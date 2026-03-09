·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤ÇÁªÄê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿～Åö¼Ò¤ÎÇ§Äê¤Ï6Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹～
³ô¼°²ñ¼ÒºåµÞºå¿À¥Û¥Æ¥ë¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÊ¡Åç¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Àô ½¨½Ó¡Ë¤Ï¡¢3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤ÇÁªÄê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡×¤ËÇ§Äê¢¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤ÎÇ§Äê¤Ï6Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¿´¿È¤Î¡Ö·ò¹¯¡×¤¬¹¬¤»¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤ÎË¤«¤ÊÌ¤Íè¤ÎÁÃ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢2018Ç¯¤Ë¡Ö·ò¹¯Àë¸À¡×¤òÀ©Äê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2020Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖºåµÞºå¿À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥× ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Àë¸À¡×¤¬·Ç¤²¤ë½ÅÍ×¥Æー¥Þ¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î³èÌö¡×¤Î¼èÁÈ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ÒÄ¹¤ò°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¡¢Ìò°÷¡¦Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¡¦»º¶È°å¡¦·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹çÍý»öÄ¹¡¦¿Í»öÉô¤ò¹½À®°÷¤È¤·¤¿¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢°Ê²¼¤Î5¤Ä¤ò½ÅÅÀ²ÝÂê¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸¤³è¤¤ÈÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤ÎÊÝ·ò»Õ¤òÁý°÷¤·¡¢´ûÀß¤Î¼Ò³°¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°Áë¸ý¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¡¢·ò¹¯²ÝÂê¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ä¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¤ÎÍ½ËÉ¤«¤é²óÉü¤Þ¤Ç¤Î°ì´Ó¤·¤¿»Ù±çÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¤³¤ì¤é¤Î¼èÁÈ¤ò·ÑÂ³¤·¡¢½¾¶È°÷¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Ç¿´¿È¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Á¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤ä¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦µÊ±ìÂÐºö
½¢¶È»þ´ÖÆâ¶Ø±ì¡¢Á´½¾¶È°÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¶Ø±ì°Õ¼±·¼È¯¡¢Ìµ½þ¶Ø±ì°åÎÅ¥µ¥Ýー¥È¡¢½¬´·²½¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤¿¶Ø±ì¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É
¡¦´¶À÷¾É¤ÎÍ½ËÉ
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶½¸ÃÄÍ½ËÉÀÜ¼ï¡¢¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¸¡ºº¤Î¼Â»Ü
¡¦À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ
¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Î¼õ¸¡ÈñÍÑ¡¦Äê´ü·ò¹¯¿ÇÃÇ°ßÉôÆó¼¡¸¡ººÈñÍÑ¤ÎÊä½õ¡¢À¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë40ºÐÌ¤Ëþ¤Ø¤ÎÍ½ËÉ¸¦½¤¤Ê¤É
¡¦½÷ÀÆÃÍ¤Î¼ÀÉÂÍ½ËÉ
¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¡¢Ìµ½þ¤Ç¤Î½÷À¤¬¤ó¸¡¿Ç¡ÊÆý¤¬¤ó¡¦»ÒµÜðô¤¬¤ó¡Ë¤Î¼Â»Ü
¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö
Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¾ã³²¤ÎËÉ»ß¡¢¼Ò³°¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°Áë¸ý¤ÎÀßÃÖ¡¢µÙ¶È¤·¤¿½¾¶È°÷¤ÎÉü¿¦»Ù±ç¡¢ÊÝ·ò»Õ¡Êº£Ç¯ÅÙ¤è¤êÁý°÷¡Ë¤Ë¤è¤ëÉÔÄ´¼Ô¤Ø¤ÎÌÌÃÌ¡¢¥é¥¤¥ó¥±¥¢¡¦¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥»¥ß¥Êー¤Î¼Â»Ü
²¼Àþ¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î¿·¤¿¤Ê¼èÁÈ¤Ç¤¹
¢¨·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¼èÁÈ¤äÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¿Ê¤á¤ë·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼èÁÈ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍ¥ÎÉ¤ÊË¡¿Í¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤äµá¿¦¼Ô¡¢´Ø·¸´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é¡Ö½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëË¡¿Í¡×¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¤ËÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ò¹¯·Ð±Ä¤Ï¡¢NPOË¡¿Í·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒºåµÞºå¿À¥Û¥Æ¥ë¥º¡¡https://www.hankyu-hotel.com/
¥ê¥êー¥¹¡¡https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/12059b5c1f6fb7d3ce0233956b8a44cf6ba39525.pdf
È¯¹Ô¸µ¡§ºåµÞºå¿À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ1-16-1