¥æ¥Ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡¢¥É¥³¥â¿·µ¬»ö¶È¥×¥í¥°¥é¥àºþ¿·»Ù±ç¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ø³«¡¡ËþÂÅÙ100¡ó¥»¥ß¥Êー¤â¼Â»Ü
¥æ¥Ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½:×½½Å¸þÂÀÏº)¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¥°¥ëー¥× ¡Ê°Ê²¼¡¢¥É¥³¥â¡Ë¤Î¼ÒÆâ¿·µ¬»ö¶È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ödocomo STARTUP(R)¡×2025Ç¯ÅÙ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò»Ù±ç¤·¤¿»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥°¥é¥àÅý³ç¼Ô¡¦±«µÜÂçÃÏ»á¤Ø¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤È¡¢»²²Ã¼Ô32Ì¾¤ò½¸¤á¤¿¥»¥ß¥Êー¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡¾Ú(PoC)¤«¤é»ö¶È²½¤Ø¤Î¶¶ÅÏ¤·¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖÀ©ÅÙºþ¿·¤ÎÉñÂæÎ¢¡×¤ò¡¢¼ÂÌ³»ëÅÀ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2026Ç¯3·î9Æü ¥æ¥Ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
ÇØ·Ê--¡Ö¸¡¾Ú¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙºþ¿·
¥É¥³¥â¤Ï¡Ödocomo STARTUP(R)¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È²½¿ä¿Ê¤È»ÅÁÈ¤ß¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥æ¥Ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤È¶¨Æ¯¤·¥×¥í¥°¥é¥à¤òºþ¿·¡£¸¡¾Ú¥×¥í¥»¥¹¤ÎÂÎ·Ï²½¤ä¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯Àß·×¡¢¸¡¾Ú»ØÉ¸¤ÎÌÀÊ¸²½¡¢¼Ò°÷¼çÂÎ¤ÎÈ¼ÁöÂÎÀ©¤Ê¤É¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È¸¡¾Ú¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡É¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËþÂÅÙ100%--»²²Ã¼Ô32Ì¾¤¬½¸·ë¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿"¥ê¥¢¥ë¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê"
2025Ç¯9·î3Æü¡¢CIC TOKYO¤Ë¤Æ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ±»þ³«ºÅ·Á¼°¤Ç¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¡£¹ç·×32Ì¾¤Î´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤¬»²²Ã¤·¡¢À©ÅÙÎ©¤Á¾å¤²¤ÎÎ¢Â¦¤È¡¢¸½¾ì¤ÈÀ©ÅÙ¤ò·Ò¤²¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡§
- ³«ºÅÆü¡§2025Ç¯9·î3Æü
- ²ñ¾ì¡§CIC TOKYO(¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ±»þ³«ºÅ)
- »²²Ã¼Ô¿ô¡§32Ì¾
- ¥Æー¥Þ¡§À©ÅÙÎ©¤Á¾å¤²¤ÎÎ¢Â¦¤È¡¢¸½¾ì¤ÈÀ©ÅÙ¤ò·Ò¤²¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¡×
- ËþÂÅÙ¡§100%(¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¼ÔÁ´°÷¤¬¡ÖÎÉ¤¤¡×¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡×¤òÁªÂò)
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«¼Ò¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÀ©ÅÙ¤Ë¤â³è¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø³«µ»ö¤Î¤´°ÆÆâ
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼2¤Ä¤Îµ»ö¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£±.¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö
¡Ö¡Ø¸¡¾Ú¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡Ù--¥É¥³¥â±«µÜÂçÃÏ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¡¢¥æ¥Ë¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÈ¼Áö¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥àºþ¿·¤ÎÉñÂæÎ¢¡×(https://www.unipallet.co.jp/track-record/docomo-open-innovation)
£².¥»¥ß¥Êー¥ì¥Ýー¥È
¡Ö¡Ú¥»¥ß¥Êー¥ì¥Ý¡Û¥É¥³¥â¡ß¥æ¥Ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ø¼ÒÆâ¤«¤é³°¤Ø¡ÙÀ©ÅÙ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿"ËÜµ¤¤Î¿·µ¬»ö¶È"¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡×(https://www.unipallet.co.jp/track-record/docomo-unipallet-seminar)
¢§¥æ¥Ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥æ¥Ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÀïÎ¬ ¡ß ¼ÂÁõ ¡ß ÄêÃå¡×¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡¢¿·µ¬»ö¶È¡¦AIÎÎ°èÆÃ²½¤ÎÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£¡Ö¹½ÁÛ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡£¼ÂÌ³¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¡×¤ò·Ç¤²¡¢¸½¾ìÊÑ³×¤ÈÀ®²ÌÁÏ½Ð¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¼ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤ä»ö¶È²ñ¼Ò½Ð¿È¤Î¼ÂÌ³²È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢AI¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥Þー¥±¥¿ー¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÀìÌç²È¤¬Ï¢·È¡£¹½ÁÛ¤«¤é±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¢À©ÅÙÀß·×¡¢AI³èÍÑÀïÎ¬¡¢¼ÂÌ³DX/AI²½¡¢¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡¢AI¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÎÎ°è¤ò¥«¥Ðー¤·¡¢¡Ö¸«Î©¤Æ¤ë¢ª»ÅÎ©¤Æ¤ë¢ªÆ°¤«¤¹¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÆâÀ½²½¤È¼«Áö¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥æ¥Ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§×½½Å ¸þÂÀÏº
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-17-1 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥ïー15³¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.unipallet.co.jp
º£¸å¤â¥æ¥Ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È¤äAIÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¡¦¤´»Ù±ç¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£