¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦Ìëµ¥¼Ö»áÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¡ÖFairyTale -Another- ÇòÄ»¤Î¸Ð¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬Í¥²í¤ËÅÐ¾ì¡£¤¢¤ß¤¢¤ß¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤¤Ç¤´°ÆÆâÃæ¡£
ÂçÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Û¥ÓーÄÌÈÎÂç¼ê¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖMyethos¡×¤è¤ê¡¢¡ØFairyTale -Another- ÇòÄ»¤Î¸Ð 1/8¥¹¥±ー¥ë ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¤ò¡¢¤¢¤ß¤¢¤ß¸ÂÄêÆÃÅµ¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー(B4¥µ¥¤¥º)¡×ÉÕ¤¤Ç¡¢¸½ºß¤´°ÆÆâÃæ¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¼ÂÅ¹ÊÞ¥µ¥¤¥È
¢£FairyTale -Another- ÇòÄ»¤Î¸Ð 1/8¥¹¥±ー¥ë ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
¢¢»²¹Í²Á³Ê¡§31,900±ß(ÀÇ¹þ)
¢¢È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯10·îÍ½Äê
¢¢¥Ö¥é¥ó¥É¡§Myethos
¡Ú¥¹¥±ー¥ë¡Û1/8
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÁ´¹â¡§Ìó279mm
¡ÚÁÇºà¡ÛPVC¡õABS¡õ¶âÂ°
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ°ìÍ÷¡Û
¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ
¡¦ÀìÍÑÂæºÂ
¢ã¤¢¤ß¤¢¤ß¸ÂÄêÆÃÅµ¢ä
¡¦¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー(B4¥µ¥¤¥º)
¢ã¤¢¤ß¤¢¤ß¸ÂÄêÆÃÅµ¢ä¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー(B4¥µ¥¤¥º)
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÆ¸ÏÃ¡ØÇòÄ»¤Î¸Ð¡Ù¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦Ìëµ¥¼Ö»á¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÖFairyTale -Another- ÇòÄ»¤Î¸Ð¡×¤¬¡¢Myethos¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥êー¥º¤È¤·¤ÆÍ¥²í¤ËÅÐ¾ì¡ª
¥Ð¥ì¥¨¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¾¯½÷¤¬¤Ä¤ÞÀè¤Ç·Ú¤ä¤«¤ËÎ©¤Á¡¢´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥«ー¥È¤Ë¤Ï¡¢²Ö¡¹¤¬ºé¤¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£²Ö¡¹¤Ë¤Ï¥Ñー¥ëÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¡¢Ì´¸¸Åª¤Ç¸¸ÁÛÅª¤Ê¿§ºÌ¤¬¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê´§¤Ï¤¤é¤á¤¤òÊü¤Á¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¤½¤Ã¤ÈÊú¤¨¤¿¶â¿§¤ÎÇòÄ»¤Ï¡¢¥¹¥«ー¥ÈÏÆ¤ÎÆ©¤«¤·Â¤·Á¤ÈÇòÄ»¥â¥Áー¥Õ¤Î¥Á¥ãー¥à¤ÈÈþ¤·¤¯¸Æ±þ¡£É÷¤ËÍÉ¤ì¤ë¥Ö¥ëー¤ÎÈ±¤Ë¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ñー¥ë¤Î±ð¤¬½É¤ê¡¢ÇØÃæ¤«¤é¿â¤ì¤ëÈ¾Æ©ÌÀ¤Î½ãÇò¥ê¥Ü¥ó¤Ï¡¢ÇòÄ»¤Î¼ó¸µ¤ò»×¤ï¤»¤ëÍ¥²í¤Ê¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥®¥å¥¢Á´ÂÎ¤Ë¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥óÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¡¢¸¶²è¤ÎË¤«¤Ç²ÚÎï¤Ê¿§ºÌ¤Î½Å¤Ê¤ê¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤ª¼ê¸µ¤Ë¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ë¤Ï¡¢»þ´ü¤Ë¤è¤ê²èÁü¡¦¾ðÊó¤¬ÄÉ²Ã¤Þ¤¿¤Ï¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î·ÇºÜÆâÍÆ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Illustration by Ìëµ¥¼Ö
(C)Myethos Co.,Ltd. All Rights Reserved.
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
