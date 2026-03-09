¡Ú Ê¡²¬ ½é³«ºÅ ¡ÛAI¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÅ¸¼¨²ñ AI World¡ÃÍè¾ìÅÐÏ¿¼õÉÕÃæ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¥¨¥Ðー¥ê¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò



¡ÚÊ¡²¬½é¾åÎ¦¡Û¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡¢ºÇ¿·AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÁí¹çÅ¸ AI World

¡ÉÊ¡²¬½é³«ºÅ¡ÉAI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë


ºÇ¿·AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÁí¹çÅ¸ AI World (https://www.bizcrew.jp/expo/ai-fukuoka?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_ai_top_fukuoka)



¡ÖAIÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¾ðÊó¤¬Â¿¤¹¤®¤ÆÁª¤Ù¤Ê¤¤¡×


¡Ö³Æ¼Ò¤Ë¸ÄÊÌÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×


¡Ö¼«¼Ò¤ËËÜÅö¤Ë¹ç¤¦¥Äー¥ë¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×



AIÀ½ÉÊ¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÁªÄê¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«?


AI World¤Ï¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦DX¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Î¡¢AIÀ½ÉÊÈæ³Ó¡¦Æ³Æþ¸¡Æ¤¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£



À¸À®AI¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥Äー¥ë¡¢RPAÏ¢·È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¶È¼ï¡¦Éô½ð¤Ç³èÍÑ¤Ç¤­¤ëºÇ¿·AIÀ½ÉÊ¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¡£


1Æü¤ÇÊ£¿ô¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤Ç¤­¡¢Æ³Æþ´ë¶È¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤âÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¡Ö¤Þ¤º²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤âÂç´¿·Þ¡£


AI³èÍÑ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¥Ò¥ó¥È¤¬¡¢¤­¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£


Íè¾ìÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/ai-fukuoka?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_entry_fukuoka

AI¡¦DX¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¹Ö±é¤ò°ìÉô¾Ò²ð


¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤äÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢LINE¥ä¥Õー¤Ê¤ÉÃøÌ¾¿Í¹Ö±é Á´21¸ø±é

ÆÃÊÌ¹Ö±é¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lp.bizcrew.jp/seminar/dx-fukuoka?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_tokubetsukouen_fukuoka

Å¸¼¨²ñ¡¦ÆÃÊÌ¹Ö±é¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¸òÎ®²ñ


Å¸¼¨²ñ¤ØÍè¾ì¤·¤¿¡ÉÊÌ´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¡É¤È¸òÎ®¤Ç¤­¤ë¥Èー¥¯¥é¥¦¥ó¥¸¤òÊ»Àß¡ÊÅ¸¼¨²ñ¤Ø¤ÎÍè¾ìÅÐÏ¿¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¡Ë

¶È¼ï¤ä¿¦¼ï¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢Â¾´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È¸òÎ®²ÄÇ½¤Ê¥Èー¥¯¥é¥¦¥ó¥¸¤òÊ»Àß¡ª


DX¤äAIÍøÍÑ¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤ä¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡Ú»öÁ°¿½¹þÀ©¡ÛÅ¸¼¨²ñ¤Ø¤ÎÍè¾ìÅÐÏ¿¡¦¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£


¢¨»öÁ°¿½¹þ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤â¡¢ÅöÆü¤ÏÍè¾ìQR¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ß¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lp.bizcrew.jp/bizcrew-talklounge/fukuoka?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_talk_fukuoka

Âç¹¥É¾¡ª¤ªÍ§Ã£¾Ò²ð¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ


¿Í¿ôÀ©¸Â¤Ê¤·¡ªÍè¾ì¡ÜÃÎ¿Í¾Ò²ð¤ÇÌã¤¨¤ëAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó

Amazon ¥®¥Õ¥È¥«ー¥É500±ßÊ¬¤ò ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡×¤È¡Ö¾Ò²ð¤·¤¿Êý¡×¤Î¤ªÆó¿Í¤Ë¿ÊÄè¡ª


¤µ¤é¤Ë¡¢¤´¾Ò²ð¼ÔÍÍ¤Ë¤Ï¾Ò²ð¤·¤¿¿Í¿ôÊ¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª


¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.bizcrew.jp/referral/2026-spr-fukuoka-dxbijai?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_amazon2_fukuoka

---¡ãÅ¸¼¨²ñ³µÍ×¡ä-------------------------------------------------------


AI World 2026 ½Õ Ê¡²¬(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-fukuoka?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_ai_top_fukuoka)


Å¸¼¨²ñHP¡§https://www.bizcrew.jp/expo/ai-fukuoka?(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-fukuoka?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_ai_top_fukuoka)


²ñ¡¡´ü¡§2026Ç¯3·î24Æü(²Ð)～3·î26Æü(ÌÚ) 10»þ～17»þ¡¡


²ñ¡¡¾ì¡§¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬


¼ç¡¡ºÅ¡§DX Áí¹çEXPO¡¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó Japan¡¿AI World ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ


¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥Ðー¥ê¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò Æâ


¸å¡¡±ç¡§¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¶¨²ñ¡¢


¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥ïー¥¯¶¨²ñ¡¢¡Ê°ì¼Ò¡ËAI¡¦IoTÉáµÚ¿ä¿Ê¶¨²ñ


---------------------------------------------------------------------------