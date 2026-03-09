¡Ú Ê¡²¬ ½é³«ºÅ ¡ÛAI¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÅ¸¼¨²ñ AI World¡ÃÍè¾ìÅÐÏ¿¼õÉÕÃæ
¡ÚÊ¡²¬½é¾åÎ¦¡Û¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡¢ºÇ¿·AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÁí¹çÅ¸ AI World
¡ÉÊ¡²¬½é³«ºÅ¡ÉAI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë
ºÇ¿·AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÁí¹çÅ¸ AI World (https://www.bizcrew.jp/expo/ai-fukuoka?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_ai_top_fukuoka)
¡ÖAIÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¾ðÊó¤¬Â¿¤¹¤®¤ÆÁª¤Ù¤Ê¤¤¡×
¡Ö³Æ¼Ò¤Ë¸ÄÊÌÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×
¡Ö¼«¼Ò¤ËËÜÅö¤Ë¹ç¤¦¥Äー¥ë¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
AIÀ½ÉÊ¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÁªÄê¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«?
AI World¤Ï¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦DX¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Î¡¢AIÀ½ÉÊÈæ³Ó¡¦Æ³Æþ¸¡Æ¤¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£
À¸À®AI¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥Äー¥ë¡¢RPAÏ¢·È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¶È¼ï¡¦Éô½ð¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ëºÇ¿·AIÀ½ÉÊ¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¡£
1Æü¤ÇÊ£¿ô¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤Ç¤¡¢Æ³Æþ´ë¶È¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤âÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤º²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤âÂç´¿·Þ¡£
AI³èÍÑ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¥Ò¥ó¥È¤¬¡¢¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Íè¾ìÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/ai-fukuoka?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_entry_fukuoka
AI¡¦DX¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¹Ö±é¤ò°ìÉô¾Ò²ð
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤äÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢LINE¥ä¥Õー¤Ê¤ÉÃøÌ¾¿Í¹Ö±é Á´21¸ø±é
ÆÃÊÌ¹Ö±é¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lp.bizcrew.jp/seminar/dx-fukuoka?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_tokubetsukouen_fukuoka
Å¸¼¨²ñ¡¦ÆÃÊÌ¹Ö±é¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¸òÎ®²ñ
Å¸¼¨²ñ¤ØÍè¾ì¤·¤¿¡ÉÊÌ´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¡É¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ë¥Èー¥¯¥é¥¦¥ó¥¸¤òÊ»Àß¡ÊÅ¸¼¨²ñ¤Ø¤ÎÍè¾ìÅÐÏ¿¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¡Ë
¶È¼ï¤ä¿¦¼ï¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢Â¾´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È¸òÎ®²ÄÇ½¤Ê¥Èー¥¯¥é¥¦¥ó¥¸¤òÊ»Àß¡ª
DX¤äAIÍøÍÑ¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤ä¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»öÁ°¿½¹þÀ©¡ÛÅ¸¼¨²ñ¤Ø¤ÎÍè¾ìÅÐÏ¿¡¦¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨»öÁ°¿½¹þ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤â¡¢ÅöÆü¤ÏÍè¾ìQR¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ß¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lp.bizcrew.jp/bizcrew-talklounge/fukuoka?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_talk_fukuoka
Âç¹¥É¾¡ª¤ªÍ§Ã£¾Ò²ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ
¿Í¿ôÀ©¸Â¤Ê¤·¡ªÍè¾ì¡ÜÃÎ¿Í¾Ò²ð¤ÇÌã¤¨¤ëAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
Amazon ¥®¥Õ¥È¥«ー¥É500±ßÊ¬¤ò ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡×¤È¡Ö¾Ò²ð¤·¤¿Êý¡×¤Î¤ªÆó¿Í¤Ë¿ÊÄè¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¤´¾Ò²ð¼ÔÍÍ¤Ë¤Ï¾Ò²ð¤·¤¿¿Í¿ôÊ¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.bizcrew.jp/referral/2026-spr-fukuoka-dxbijai?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_amazon2_fukuoka
---¡ãÅ¸¼¨²ñ³µÍ×¡ä-------------------------------------------------------
AI World 2026 ½Õ Ê¡²¬(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-fukuoka?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_ai_top_fukuoka)
Å¸¼¨²ñHP¡§https://www.bizcrew.jp/expo/ai-fukuoka?(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-fukuoka?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_ai_top_fukuoka)
²ñ¡¡´ü¡§2026Ç¯3·î24Æü(²Ð)～3·î26Æü(ÌÚ) 10»þ～17»þ¡¡
²ñ¡¡¾ì¡§¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬
¼ç¡¡ºÅ¡§DX Áí¹çEXPO¡¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó Japan¡¿AI World ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥Ðー¥ê¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò Æâ
¸å¡¡±ç¡§¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¶¨²ñ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥ïー¥¯¶¨²ñ¡¢¡Ê°ì¼Ò¡ËAI¡¦IoTÉáµÚ¿ä¿Ê¶¨²ñ
---------------------------------------------------------------------------