¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×¡ØÇ¦Î¤£·¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù³«ºÅ·èÄê¡ª
Ê¼¸Ë¸©Î©Ã¸Ï©Åç¸ø±à¥¢¥Ë¥á¥Ñー¥¯¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡×¤Î¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤Ë¡¢¥ªー¥×¥ó¤«¤é7¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ØÇ¦Î¤7¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÂèÏ»ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´ÖÆâ¤Î4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é6·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÅÚÆü½ËÆü¸ÂÄê¤Ç¡ÖÃæÇ¦»î¸³¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖÃæÇ¦»î¸³¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹ç³ÊÎ¨¤Ï¶¼°Ò¤Î0.5¡ó¤ò¸Ø¤ëÇ¦Î¤¤ÎºÇ¹âÆñÅÙ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£»î¸³¤ÏÂè°ì¤Î»î¸³¡Ê¡û¡ß¥¯¥¤¥º¡Ë¡¢ÂèÆó¤Î»î¸³¡Ê´¬ÊªÁèÃ¥Àï¡Ë¡¢Âè»°¤Î»î¸³¡ÊÂèÆó¤Î»î¸³¤òÆÍÇË¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤Î¤ß¤ËÄÌÃ£¡Ë¤Î¹½À®¤Ç¤¹¡£¸«»ö¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤Ë¤ÏÇ¦Î¤¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¹ç³Ê¾ÚÌÀ¾Ú¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿ÃæÇ¦¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¾åÇ¦¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿äÁ¦¾õ¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¤¿¤ÊÇ¤Ì³¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÇ¦Î¤7¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡¡Î¦¤Î´¬¡¡¡ÖÃæÇ¦»î¸³¡×Éü³è³«ºÅ¡ª³µÍ×
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î26Æü¡ÊÆü¡ËÅÚÆü½Ë¸ÂÄê³«ºÅ»þ¹ï¡§15»þ±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00~22:00¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ20:00¡ËÆâÍÆ¡§¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¦¤º¤Þ¤¥Ê¥ë¥ÈÃ£¤¬Ä©Àï¤·¤¿¡ÖÃæÇ¦»î¸³¡×¤òºÆ¸½¡£Âè°ì¤Î»î¸³¡Ê¡»¡ß¥¯¥¤¥º¡Ë¡¢ÂèÆó¤Î»î¸³¡Ê´¬ÊªÁèÃ¥Àï¡Ë¡¢Âè»°¤Î»î¸³¡ÊÂèÆó¤Î»î¸³¤òÆÍÇË¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤ßÆâÍÆ¤òÄÌÃ£¡Ë¤ÎÁ´¤Æ¤Î»î¸³¤òÆÍÇË¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤ß¤¬¡¢ÃæÇ¦¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¡¢¹ç³Ê¾Ú¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¹ç³ÊÎ¨¤Ï¶¼°Ò¤Î0.5¡ó¡ª¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿ÃæÇ¦¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¾åÇ¦¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿äÁ¦¾õ¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¤¿¤ÊÇ¤Ì³¤¬ÄÉ²Ã¡£¡ö´û¤ËÃæÇ¦»î¸³¤ò¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÁ°¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤´¿½¹ð²¼¤µ¤¤¡£¾ì½ê¡§¡ÖNARUTO&BORUTO Ç¦Î¤¡×Æâ¡¢²Ð±Æ´äÁ°¹¾ìÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨ÊÌÅÓ¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹URL¡§https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/
©´ßËÜÀÆ»Ë ¥¹¥³¥Ã¥È¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦¤Ô¤¨¤í