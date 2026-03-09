Âè15²óÆüËÜÎ×¾²¼ðáçÌô³Ø²ñ³Ø½ÑÂç²ñ¡ÊJASPO2026¡Ë¤Ë»²²è
Áí¹ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¿ÅÄ Áñ°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～8Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊ¡²¬»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè15²óÆüËÜÎ×¾²¼ðáçÌô³Ø²ñ³Ø½ÑÂç²ñ¡ÊJASPO2026¡Ë¡×¤Ë»²²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¼¹¹ÔÌò°÷¤Î²¼ÀîÍ§¹áÍý¤¬Âç²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¡ÖFor precious life¡§¤¬¤ó¤Ë·È¤ï¤ëÌô¶ÉÌôºÞ»Õ¡¦ÉÂ±¡ÌôºÞ»Õ¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢´µ¼Ô¤ÎÁÕ¤Ç¤ë¿·¤·¤¤ÀûÎ§¡×¤ò¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤Î¿·¤¿¤Ê¤¢¤êÊý¤òÄó¾§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã³«²ñ°§»¢ Âç²ñÄ¹¡§Áí¹ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ²¼Àî Í§¹áÍý¡ä
¢£ÇØ·Ê¤ÈÅö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡§ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¤¬¤ó°åÎÅ¤ÎÀìÌçÀ¸þ¾å
¤¬¤ó°åÎÅ¤¬³°Íè¡¦ÃÏ°èÃæ¿´¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Ìô¶ÉÌôºÞ»Õ¤ÎÌò³ä¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÁ´¹ñÌó£¸£°£°Å¹ÊÞ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢¼À´µÊÌÀìÌçÌôºÞ»ÕÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¬¤ó¡¦ÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢³°Íè¤¬¤ó¼£ÎÅÀìÌçÌôºÞ»Õ16Ì¾¡¢³°Íè¤¬¤ó¼£ÎÅÇ§ÄêÌôºÞ»Õ3Ì¾¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ëÀìÌçÅª¤Ê¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£JASPO2026¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯É½¤ÈÂ¿³ÑÅª¤ÊÏ¢·È¹½ÃÛ¡§ÃÏ°è°åÎÅ¤Î¿·¤¿¤Ê¤¢¤êÊý¤òÄó¾§
Áí¹ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ËÜÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌô¶É¤ÈÉÂ±¡¤ÎÏ¢·È¡×¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë»Ù¤¨Â³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¿³ÑÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¡Ö¿¿¤ÎÏ¢·È¡×¤Ë¸þ¤±¤¿Äó¸À¤È¥â¥Ç¥ë¹½ÃÛ Âç²ñÄ¹¹Ö±é¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁí¹ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥°¥ëー¥×¤Î²¼ÀîÍ§¹áÍý¤Ï¡¢µÞÀ´ü¤«¤é³°Íè¡¢½ªËö´ü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÀìÌçÀ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö¿¿¤ÎÏ¢·È¡×¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºë¶Ì¸©¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖµòÅÀÌô¶É¡×¤ò²ð¤·¤¿Ï¢·È¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¸¡¾Ú¤ä¡¢ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤Ç¤ÎÀìÌç°åÎÅµ¡´ØÏ¢·ÈÌô¶É¤Ë¤è¤ë»öÎã¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¤ËÂ¨¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¡ÖÌôÌôÏ¢·È¡×¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤È¼ÂÁ©É¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¡ÖËÜ²»¡×¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÂÐÏÃ»Ù±ç ´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ËÀø¤à¿¿¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¿¤á¤Î¡ÖÂÐÏÃ¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢Ìô¶É¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¤¬¤óÂÐÏÃ¥«¥Õ¥§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌôºÞ»Õ¤¬Ã±¤Ê¤ëÌô¤ÎÄó¶¡¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÉÔ°Â¤äÀ¸³è¤Ë¿¼¤¯´ó¤êÅº¤¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤Î¤¢¤êÊý¤Ç¡¢Áí¹ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤ÇÄ¹¤é¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¬¤óÂÐÏÃ¥«¥Õ¥§¡×¤ÎÍÍ»Ò
¡üÎ×¾²ÃÎ¸«¤ÎÃßÀÑ¤È¸¦µæ¤Ø¤Î¾º²Ú Æü¡¹¤ÎÉþÌô»ØÆ³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¡ÖÌä¤¤¡×¤ò¸¦µæÀ®²Ì¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¡¢¼ã¼êÌôºÞ»Õ¤Ë¤è¤ëÎ×¾²¸¦µæ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ë¥¥ó¥Á¥Ë¥ÖÉþÍÑ´µ¼Ô¤Ø¤ÎÍ³²»ö¾ÝÄ´ºº¤ÈÉþÌô»Ù±ç»öÎã
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ñ³Ê³ÎÇ§¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ì¥¸¥á¥ó¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶ÁÄ´ºº
S-1¡Ê¥Æ¥¬¥Õー¥ë¡¦¥®¥á¥é¥·¥ë¡¦¥ª¥Æ¥é¥·¥ë¥«¥ê¥¦¥à¡Ë¤Ë¤è¤ë´ã¤ÎÉûºîÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌôºÞ»Õ¤Î²ðÆþ¼ÂÂÖ
¡üÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¸ÄÊÌ²½¥±¥¢¤Î¼ÂÁ© ³°Íè¤¬¤ó¼£ÎÅÀìÌçÌôºÞ»Õ¤Ë¤è¤ëÅÅÏÃ¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¤òÍÑ¤¤¤¿Â¾Ìô¶ÉÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¤ä¡¢°Û¤Ê¤ëÀìÌçÀ¤ò»ý¤ÄÌôºÞ»Õ¤¬Ï¢·È¤·¤ÆËö¾¿¿À·Ð¾ã³²¤ËÈ¼¤¦¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¼êµ»ÉÔÎÉ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿»öÎã¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤òÃÏ°è°åÎÅ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤òÂ¿¿ôÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áí¹ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌçÌôºÞ»Õ¤Î°éÀ®¤ÈÂ¿³ÑÅª¤Ê³°ÉôÏ¢·È¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡ÖÊë¤é¤·¡×¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃÏ°è¤¬¤ó°åÎÅ¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Î¹½ÃÛ¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí¹ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë㈱¡¡¼Ò°÷
¢£»ÔÌ±¸ø³«¹ÖºÂ¡§¿´¤ÈÂÎ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ëÃÏ°è¤Ø¤Î´Ô¸µ
Âç²ñ2ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹¤Ë¤Æ»ÔÌ±¸ø³«¹ÖºÂ¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ëÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ìÉô¤Ç¤ÏÀìÌç°å¡¦ÌôºÞ»Õ¤¬¡Ö¤¬¤ó¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥«¥é¥Àºî¤ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥í¥³¥âÂÐºö¤ä¹ü¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡£ÂèÆóÉô¤Ç¤ÏTRF¤ÎSAM»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¼«Âð¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÁÈ¤á¤ë¡Ö¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥À¥ó¥¹¡×¤Î¥ì¥¯¥Á¥ãー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÏÌôºÞ»Õ¤Ë¤è¤ëÁêÃÌ¥Öー¥¹¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ªÌôºÞ»Õ¤µ¤ó¡×¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤òÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Ø´Ô¸µ¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãSAM»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÃÏ°è¤ÎÌô¶É¤Ï¡¢Ìô¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎÄ´¤äÀ¸³è½¬´·¡¢¿©»ö¤Ê¤É·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡¢ÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÌôºÞ»Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤Ë¡¢¿Í¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤½Ð¤¹¥À¥ó¥¹¤ä²»³Ú¤ÎÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò¤µ¤é¤Ë»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¼«Ê¬¤ÇÆ°¤«¤¹½¬´·¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
SAM»á¤Î¹Ö±é¤ÎÍÍ»Ò
¢£°åÎÅ¤ÈÀ¸³è¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤°¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ
Áí¹ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤¬¤ó°åÎÅ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤ò¡¢ÆÃÄê¤Î°ì¾ìÌÌ¤ËÎ±¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Í½ËÉ¤«¤é¼£ÎÅ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤ÎÀ¸³è°Ý»ý¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤òÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»Ù¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤ÇÄó¼¨¤·¤¿ÀìÌçÌôºÞ»Õ¤Ë¤è¤ë²ðÆþ¤äÂÐÏÃ½Å»ë¤Î»Ù±ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼À´µ¤ä·ò¹¯²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Åö¼Ò¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÀìÌçÃÎ¼±¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤¬À¸³è¤Î°Â¿´¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¤´²ÈÂ²¤¬½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯Êâ¤ßÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÎÉ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÈ¼Áö¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£