¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
4·î¤Ë²¦»Ò¹»¤¬¥ªー¥×¥ó¡ª¡ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª
2026Ç¯4·î¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶è²¦»Ò2ÃúÌÜ¤Ë²¦»Ò¹»¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
https://re-dia.jp/oji-open/
¥ê¥Ç¥£¥¢¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¥¯¥é¥¹¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤È¾Ð´é¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¸µ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ã¥¹¥ó¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/134/111?date_from=2026-03-22
»ØÆ³Êý¿Ë
Á´¤¯·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤½é¿´¼Ô¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÆþÌç¥¯¥é¥¹¤ä¾¯¿Í¿ôÀ©¤Î¥¯¥é¥¹¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³ー¥¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ¹Ö»Õ¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥º»ØÆ³¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥×¥í¤Î¥À¥ó¥µー¤¬°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥¥å¥é¥à
¢£¥ê¥È¥ë¡§3ºÐ～6ºÐ»ù¥¯¥é¥¹
²»¤Ë´·¤ì¤Æ¡¢¥ê¥º¥à¤Ë´·¤ì¤ë¡ª
²»³Ú¤¬¤¢¤ì¤Ð¼«Á³¤ËÍÙ¤ê¤À¤»¤ë´¶³Ð¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îéµ·ºîË¡¤ä°§»¢¤â¹Ö»Õ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê»ØÆ³¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±²ó¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï45Ê¬¤Ç¤¹¡£
¢£¥¥Ã¥º¡§¾®³ØÀ¸¥¯¥é¥¹
¶Ú¥È¥ì¤«¤é¥¢¥¤¥½¥ì¡¢¥ê¥º¥à¼è¤ê¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤Þ¤Ç½¼¼Â¤·¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£±²ó¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï60Ê¬¤Ç¤¹¡£
¢£°ìÈÌ¡§Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¥¯¥é¥¹
´ðÁÃ¤Ï¤ß¤Ã¤Á¤ê»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤ä¥Ö¥é¥ó¥¯¤Î¤¢¤ëÊý¤â°Â¿´¤·¤Æ»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
£±²ó¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï60Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª¡ªÆþ²ñ¶âÌµÎÁ¡ª¡ª
2026Ç¯4·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¸ÂÄê¤ÇÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æþ²ñ¶âÌµÎÁ
Æþ²ñ¶â 6,000±ß ¢Í ÌµÎÁ
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅ¬ÍÑ¤Î¾ì¹ç¤ÎÃí°Õ»ö¹à
¢¨Google¤Î¸ý¥³¥ßÅê¹Æ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342143/images/bodyimage1¡Û
¡Ø¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¥ê¥Ç¥£¥¢¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー²¦»Ò¹»¤Ø¡Ù
3·î¤ÏÌµÎÌÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÂÎ¸³²ñ¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´¸«³Ø¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤É¤¦¤¾¡ª
¶µ¼¼Ì¾¡§¥ê¥Ç¥£¥¢¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー²¦»Ò¹»
½êºßÃÏ¡§¢©114-0002 ÅìµþÅÔËÌ¶è²¦»Ò2ÃúÌÜ30－4-2F
ºÇ´ó±Ø¡§JR¡¿Åìµþ¥á¥È¥í¡Ö²¦»Ò±Ø¡×ÅÌÊâ5Ê¬
³«¹ÖÍËÆü¡§ÅÚ
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://re-dia.jp/oji/
[¥ê¥Ç¥£¥¢¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¤È¤Ï]
ÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»Ô¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¡¢¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë±¿±Ä¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¡£¼ç¤ËÂçºåÉÜÆâ¤ÇÌó17¹»¤ò±¿±Ä¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¡¦°¦ÃÎ¸©Æü¿Ê»Ô¡¦ËÅÄ»Ô¡¦°Â¾ë»Ô¡¦ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¢2023Ç¯¤Ë´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡¦ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô¡¦Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¡¢2024Ç¯¤ËÊ¼¸Ë¸©¤¿¤Ä¤Î»Ô¡¦´ôÉì¸©²Ä»ù»Ô¡¦°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¡¦¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡¦ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë¤â³«¹»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ë¤â¿·Àß¹»¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©562-0036 ÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»ÔÁ¥¾ìÀ¾£³ÃúÌÜ£±-£·ICC¥Ó¥ë5³¬
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://re-dia.jp/
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¼ÒÌ¾ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ýー¥Ä¡õ¥é¥¤¥Õ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò »°ÌÚ¡¡ÐÒÊ¿
½êºßÃÏ ¢©562-0036 ÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»ÔÁ¥¾ìÀ¾£³ÃúÌÜ£±-£·¡¡ICC¥Ó¥ë5³¬
»ñËÜ¶â 500Ëü±ß
ÀßÎ©Æü 2011Ç¯8·î25Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ ¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë»ö¶È/¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ëFC»ö¶È
URL https://sl-i.co.jp/
2022Ç¯¤è¤ê¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¡¢¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¡¦°¦ÃÎ¸©Æü¿Ê»Ô¡¦°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¡¦°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ô¡¦ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¦ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô¡¦´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡¦Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¡¦Ê¼¸Ë¸©¤¿¤Ä¤Î»Ô¡¦´ôÉì¸©²Ä»ù»Ô¡¦°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¡¦°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Ë¤â³«¹»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ë¿·Àß¹»¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ªー¥ÊーÍÍ¤âÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ýー¥Ä¡õ¥é¥¤¥Õ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
