～ÌÈµö½¬ÆÀ¤«¤éÅÜÅó¤Î6¥ö·î～ÁÛ¤¤¤ò¾ú¤¹Êª¸ì¡¢Âè°ì¾Ï¤Ï´°Çä¸æÎé¡£Ê¡²¬¡¦Å·¶¿¾úÂ¤½ê¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Öºß¤ë¾¬¡×¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð
Ê¡²¬¡¦Å·¶¿¾úÂ¤½ê¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Öºß¤ë¾¬¡×¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤½¤ÎÂ¾¾úÂ¤¼òÀ½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÅ·¶¿¾úÂ¤½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©ÅÄÀî·´Ê¡ÃÒÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ãæ»³Íº²ð¡Ë¤«¤éÌÈµö½¬ÆÀ°Ê¹ß¤Î6¥ö·î´Ö¤Ç¡¢Á°²ó´°Çä¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖÅ·¶¿ -Amanosato¡×°Ê¹ß¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿2026Ç¯4·î¤Ë¤Ïçõ¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ë¾®ÃÈ¤òÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä³«»Ï¤«¤é2½µ´Ö¤Ç´°Çä¤·¤¿¡ÖÅ·¶¿ -Amanosato(https://shop.amanosato-sake.com/products/flagship-jyo)¡×
Å·¶¿ -Amanosato
¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë
¡ÖÅ·¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¸Î¶¿¡×¤Ç¤¢¤ê¡Ö¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÅ·¹ñ¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£À¶¤é¤«¤Ë½ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«¤é¤Ë´Ô¤ê¡¢¤³¤³¡ÖÅ·¶¿¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£ÀÅ¤«¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¯¡¢²º¤ä¤«¤Ê°ìÇÕ¡£
¸¶ÎÁÊÆ:Ê¡ÃÒÄ®»º¥Ò¥Î¥Ò¥«¥ê100¡ó»ÈÍÑ
ÀºÊÆÊâ¹ç:Èó¸ø³«
¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô:18ÅÙ
ÆâÍÆÎÌ:720mL
ÈÎÇä²Á³Ê:16,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ä¤¿¤Á¤¬ÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ÇÍ£°ì¡¢ÈÓÊÆ¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥Î¥Ò¥«¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ª¼ò¤Ç¡¢ÈÓÊÆ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê»Ý¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÊÆ¤Î»ÝÌ£¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢·è¤·¤ÆÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°û¤à¤Û¤É¤ËÂÎ¤ËÀ÷¤ßÅÏ¤ë¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç´°Çä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿´ÃÏ¤è¤¯´ó¤êÅº¤¦¡Ö½ïÁÕ -Shoso(https://shop.amanosato-sake.com/products/shoso)¡×²ÐÆþ¤ì / ¤ª¤ê¤¬¤é¤ßÀ¸¸¶¼ò
½ïÁÕ -Shoso
À¶ÎÃ¤ÊÉ÷¤¬¿á¤È´¤±¤ë¡¢µ¤ÉÊ¤¢¤ë°ìÇÕ
¼òÊÆ¤Î²¦¼Ô¡Ö»³ÅÄ¶Ó¡×¤Î¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê»ÝÌ£¤Ë¡¢¥ß¥ó¥È¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤¬½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÏÂÍü¤äÇòÅí¤ò»×¤ï¤»¤ë²º¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ê¼Á´¶¤¬Ä´ÏÂ¡£¸åÌ£¤Ë¤ÏÂçÃÏ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¢ー¥·ー¤ÊÉ÷Ì£¸½¤ì¡¢¤ªÎÁÍý¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¹çÁÕ¡Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡Ë¤òÁÕ¤Ç¤ë¡¢À¶¤é¤«¤Ê°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¸¶ÎÁÊÆ:Ê¡²¬¸©»º»³ÅÄ¶Ó100%
ÀºÊÆÊâ¹ç:Èó¸ø³«
¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô:15ÅÙ
ÆâÍÆÎÌ:720mL
ÈÎÇä²Á³Ê
²ÐÆþ¤ì:2,640±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤ª¤ê¤¬¤é¤ßÀ¸¸¶¼ò:2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
²ÐÆþ¤ì
¡Ö²ÐÆþ¤ì¡×¤Ï¡¢¥ª¥ê¤¬°ú¤¤¤¿¸å¤ÎÀ¡¤ó¤À¤ª¼ò¤ò²ÃÇ®»¦¶Ý¤·¤ÆÌ£¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤¿¡¢¤¤¤Ä°û¤ó¤Ç¤âÉÊ¼Á¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤ª¤ê¤¬¤é¤ßÀ¸¸¶¼ò
¡Ö¤ª¤ê¤¬¤é¤ßÀ¸¸¶¼ò¡×¤Ï¡¢¤ª¼ò¤òºñ¤Ã¤¿¸å¡¢Çò¤¤¥ª¥ê¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ²ÃÇ®¤ä²Ã¿å¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤ÇÉÓµÍ¤á¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤â¤®¤¿¤Æ²Ì¼Â¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÇÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Â¢³«¤¤ÇÂ¨´°Çä¡£¡Ö´¨Ìë - Kanya(https://shop.amanosato-sake.com/products/kanya)¡×À¸¼ò / ¤ª¤ê¤¬¤é¤ßÀ¸¸¶¼ò
´¨Ìë - Kanya
µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¼ò
Ê¡ÃÒÄ®¤ÎÇÀÌôÉÔ»ÈÍÑ¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¥ì¥â¥ó¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¡£²Ì¼ÂËÜÍè¤ÎÉ÷Ì£¤ò°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¶¤é¤«¤Ê¼ò¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ÎÁÊÆ:Ê¡²¬¸©»º»³ÅÄ¶Ó100%
ÀºÊÆÊâ¹ç:Èó¸ø³«
¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô:16ÅÙ
ÆâÍÆÎÌ:500mL
ÈÎÇä²Á³Ê
À¸¼ò:2,860±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤ª¤ê¤¬¤é¤ßÀ¸¸¶¼ò:2,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ºß¤ë¾¬¤«¤é¤Î¿·¤·¤¤Äó°Æ
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢´¨Ìë¤ÏÀ§Èó¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¥°¥é¥¹¤Ç³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥â¥ó¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ä¤ëÆüËÜ¼ò¥Ùー¥¹¤ÎÌ£¡£¤ªÃö¸ý¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¤³¤Î¤ª¼ò¤ÎÌ£¤ò¤è¤ê°ú¤½Ð¤¹¤Î¤Ï°û¤ß¸ý¤¬¹¤¤¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¥°¥é¥¹¤¬ºÇÅ¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´¨Ìë¤Ï¥È¥Ë¥Ã¥¯¥¦¥©ー¥¿ー¤ä±ö¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ª¼ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
ºß¤ë¾¬¤«¤é¤Î¿·¤·¤¤Äó°Æ
»ä¤¿¤Á¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï°ìÈÖ¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÇ¯Ãæ¡¢¤·¤Ü¤ê¤¿¤Æ¤Î´¶Æ°¤ò¡£»Íµ¨¤ò¾ú¤¹¡¢Å·¶¿¤ÎÄ©Àï(https://shop.amanosato-sake.com/products/special_subscription?variant=47991035789467)¡£
ÈÒÉÛ²ñ¡Ê»Íµ¨¾úÂ¤¤ÎÅ·¶¿¾úÂ¤½ê¤«¤éËè·îÆÏ¤¯Äê´üÊØ¡Ë
»Íµ¨¾úÂ¤¤ÎÅ·¶¿¾úÂ¤½ê¤«¤éËè·îÆÏ¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤ª¼ò
Ê¡²¬¸©Ê¡ÃÒÄ®¤ÎÃÏ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼ò¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÏÅß¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÂ¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Å·¶¿¾úÂ¤½ê¤Ï¡Ö»Íµ¨¾úÂ¤¡×¤È¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤ª¼ò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¢¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡Ö¤·¤Ü¤ê¤¿¤Æ¡×¤Î¿ð¡¹¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£365Æü¡¢¾ï¤ËÈ¯¹Ú¤ÎÇ®µ¤¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤ëÂ¢Æâ¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ËºÇ¹âÄ¬¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö°ìÅ©¡×¤òÉÓµÍ¤á¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸µ¤ØÄ¾Á÷¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä²Á³Ê
A¥³ー¥¹:4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
B¥³ー¥¹:4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥³ー¥¹¤Î¼ïÎà
A¥³ー¥¹¡§Ëè·î¤Î¤ª¼ò ¡Ü ¼òÇôÆÃÅµ¡Ê3¥ö·î¤´¤È¤ªÆÏ¤±Í½Äê¡§5·î,8·î,11·î¡Ë
B¥³ー¥¹¡§Ëè·î¤Î¤ª¼ò ¡Ü ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¸¢¡Ê3¥ö·î¤´¤È³«ºÅÍ½Äê¡§5·î,8·î,11·î¤ªÆÏ¤±¸å¡Ë
¢¨Î¾¥³ー¥¹¤È¤â¡¢¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤ª¼ò¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
Ëè·îÄê³Û4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú´ðËÜ¥µ¥¤¥¯¥ë¡ÛËè·î20ÆüÄù¤áÀÚ¤ê ¢ª Åö·î²¼½Ü¤ËÈ¯Á÷
¤ªÆÏ¤±¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥·¥ç¥Ã¥×
Ê¡²¬¡¦Å·¶¿¾úÂ¤½ê¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Öºß¤ë¾¬¡×¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð
https://shop.amanosato-sake.com/(https://shop.amanosato-sake.com/)
¸½ºß´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿çõ¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¼ò¡Ö¾®ÃÈ¡×¤Ï2026Ç¯4·îÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¿½¤·¹þ¤ßÊç½¸Ãæ¤ÎÈÒÉÛ²ñ¡ÊÄê´üÊØ¡Ë¤ò¿½¤·¹þ¤ßÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤ËÍ¥Àè¤·¤ÆÇÛÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°SNS
Å·¶¿¾úÂ¤½ê:https://www.instagram.com/amanosato_brewery/(https://www.instagram.com/amanosato_brewery/?hl=ja)
ºß¤ë¾¬:https://www.instagram.com/aruyoi_official/?hl=ja(https://www.instagram.com/aruyoi_official/?hl=ja)
²ñ¼Ò¾ðÊó
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅ·¶¿¾úÂ¤½ê
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§Ãæ»³Íº²ð
¢£½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©ÅÄÀî·´Ê¡ÃÒÄ®ÊÛ¾ë1813
¢£ÀßÎ©¡§2023Ç¯12·î
¢£URL¡§https://amanosato-sake.com/
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¤½¤ÎÂ¾¾úÂ¤¼òÀ½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä
Å·¶¿¾úÂ¤½ê
¢£½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©ÅÄÀî·´Ê¡ÃÒÄ®¾åÌî3109-38
¹ÊóÃ´Åö
¾®ÎÓ: takuya.k@amanosato-sake.com