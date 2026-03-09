¿Íµ¤ÉñÂæ¡Ö¥Ò¥×¥¹¥Æ¡×½é¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡Ö¥Ò¥×¥¹¥Æ¡ÔHypnosis Delight Fes.¡Õ¡×Á´4¸ø±é¤ò3·î16Æü(·î)12»þ¤è¤ê¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤Æ°ìµóÆÈÀêÊüÁ÷·èÄê¡ª
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡ÙRule the Stage¡ÊÄÌ¾Î¥Ò¥×¥¹¥Æ¡Ë½é¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡ÙRule the Stage¡ÔHypnosis Delight Fes.¡Õ¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥Ò¥×¥¹¥Æ¡ÔHypnosis Delight Fes.¡Õ¡×¡Ë¤ò¡¢¡ÖABEMA PPV¡Ê¥¢¥Ù¥Þ ¥Ú¥¤¥Ñー¥Ó¥åー¡Ë¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯3·î16Æü(·î)12»þ¤è¤êÆÈÀêÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡ÙRule the Stage¡ÊÄÌ¾Î¥Ò¥×¥¹¥Æ¡Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Âç¿Íµ¤²»³Ú¸¶ºî¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥é¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¥Ò¥×¥Þ¥¤¡Ë¤ÎÉñÂæ²½¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£2019Ç¯11·î¤Ë½é¤á¤ÆÉñÂæ²½¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡Ö¥Ò¥×¥¹¥Æ¡ÔHypnosis Delight Fes.¡Õ¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢ÉñÂæ¥·¥êー¥º400¸ø±é¤òÆÍÇË¤·¤¿µÇ°¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ò¥×¥¹¥Æ½é¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤Ç¤¹¡£2Æü´Ö¤ÇÁ´4¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥×¥¹¥ÆÇÐÍ¥¿Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ò¥×¥Þ¥¤À¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤ä¥Ò¥×¥¹¥Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿Ø¤â»²²Ã¡£¥Ò¥×¥¹¥ÆÇÐÍ¥¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ò¥×¥Þ¥¤À¼Í¥¤È¥Ò¥×¥¹¥ÆÇÐÍ¥¤Ë¤è¤ë¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿Ø¤Ë¤è¤ëºÂÃÌ²ñ¡¢¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥Ð¥È¥ë¡ÈD.D.B¡É¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥ì¥¯¥Á¥ãー¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê´ë²è¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ´4¸ø±é¤ò¡¢2026Ç¯3·î16Æü(·î)12»þ¤è¤ê°ìµóÆÈÀêÊüÁ÷¡£¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ò¡¢¤¼¤Ò¡ÖABEMA¡×¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¸ø±é¤Ï¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë18»þ¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡Ê¢¨1¡Ë¤ò³«»Ï¡£³Æ¸ø±é3,700 ±ß¡¢4¸ø±é¤ÎÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï14,000±ß¡Ê¤È¤â¤ËÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¹ØÆþ¡¦»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨2¡Ë¤Ê¤ª¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å¤â2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ÇËÜÊÔ¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¡£ËÜ¸ø±é¤ÎÈÎÇä´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ê¢¨3¡Ë¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢ËÜPPV¤ÎÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È2,800±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://abema.tv/lp/cashback-hipusute-20260316
º£¸å¤â¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¶½¹Ô¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¡¢ÉñÂæ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¿·»þÂå¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÖABEMA PPV¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³È½¼¤ä¡¢ÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤ÈWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ¤Î¤ß¡Ë¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¹ØÆþÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Êhttps://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497¡Ë
¡Ê¢¨2¡Ë¡ÖABEMA PPV¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¡¢¤Þ¤¿¤ÏWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¸å¡¢¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥êÆâ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Î»ëÄ°ÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511¡Ë
¡Ê¢¨3¡Ë·î³Û1,080±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÏËÜ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖABEMA PPV¡×¡¿¡Ö¥Ò¥×¥¹¥Æ¡ÔHypnosis Delight Fes.¡Õ¡×ÆÈÀêÊüÁ÷ ³µÍ×
(C)¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡ÙRule the StageÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¢§ÊüÁ÷Æü»þ
¡Ú10·î25Æü14:00¸ø±é¡Û2026Ç¯3·î16Æü(·î)12»þ～
¡Ú10·î25Æü19:00¸ø±é¡Û2026Ç¯3·î16Æü(·î)12»þ～
¡Ú10·î26Æü14:00¸ø±é¡Û2026Ç¯3·î16Æü(·î)12»þ～
¡Ú10·î26Æü19:00¸ø±é¡Û2026Ç¯3·î16Æü(·î)12»þ～
¢§¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®´ü´Ö
Á´¸ø±é2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¢§»ëÄ°ÎÁ¶â
¡Ú°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡Û³Æ¸ø±é3,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¢¥×¥êÆâ¤Î¹ØÆþ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ300±ß¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ú4¸ø±éÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È¡Û14,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¢¥×¥êÆâ¤Î¹ØÆþ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ1,400±ß¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¢§ÈÎÇä´ü´Ö
¡Ú°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡Û2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë12»þ～2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë20»þ¤Þ¤Ç
¡Ú4¸ø±éÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È¡Û2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë12»þ～2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë15»þ¤Þ¤Ç
¢§»ëÄ°¡¦¹ØÆþ¥Úー¥¸
¡Ú10·î25Æü14:00¸ø±é¡Ûhttps://abema.tv/live-event/2ddf0002-a6f6-4a22-98ee-c185b20c8d1f
¡Ú10·î25Æü19:00¸ø±é¡Ûhttps://abema.tv/live-event/0e4d77de-31b4-4c81-a3cd-e7690cb97a78
¡Ú10·î26Æü14:00¸ø±é¡Ûhttps://abema.tv/live-event/93aa018e-203d-49f5-951e-df7e96ea5351
¡Ú10·î26Æü19:00¸ø±é¡Ûhttps://abema.tv/live-event/999160fe-8fd7-43c9-9d32-533f19dad1b4
¢§½Ð±é¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¥¤¥±¥Ö¥¯¥í¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÈBuster Bros!!!¡É
¡¡»³ÅÄ °ìÏº¡§ÀÐÀî Î¿²í
¡¡»³ÅÄ ÆóÏº¡§¾¾²¬ ·ýµª²ð
¡¡»³ÅÄ »°Ïº¡§¹âÌî ¾ÄÀ»
¥è¥³¥Ï¥Þ¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÈMAD TRIGGER CREW¡É
¡¡ÊË´½ º¸ÇÏ¹ï¡§¿¢¸¶ ÂîÌé
¡¡Æþ´Ö ½ÆÅÆ¡§YUKI
¡¡ÆÇÅç ¥á¥¤¥½¥ó Íýòô¡§±×±Ê ÂóÌï
¥·¥Ö¥ä¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÈFling Posse¡É
¡¡°»Â¼ Íð¿ô¡§»°°æ ½ßÊ¿
¡¡Ì´Ìî ¸¸ÂÀÏº¡§º£°æ ½ÓÅÍ
¡¡ÍÀ´Àî ÄëÅý¡§ÌÚÄÅÃ« ÂÙÍ¦
¥·¥ó¥¸¥å¥¯¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÈËãÅ·Ïµ¡É
¡¡¿ÀµÜ»û ¼äÍë¡§¾®ÇÈÄÅ °¡Î÷ ¢¨10·î26Æü19:00¸ø±é¤Î¤ß½Ð±é
¡¡°Ë×²ÑÇ °ìÆó»°¡§°ÂÆ£ Ì´³ð ¢¨10·î26Æü19:00¸ø±é¤Î¤ß½Ð±é
¡¡´Ñ²»ºä ÆÈÊâ¡§ÃæÀ÷ Íºµ®
¥ª¥ª¥µ¥«¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡È¤É¤Ä¤¤¤¿¤ìËÜÊÞ¡É
¡¡Çòç±ÌÚ äÉ¡§ËÌ½Ð Î®À±
¡¡í¶í±¿¹ âºãù¡§ÈÓÅÄ ÆÒµÁ
¡¡Å·Ã«ÅÛ Îí¡§´î»ËÀî Âç»ä
¥Ê¥´¥ä¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÈBad Ass Temple¡É
¡¡ÇÈÍå°Ð ¶õµÑ¡§ÃæÀ¾ ÃÒÌé
¡¡»Í½½Êª ½½»Í¡§¼ò´ó ÉöÂÀ
¡¡Å·¹ñ ¹ö¡§ÃæÄÍ â«Ê¿
¥¢¥«¥Ð¥Í¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÈNorth Bastard¡É
¡¡Æ²°Ã ÏÂÀ»¡§´ßËÜ Í¦ÂÀ
¡¡¸Ñµ×Î¤ ÎÂ»³¡§ÆîÉô ³¤¿Í
¡¡¼Ø·ê ·ò±É¡§¾¾±º »Ê
¡È⽷¤Î²ñ¡É
¡¡ÂçÃØéá ÃÆê÷¡§¿¢ÌîËÙ À¿
¡ÈÆ»ÆÜËÙ¥À¥¤¥Ðー¥º¡É
¡¡¾®Ä»Í· ¥Ï¥ë¡§À±Ìî Í¦ÂÀ
¡¡ÌÊËÜ Íµ¹§¡§ËÌÇµ ñ¥´õ
¡¡°«¥öµ×ÊÝ ÎËÂÀÏº¡§¹â¶¶ Í´Íý
¥Ï¥Á¥ª¥¦¥¸¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÈWESTEND-MAFIA¡É
¡¡°Ä±À ¿¿ÆüÎÜ¡§SHIN
¡¡¸Þ½½Î¤ Íö´Ý¡§¼êÅç À»µ®
¡¡Ãã±±»³ ÎÉ·Ð¡§±üÂ¼ Åù»Î
¡¡Ì¸Â¼ ÆÁËá¡§Jun
¡¡Èôº½É÷ »ç²»¡§Áó°æ Íò¼ù
¡¡ÅìÊýÅ· ²µÅý½÷¡§ºÚ¡¹¹á
¡¡´ª²òÍ³¾®Ï© Ìµ²Ö²Ì¡§ÇòÊö ¤æ¤ê
¡¡ÊË´½ ¹ç´¿¡§¹â¶¶ Åí»Ò
¡¡¼ÙÅú±¡ Ð¼Ð¼¡§ÂÀÅÄ Ì´è½ ¢¨10·î26Æü19:00¸ø±é¤Î¤ß½Ð±é
¡¡Å·ÅÔ¸Ê °ì¹á¡§ÅÄÌî Í¥²Ö
¡¡Å·ÅÔ¸Ê °ì°¦¡§ÎÃÍ¸ ¶Ü
¡¡»°¾ò±¡ ÁóÇµÉ÷¡§ÎëÌÚ Í§ÍüÌí
¡¡Åì±À Û°¡§ÎëÌÚ ÆîÆá²Â
¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥Ð¥È¥ë¡ÈD.D.B¡É
¡¡Toyotaka¡¡RYO¡¡SHINSUKE¡¡KIMUTAKU¡¡YASU¡¡kaito¡¡SOUTA¡¡HIROMA
¡¡HILOMU¡¡Dolton¡¡KENTA¡¡GeN ¢¨10·î25Æü14:00¡¿19:00¸ø±é¤Î¤ß½Ð±é
CHU-OH DANCE BATTLE¡ÈC.D.B¡É
¡¡MIKU¡¡Ê¿Ìî °«»Ò¡¡¸¢ÅÄ ºÚ¡¹»Ò¡¡Rin¡¡akarin¡¡Ê¿°æ ¶×Ë¾¡¡´ä¾å ÈþÍ¥
¢£CROSS TALK¥²¥¹¥È
¡Ú10·î25Æü14:00¸ø±é¡Û
¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡ÙÀ¼Í¥
¥¤¥±¥Ö¥¯¥í¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÈBuster Bros!!!¡É
¡¡»³ÅÄ ÆóÏº¡§ÀÐÃ« ½Õµ®
¡¡»³ÅÄ »°Ïº¡§Å·ºê ÞæÊ¿
¥ª¥ª¥µ¥«¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡È¤É¤Ä¤¤¤¿¤ìËÜÊÞ¡É
¡¡Çòç±ÌÚ äÉ¡§´äºê ÎÊÂÀ
¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡ÙRule the Stage ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー
¡¡±é½Ð¡§¿¢ÌÚ ¹ë
¡¡µÓËÜ¡§µµÅÄ¿¿ÆóÏº
¡¡²»³Ú´ÆÆÄ¡§KEN THE 390
¡¡±ÇÁü±é½Ð¡§º´¡¹ÌÚ¾Ï²ð
¡¡¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ìー¥¿ー¡§NON
¡¡°á¾Ø¡§Ãæ¸¶¹¬»Ò
¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§µÜÆâ¹¨ÌÀ
¡¡ÆÃ¼ìÂ¤·Á¡§ÎÓ²°ÍÛÆó
¡Ú10·î25Æü19:00¸ø±é¡Û
¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡ÙÀ¼Í¥
¥è¥³¥Ï¥Þ¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÈMAD TRIGGER CREW¡É
¡¡ÆÇÅç ¥á¥¤¥½¥ó Íýòô¡§¿ÀÈø ¿¸°ìÏº
¥·¥Ö¥ä¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÈFling Posse¡É
¡¡°»Â¼ Íð¿ô¡§Çò°æ Íª²ð
¡¡ÍÀ´Àî ÄëÅý¡§ÌîÄÅ»³ ¹¬¹¨
¡Ú10·î26Æü14:00¸ø±é¡Û
¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡ÙÀ¼Í¥
¥è¥³¥Ï¥Þ¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÈMAD TRIGGER CREW¡É
¡¡Æþ´Ö ½ÆÅÆ¡§¶ðÅÄ ¹Ò
¥Ê¥´¥ä¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÈBad Ass Temple¡É
¡¡ÇÈÍå°Ð ¶õµÑ¡§ÍÕ»³ æÆÂÀ
¡¡»Í½½Êª ½½»Í¡§ºç¸¶ Í¥´õ
¡¡Å·¹ñ ¹ö¡§ÃÝÆâ ±É¼£
¡Ú10·î26Æü19:00¸ø±é¡Û
¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡ÙÀ¼Í¥
¥·¥ó¥¸¥å¥¯¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÈËãÅ·Ïµ¡É
¡¡°Ë×²ÑÇ °ìÆó»°¡§ÌÚÅç Î´°ì
Ãæ²¦¶è¡È¸À¤ÎÍÕÅÞ¡É
¡¡ÅìÊýÅ· ²µÅý½÷¡§¾®ÎÓ ¤æ¤¦
¡¡´ª²òÍ³¾®Ï© Ìµ²Ö²Ì¡§¤¿¤«¤Ï¤· ÃÒ½©
¡¡ÊË´½ ¹ç´¿¡§»³ËÜ ´õË¾
¢§¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó
ËÜ¸ø±é¤ÎÈÎÇä´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢ËÜPPV¤ÎÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¤«¤¿¤Ë¤â¤ì¤Ê¤¯2,800±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¾ò·ï¡¢¼õ¤±¼è¤êÊýË¡Åù¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¡Êhttps://abema.tv/lp/cashback-hipusute-20260316¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÏËÜ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ¸ø±é³µÍ×¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¸ø±é»þ´Ö¤ÏÂ¿¾¯Ã»½Ì¡¦±äÄ¹Áý¸º¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤´¹ØÆþ¸å¤Î¸ø±é±ä´ü¡¦Ãæ»ß°Ê³°¤ÎÍýÍ³¤ËÈ¼¤¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦ÊÑ¹¹¡¦Ê§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¡ÖABEMA PPV¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï°ìÉô¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Ï¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ö¥é¥¦¥¶¤ä°ìÉô¤ÎIPTV¤Ç¤Ï¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£³Æ¼ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥ê¥¹¥È¡×Æâ¤Ë¡Ö¥Ú¥¤¥Ñー¥Ó¥åー¡×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÊºÇ¿·¤Î¥¢¥×¥ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢¨¸ø±éÃæ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ªËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸µ¡Ç½¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÏÊüÁ÷¸å¤â¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ë¤Æ²¿ÅÙ¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®´ü´Ö¤ò²á¤®¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë±ÇÁü¤¬ÅÓÃæ¤ÇÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÎÊý¤â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤´¤È¤Î¤´¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872