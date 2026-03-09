¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ûー¥à¥Òー¥È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡ー¥¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¡×Ä´ºº»ñÎÁ¡Ê¹ñÆâ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤âµºÜ¡Ë¤òÈ¯¹Ô¡¢Ç¯Ê¿¶Ñ6.2 %¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
2026Ç¯3·î9Æü
H&I¥°¥íー¥Ð¥ë¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
*****¡Ö¥Ûー¥à¥Òー¥È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡ー¥¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¡×Ä´ºº»ñÎÁ¡Ê¹ñÆâ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤âµºÜ¡Ë¤òÈ¯¹Ô¡¢Ç¯Ê¿¶Ñ6.2 %¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß *****
H&I¥°¥íー¥Ð¥ë¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ûー¥à¥Òー¥È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡ー¥¥Ã¥È»Ô¾ì¡×Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¥Ûー¥à¥Òー¥È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡ー¥¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¾ðÊó¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡ÊGlobal Home Heat Transfer Kit Market 2026¡Ë¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥Òー¥È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡ー¥¥Ã¥È»Ô¾ì¤ÎÊñ³çÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤òÄó¶¡¤·¡¢¸½ºß¤ÎÆ°¸þ¡¢»Ô¾ìÎÏ³Ø¡¢¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢¿·¶½»Ô¾ì¤Ê¤É¤Î¼çÍ×ÃÏ°è¤ò´Þ¤àÀ¤³¦¤Î¥Ûー¥à¥Òー¥È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡ー¥¥Ã¥È»Ô¾ì¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ûー¥à¥Òー¥È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡ー¥¥Ã¥È¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø¡¢¶È³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¡¢»Ô¾ì¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÀøºßÅª¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¥Ûー¥à¥Òー¥È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡ー¥¥Ã¥È»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2024Ç¯¤ËÌó373.5²¯±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å5Ç¯´Ö¤ÇÇ¯Ê¿¶Ñ6.2 %À®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
***** ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§ *****
¥Ûー¥à¥Òー¥È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡ー¥¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢Êñ³çÅª¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼çÍ×¤ÊÆÃÄ§¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥Þ¥êー¡Û
¥Ûー¥à¥Òー¥È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡ー¥¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î¼çÍ×¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¡¢¼çÍ×¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Î³µÍ×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»Ô¾ì³µÍ×¡Û
Åö¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥Òー¥È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡ー¥¥Ã¥È»Ô¾ì¤ÎÄêµÁ¡¢²áµî¤Î¿ä°Ü¡¢¸½ºß¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ê¤É¡¢Êñ³çÅª¤Ê³µ´Ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Î»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥È¤òÌÖÍå¤·¡¢³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×Â¥¿ÊÍ×°ø¡¢²ÝÂê¡¢µ¡²ñ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»Ô¾ì¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¡Û
Åö¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥Òー¥È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡ー¥¥Ã¥È»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÈ¯Å¸¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë»Ô¾ì¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜÀ¯ºö¤äµ¬À©¡¢µ»½Ñ¿ÊÊâ¡¢¾ÃÈñ¼ÔÆ°¸þ¤äÓÏ¹¥¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¡¢¶È³¦Ï¢·È¤Ê¤É¤ÎÊ¬ÀÏ¥Çー¥¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¥Ûー¥à¥Òー¥È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡ー¥¥Ã¥È»Ô¾ì¤Îµ°Æ»¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÍ×°ø¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¥¹ç¾ðÀª¡Û
Åö¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥Òー¥È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡ー¥¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥¹ç¾ðÀª¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÍ×»Ô¾ì¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢ÀïÎ¬¡¢À½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢ºÇ¿·Æ°¸þ¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»Ô¾ìºÙÊ¬²½¤ÈÍ½Â¬¡Û
Åö¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥Òー¥È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡ー¥¥Ã¥È»Ô¾ì¤ò¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥é¥áー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºÙÊ¬²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄêÎÌÅª¥Çー¥¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤´¤È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÀ®Ä¹Í½Â¬¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÏÀ®Ä¹µ¡²ñ¤òÆÃÄê¤·¡¢¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Åê»ñ·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»Ô¾ì¤Î²ÝÂê¤Èµ¡²ñ¡Û
µ»½ÑÅª¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¡¢¥³¥¹¥ÈÀ©¸Â¡¢¹â¤¤»²Æþ¾ãÊÉ¤Ê¤É¡¢¥Ûー¥à¥Òー¥È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡ー¥¥Ã¥È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¼ç¤Ê²ÝÂê¤òÆÃÄê¤·Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¡¢¿·¶½»Ô¾ì¡¢Íø³²´Ø·¸¼Ô´Ö¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤É¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
