¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¸¤»¤Ã¤±¤ó¤Î¥ë¥¢¥ó¥ë¥¢¥ó ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢ ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥é¥à¡Ö50Âå¤Î¤¯¤¹¤ß¤Ë¤ÏÀö´é¤Î¸«Ä¾¤·¤«¤é¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë»Ö¸þ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É ¥ë¥¢¥ó¥ë¥¢¥ó ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×(ËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§É±¾Â Í¡)¤Ï¡¢¸ø¼°¥ë¥¢¥ó¥ë¥¢¥ó¥³¥¹¥á¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× https://shop.ruamruam.jp/ ¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥é¥à¡Ö50Âå¤Î¤¯¤¹¤ß¤Ë¤ÏÀö´é¤Î¸«Ä¾¤·¤«¤é¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àö´é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚURL¡Ûhttps://shop.ruamruam.jp/contents/21490
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/343463/images/bodyimage1¡Û
¡¡¥ë¥¢¥ó¥ë¥¢¥ó ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥é¥à¤Î³µÍ×¡¡
À¸¤»¤Ã¤±¤ó¤ÎÆÃÄ¹¤ä»È¤¤Êý¡¢¤ªÈ©¤ÎÇº¤ß¤ä¤ª¼êÆþ¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢£¤½¤ÎÂ¾¤Î¥³¥é¥à¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥é¥à¡×¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚURL¡Ûhttps://shop.ruamruam.jp/contents
¡¡¥ë¥¢¥ó¥ë¥¢¥ó¥³¥¹¥á¤Î³µÍ×¡¡
¥ë¥¢¥ó¥ë¥¢¥ó¥³¥¹¥á ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢ÌµÅº²Ã¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Ïー¥Ö¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¡¢Ž¢¤ªÈ©¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢Çº¤ß¤Ë¶¯¤¯¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤¯¡£Ž£¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿ÎÏ¶¯¤¤¼«Á³ÁÇºà¤È¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÃÎ·Ã¤äÁ¡ºÙ¤µ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿ÆüËÜ¤Î¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×
½êºßÃÏ ¡§¢©336-0033 ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆî¶è¶ÊËÜ3-2-2
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 048-838-2171
FAXÈÖ¹æ ¡§ 048-837-0219
Mail ¡§ cosme@ruamruam.jp
´ë¶ÈHP ¡§https://www.boxgroup.jp/
¥ë¥¢¥ó¥ë¥¢¥ó ¥³¥¹¥á ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://shop.ruamruam.jp/
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://shop.ruamruam.jp/contact_wsÉ±¾Â(¤Ò¤á¤Ì¤Þ)¤Þ¤Ç
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×
