¤¬¡¢¡Ö¤³¤À¤ï¤ë¡×3¤Ä¤ÎÀïÎ¬¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè°ì¤ÎÃì¡§¥á¥Ë¥åー¤Ø¤ÎÄ©Àï
±óÆ£¤Ï¡¢KFC¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¡×¤ÎÉÊ¼Á¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Á¥¥ó¥á¥Ë¥åー¤ÎÉý¤ò³È¤²³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ðー¥¬ー¤â¤µ¤é¤Ë¶¯²½¡¢½©¤Ë¤ÏÂçÉý¤Ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤Ë¤â¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¡¢¡ÖÄ«¡¦Ãë¡¦Ìë¡¢Ê¿Æü¡¦µÙÆü¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î²þ³×¤â¿Ê¤á¡¢¡Ö¿·À¸KFC¤Ï¡¢¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÁªÂò»è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¡È¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤´Äó°Æ¡É¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂèÆó¤ÎÃì¡§¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ëÅ¹ÊÞÅ¸³«
±óÆ£¤Ï¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1,700Å¹ÊÞÂÎÀ©¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¡¢¡ÖÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¾ì½ê¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¹¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤â¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤·¤¢¤ï¤»¡×¤Ê¾ì½ê¤Ø¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ëÅ¹ÊÞ¤Î1¹æÅ¹¤ò2026Ç¯4·î3Æü(¶â)¤ËÁêÌÏ¸¶ÂçÌîÂæ(¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»ÔÆî¶è)¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤Ë¤µ¤¤¬¤±¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¯µòÅÀ¤È¤·¡¢ºòÇ¯¹¥É¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥±¥ó¥¿¤Î·ÜÎµÅÄ¥Ðー¥¬ー¡×¤âÁ´¹ñ¤ÇÍ£°ì¡¢¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÄÌÇ¯È¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Õ¥ë¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ÎÀ¸»ºÎÏ¤ò¤â¤Ã¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¡¢¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢ÂÎ¸³¤Î´ð½à¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè»°¤ÎÃì¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¶¯²½
±óÆ£¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎKFC¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢KFC¥¢¥×¥ê¤òÃæ³Ë¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£KFC¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¥Çー¥¿¤ÈKFC°Ê³°¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Çー¥¿¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾ì½ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢»þ´Ö¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤òÁÊµá¤·¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥¢¥×¥êÆâKFC¥ê¥ïー¥É¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¥¹¥Æー¥¸¥ê¥»¥Ã¥È¤òÇÑ»ß¤ÎÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤«¤®¤êÂ³¤¯¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ç¤¢¤ëº´Æ£ÛÙÎ¤¤µ¤ó¤ò¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー¤¬ÆÏ¤±¤¿¤¤¡È¤·¤¢¤ï¤»¡É¤ÎÂÎ¸½¼Ô¡¢¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤ÎÅ·ºÍ¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢µ¯ÍÑÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¡ÈËèÆü¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー¡É¤È¤Ô¤Ã¤¿¤ê½Å¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÈ¯É½²ñ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Öº´Æ£¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー¤ò¥¬¥Ö¥Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÃæ¤Ë¤·¤¢¤ï¤»¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¤³¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤È¿·¤¿¤ÊÊÑ²½¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°À¸³è¼Ô¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¿·À¸KFC¤Î½ÐÈ¯¤ò¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿·¥«¥Æ¥´¥êー¡Ö¥µ¥¯¥Ã¤È¥±¥ó¥¿¡×¥·¥êー¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¥µ¥¯¥Ã¤È¥±¥ó¥¿¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢KFC¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡È¼ê·Ú¤Çµ¤·Ú¤ÊNEW¥¹¥¿¥¤¥ë¡È¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤«¤¸¤ê¥±¥ó¥¿¡×¤Ï¡¢¹ü¤Ê¤·¤Î¥â¥âÆù¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢KFC¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥«ー¥Í¥ë¥¯¥é¥ó¥Á¥Ý¥Æ¥È¡×¤Ï¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥Ý¥Æ¥È¤Ç¤¹¡£
·Ú¿©¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯·Ï¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¿©¥·ー¥ó¤¬¥Üー¥À¥ì¥¹¤Ë¹¤¬¤ëº£¡¢¡Ö³°¿©¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëKFC¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¦¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
º´Æ£ÛÙÎ¤
1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2001Ç¯¡¢11ºÐ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡£°Ê¹ß¡ØBAILA¡Ù¤ä¡ØSPUR¡Ù¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î½÷À»ï¤Ç³èÌö¡£¶áÇ¯¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¡ÊTBS·ÏÎó¡Ë¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö1²¯¿Í¤ÎÂç¼ÁÌä!?¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ª¡×¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¡×¡Ê¤È¤â¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¡£
¥ì¥¤¥ó¥Üー
¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡ÊÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡¢1989Ç¯6·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡¿ÃÓÅÄÄ¾¿Í¡ÊÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¢1993Ç¯9·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ë¤è¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡£ ¶¦¤ËNSCÅìµþ¹»18´üÀ¸¡£2016Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢¸½ºß¤Ï½ÂÃ«¥è¥·¥â¥È¡ç¥Ûー¥ë¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£ ¥³¥ó¥È¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤ò¹¤²¡¢2018Ç¯ NTV¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤ ¤ª¤â¤·¤íÁñ ¼ã¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄºÂ×º£Ç¯¤âÃ¯¤«Çä¤ì¤ÆSP¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏCX¡ØÀéÄ»¤Î¥¯¥»¤¬¥¹¥´¤¤¥Í¥¿GP¡Ù¤Î¥³¥ó¥È¥·¥êー¥º¡Ö¤Ò¤ä¤Þ¤È¤ß¤æ¤¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢ËèÆü¥Í¥¿¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤¦¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Üー¥³¥ó¥È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ¡×¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô134Ëü¿Í(2024Ç¯7·î¸½ºß)¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¥³¥ó¥Ó¡£