¡È½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¤¬¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡É±þ±ç¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ø½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ ¥Ò¥í¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬1¼þÇ¯¤òÁ°¤Ë¿·¥·ー¥º¥ó³«ËëÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ª¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î2026Ç¯ÅÙ¥«ー¥É¤â¤Ä¤¤¤Ë²ò¶Ø¡ª
¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¥²ー¥à¥¢¥é¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î25Æü(¿å)¤Ë¥µー¥Ó¥¹³«»Ï1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëJLPGA½é¤Î¸øÇ§¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ø½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ ¥Ò¥í¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢2026Ç¯3·î9Æü(·î)¤ËÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ËÜºî¤Ï2026¥·ー¥º¥ó¤ØÆÍÆþ¤·¡¢ºÇ¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«ー¥É¤òÂ¿¿ôÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£App Store¡¢Google Play ¥¹¥È¥¢¤Çº£¤¹¤°ÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ª
https://app.adjust.com/1mtlaa6k
¢£¡Ø½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ ¥Ò¥í¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¤Ï
¡È½¸¤á¤ë¡¦°é¤Æ¤ë¡¦±þ±ç¤¹¤ë¡É ¤ò¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤¿¡¢¡È½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¤¬¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡É JLPGA½é¤Î¸øÇ§¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
150Ì¾°Ê¾å¤Î½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬¼ÂÌ¾¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«ー¥É¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª
¼ÂºÝ¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Î½ç°Ì¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡Ö¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÍ½ÁÛ¡×¤ä¡¢¿ä¤·Áª¼ê¤ò±þ±ç·ô¤Ç±þ±ç¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¥«ー¥É¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¡Ö±þ±ç¡×¤Ê¤É¡¢½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¤ò¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥«ー¥É¤ÎÃæ¤«¤é°éÀ®¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤òÁª¤ó¤Ç¥Ä¥¢ー¤Î¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¥²ー¥à¥âー¥É¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¥º¥íー¥É¡×¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢££±¼þÇ¯Ä¾Á°Âç·¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ª
1¼þÇ¯Ä¾Á°Âç·¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò»Ï¤á¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯ÅÙ¥«ー¥É¤Î¼ÂÁõ¤Ê¤ÉÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
£±¡¥¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª
½¾Íè¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¥·¥Ã¥¯¤Ç¥´¥ë¥Õ¤é¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª
£²¡¥¿Þ´Õµ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¡ª
¥«ー¥É¤Î³ÍÆÀ¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¿Þ´Õµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÌ¤½ê»ý¥«ー¥É¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¥Ò¥í¥³¥ì¥Ñ¥Ã¥¯2026ÅÐ¾ì¡ª
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÁ´¤Æ2026Ç¯ÅÙ¥«ー¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÁª¼ê98¿ÍÊ¬¡Ë
³«ºÅ´ü´Ö¡§³«ºÅÃæ ～ 2027/3/1(·î)Í½Äê
£´¡¥¡ú3°Ê¾å¤ÎÁª¼ê¥«ー¥É¤¬³ÎÄê¡ª
1²ó¸ÂÄê¡ú3°Ê¾å³ÎÄê¥Ñ¥Ã¥¯(Í½þ¸ÂÄê¡ËÅÐ¾ì¡ª
¡ú3°Ê¾å¤Î2026Ç¯ÅÙ¥«ー¥É¤¬Íß¤·¤¤Êý¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§³«ºÅÃæ ～ 2027/3/1(·î)Í½Äê
£µ¡¥¥«ー¥É¥ì¥Ù¥ëµ¡Ç½ÄÉ²Ã¡ª
¥«ー¥É¤ò½¸¤á¤¿Ëç¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆLV¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÍ½ÁÛ¤Ê¤É¤ÇÍÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ù¥ëMAX¤Ç¥«ー¥É¤Ë¥·¥ê¥¢¥ëÈÖ¹æ¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥·¥ê¥¢¥ëÈÖ¹æ¤ÏÅþÃ£½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
£¶¡¥±þ±ç¥é¥ó¥¥ó¥°2026¥·ー¥º¥ó³«Ëë¡ª
2026Ç¯ÅÙ¤Î¥·ー¥º¥ó1¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§³«ºÅÃæ ～ 2026/5/3(Æü)Í½Äê
7¡¥ ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÍ½ÁÛ²þ½¤¡ª
¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÍ½ÁÛ¤ÇÁª¤ÖÃíÌÜÁª¼ê¤ÎºÇÂç¿ô¤òÁý¤ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«ー¥ÉÌ¤½ê»ý¤Ç¤âÃíÌÜÁª¼ê¤ËÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¾ÞÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£´ðËÜ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¹¥Ýー¥Ä
ÂÐ±þOS¡§iOS / Android OS
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2025Ç¯3·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë
²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê°ìÉô¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://jlpgaherocolle.jp
¸ø¼°X¡§https://x.com/heroinecolle
¸ø¼°Instagram¡§ https://www.instagram.com/heroinecolle
¸ø¼°LINE : https://lin.ee/0yNlpsp
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@gravitygolfch
¾ðÊó¤Î·ÇºÜµÚ¤Ó²èÁü·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤ÎÉ½¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)Japan Ladies Professional Golfers' Association All rights reserved.
(C)GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd All right reserved
¢¨¥²ー¥à²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÅÐ¾ìÁª¼ê¡¢¼Ì¿¿¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ÉÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ë¡¿ÍÌ¾¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶1-15-4¡¡¶äÀôÀ¾¿·¶¶¥Ó¥ë6³¬
ÀßÎ©Ç¯¡§1967Ç¯
URL¡§ https://www.lpga.or.jp/
¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¥²ー¥à¥¢¥é¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¥²ー¥à¥¢¥é¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.¡Ë
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬ÃúËÙ3-14-4-2F
ÀßÎ©¡§2019Ç¯7·î1Æü
URL¡§https://gravityga.jp/