¥·¥¢¥Íー¥È¥¨¥¹¥Æ¥ë¼ù»é»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È - À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢2026-2035Ç¯
SDKI Analytics¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026Ç¯03·î05¤Ë¡Ö¥·¥¢¥Íー¥È¥¨¥¹¥Æ¥ë¼ù»é»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§2026-2035Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥¢¥Íー¥È¥¨¥¹¥Æ¥ë¼ù»é¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢Åý·×Åª¤ª¤è¤ÓÊ¬ÀÏÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½Â¬É¾²Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°ì¼¡¤ª¤è¤ÓÆó¼¡Ä´ººÊýË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¼çÍ×¤Ê¶È³¦Æ¶»¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Íè¤Î·¹¸þ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÆÉ¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥¢¥Íー¥È¥¨¥¹¥Æ¥ë¼ù»é»Ô¾ì¤Î³µÍ×
¥·¥¢¥Íー¥È¥¨¥¹¥Æ¥ë¼ù»é»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥¢¥Íー¥È¥¨¥¹¥Æ¥ë¼ù»é»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 1560 É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025 Ç¯¤Î ¥·¥¢¥Íー¥È¥¨¥¹¥Æ¥ë¼ù»é»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 874 É´ËüÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥¢¥Íー¥È¥¨¥¹¥Æ¥ë¼ù»é¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2026-2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 7.1% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥¢¥Íー¥È¥¨¥¹¥Æ¥ë¼ù»é¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢³ÈÂç¤Ï¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¡¦ËÉ±ÒÍÑÅÓ¤ÎµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£India Brand Equity Foundation¡ÊIBER¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëËÉ±Ò»º¶È¤ÎÀ¸»º³Û¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤Ë175.7²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢¹Ò¶õµ¡¡¢¥ì¥Éー¥à¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëÉôÉÊ¡¢±ÒÀ±¸þ¤±¥·¥¢¥Íー¥È¥¨¥¹¥Æ¥ë¼ù»é¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤µ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥¢¥Íー¥È¥¨¥¹¥Æ¥ë¼ù»é¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹:
https://www.sdki.jp/reports/cyanate-ester-resin-market/113844
¥·¥¢¥Íー¥È¥¨¥¹¥Æ¥ë¼ù»é¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢·ÚÎÌ¡¦¹âÀÇ½ºàÎÁ¡¢¹â¼þÇÈ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢Àè¿ÊPCB¡¢5GÄÌ¿®¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ê£»¨¤Ê²Ã¹©¡¦À½Â¤Í×·ï¤¬º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÀ©Ìó¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À¸»º¤Ë¤ÏÀºÌ©¤Ê²¹ÅÙÀ©¸æ¡¢Ä¹¤¤¹Å²½¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢ÆÃ¼ì¤ÊÀßÈ÷¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ê£»¨¤µ¤¬Áý¤·¡¢±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤¬ÁýÂç¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÁË³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥¢¥Íー¥È¥¨¥¹¥Æ¥ë¼ù»é»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
¥·¥¢¥Íー¥È¥¨¥¹¥Æ¥ë¼ù»é»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥¢¥Íー¥È¥¨¥¹¥Æ¥ë¼ù»é¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢ºÇ½ªÍÑÅÓ»º¶ÈÊÌ¡¢À½ÉÊ·ÁÂÖ/¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢¶¯²½Á¡°Ý¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥¢¥Íー¥È¥¨¥¹¥Æ¥ë¼ù»é»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá:
https://www.sdki.jp/sample-request-113844
¥·¥¢¥Íー¥È¥¨¥¹¥Æ¥ë¼ù»é»Ô¾ì¤Ï¡¢À½ÉÊ·ÁÂÖ/¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¥×¥ê¥×¥ì¥°¡¢¼ù»é¡Ê¸¶±Õ¡¢ÃíÆþ¡¦ÀÜÃåºÞÍÑ¡Ë¡¢À®·Á¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢¥×¥ê¥×¥ì¥°Ê¬Ìî¤Ï¡¢¹âÀÇ½Ê£¹çºàÀ½Â¤¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¥¤ì¤¿¥×¥í¥»¥¹À©¸æ¡¢°ì´ÓÀ¡¢¹½Â¤¿®ÍêÀ¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë52%¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥¢¥Íー¥È¥¨¥¹¥Æ¥ë¥×¥ê¥×¥ì¥°¤Ï¹Ò¶õ±§ÃèÀ½Â¤¤Ç¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°²½¤µ¤ì¤¿Ê£¹çºàÀ½Â¤¤È¤ÎÅ¬¹çÀ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥¢¥Íー¥È¥¨¥¹¥Æ¥ë¼ù»é¤ÎÃÏ°è»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·
¥·¥¢¥Íー¥È¥¨¥¹¥Æ¥ë¼ù»é»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÃæÅì¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÃÏ°èÊÌÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅ»Òµ¡´ïÀ½Â¤¶È¤ÎµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¤È¹Ò¶õ±§Ãè¼«µë¼«Â¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢35%¤ÎºÇÂç¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë8.2%¤È¤¤¤¦ºÇÂ®¤ÎÀ®Ä¹¤òµÏ¿¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
