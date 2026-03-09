「無価値という言葉を世界から無くす」を理念に掲げ、リユース・宝飾品事業を展開する株式会社貴瞬（本社：東京都台東区、代表取締役：辻 瞬）は、五感で楽しむ体験型レストラン「élan vital（エランヴィタール）」（東京都渋谷区）とのコラボレーションにより、食材の新たな魅力を引き出す特別フルコース「DISCOVER THE VALUE～貴瞬スペシャルフルコース～」を提供いたします。

コラボレーションの背景：宝石から食へ広がる「リフレーミング」

当社はこれまで、リユース・宝石の領域において、市場評価の中で「価値がない」「扱いにくい」と見なされてきたものに真摯に向き合い、新たな価値を見出す取り組みを続けてまいりました。価格や希少性といった既存の基準にとらわれず、視点を変えることで価値を再発見するこの考え方を、当社では「リフレーミング」と呼び、事業の核としています。今回掲げた「DISCOVER（発見）」というテーマは、「新しい価値をゼロから生み出すのではなく、すでに存在している価値を見つけ直し、伝えていく」という当社の企業姿勢を表したものです。この「価値の再定義」という思想を自業界にとどめることなく、他業種との協業を通じて広く社会へ届けていきたいという想いから、今回の異業種コラボレーションが実現いたしました。

élan vital（エランヴィタール）との共鳴

「新たな価値とは何か」を追求する中で出会ったのが、代々木のレストラン「élan vital」です。同店は単に料理を提供するだけでなく、背景やストーリーを組み込んだオーダーメイドのメニューや、お客様の体験によって完成するエンターテインメント性を提供しています。「今あるものに独自の視点を加え、再定義して付加価値を生み出す」という同店の取り組みは、まさに当社が宝石業界で行ってきたアプローチと一致しており、プロダクトの枠を超えた深い共鳴から本コラボレーションが始動しました。

特別コースメニュー「DISCOVER THE VALUE」

本コースは、価値がないとされてきたものを再定義する貴瞬の取り組みを、料理で体感していただく特別メニューです。貴瞬を表現した4品「付加価値」「リユース」「宝石」「DISCOVER」を提供いたします。

①「付加価値」

本当の価値を見出し、新たな価値を創造する貴瞬の存在意義を最後のアクセントで表現。シャボン玉に見立てたデュフューザーを振りかけ、お客様に最後のひと手間を加えてもらうことで料理が完成します。

②「リユース」

自社工房で再研磨し、本当の価値を生み出す、貴瞬の加工工程を演出した体験型料理。ゼリーを宝石と見立て、お客様がフォークとナイフでゼリーをカットしていただきます。

③「宝石」

宝石は、地球の中で強い熱と圧力によって石の成分が長い時間をかけて結晶化したものです。貴瞬が扱うその神秘的な宝石の成り立ちを料理の中で可視化します。

④「DISCOVER」

普段は見過ごされがちな食材を使い、これまで気づかなかったおいしさを発見していただく一皿。ブラックライトを当てると、料理の色が変わる仕掛けも！

コラボレーション概要

コース名：DISCOVER THE VALUE～貴瞬スペシャルフルコース～提供場所：élan vital（エランヴィタール） 東京都渋谷区代々木1丁目20－4 代々木ダイヤビル 1F

今後の展望

貴瞬は今後も、リユース・宝石業界という枠組みにとらわれず、さまざまな分野との協業を通じて「価値の再定義」の輪を広げてまいります。一見すると関係のない業界であっても、視点を変えれば新たな可能性が生まれます。今回のレストランとの取り組みを第一歩とし、「リフレーミング」という考え方そのものを社会へ届けることで、持続可能で豊かな価値の創出に挑戦し続けてまいります。

企業情報

会社名 ：株式会社貴瞬（KISHUN.Inc）代表者 ：代表取締役 辻 瞬設立 ：2015年7月7日 資本金 ：10,000,000円従業員数：262人（2025年6月現在）事業内容：色石、ダイヤモンド、貴金属、各種買取り、ジュエリー加工・リメイク、色石の研磨・リカット、販売、輸出入所在地 ：【東京本社】〒110-0016 東京都台東区台東4丁目33-1 クロスポイント御徒町8～10F【KISHUN ジュエリー工房】〒110-0015 東京都台東区東上野 1-6-8 MHビル1F【G.E.lab】〒110-0016 東京都台東区台東4-30-10 Mビル3F【KISHUN SHOP】〒110-0016 東京都台東区台東4丁目33-1 クロスポイント御徒町7F【POCKET BY KISHUN】〒110-0016 東京都台東区台東4-9-3 徒ビル3F【Kishun Cutting Studio】〒110-0016 東京都台東区台東4丁目9-3 徒ビル2F