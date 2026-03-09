¼ê¤ÇÀð¤°»þÂå¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡ª¤¦¤Á¤ï¥µ¥¤¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¹ÈÏ°Ï¤ËÂçÁ÷É÷¡ª¡Ö¤¦¤Á¤ï¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó ¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¡×¤¬Life on Products¤«¤é¿·È¯Çä
¡Ö¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ÎÊë¤é¤·¤ò¥¤¥í¥É¥ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥ª¥ó¥×¥í¥À¥¯¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÓÅÄ Í´°ì¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢¼ÒÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLife on Products¡Ê¥é¥¤¥Õ¥ª¥ó¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡Ë¡×¡£
Life on Products¤Ç¤Ï2026Ç¯²Æ¤Î¿·ºî¡¢¡Ö¤¦¤Á¤ï¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó ¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¡×¤ò2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2WAY¤âÌ¥ÎÏ¡ª¤¦¤Á¤ï¥µ¥¤¥º¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¡õÂî¾åÀðÉ÷µ¡
¤¦¤Á¤ï¥µ¥¤¥º¤ÎÂç¤¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¹ÈÏ°Ï¤ËÁ÷É÷¡ª
´éÁ´ÂÎ¤ËÉ÷¤ò°ìµ¤¤ËÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÖ²÷´¶¤¬¡ý¡£
ÉÕÂ°¤Î¥¹¥¿¥ó¥ÉÍøÍÑ¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÂî¾åÀðÉ÷µ¡¤È¤·¤Æ¤â¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
4ÃÊ³¬É÷ÎÌ¤Ë¥ê¥º¥àÉ÷¥âー¥É¤òÅëºÜ¤·¡¢¥·ー¥ó¤äµ¤Ê¬¤Ë±þ¤¸¤¿»È¤¤Ê¬¤±¤âOK¡£
Á°¥¬ー¥É¤ò³°¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥Û¥³¥ê¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë±ø¤ì¤â´ÊÃ±¤Ë¤ª¼êÆþ¤ì¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Life on Products¡Ê¥é¥¤¥Õ¥ª¥ó¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡Ë
¡Ö¤¦¤Á¤ï¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó ¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¡×LCAF035
²Á³Ê¡§1,958±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf035/
POINT1¢£¤¦¤Á¤ï¥µ¥¤¥º¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó
º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡Ê¢¨¡Ë¤¦¤Á¤ï¥µ¥¤¥º¤Î
Âç¤¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¹ÈÏ°Ï¤ËÁ÷É÷¡ª
´éÁ´ÂÎ¤ËÉ÷¤¬¤¢¤¿¤ê¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤ÁÖ²÷´¶¤ò
Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËÅö¼ÒÈæ
POINT2¢£Âî¾åÀðÉ÷µ¡¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤òÉÕÂ°
ÉÕÂ°¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ò»È¤¨¤ÐÂî¾åÀðÉ÷µ¡¤Ë¡£
¥¹¥¿¥ó¥É¤Î·Á¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËÜÂÎ¤òÃÖ¤¯¤È¡¢
¾å¸þ¤¡¦²£¡¦²¼¸þ¤¤Î»°Êý¸þ¤ËÉ÷¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬
¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
POINT3¢£4ÃÊ³¬É÷ÎÌ¤Ë¥ê¥º¥àÉ÷¥âー¥É¤âÅëºÜ
ÈùÉ÷ / ¼å / Ãæ / ¶¯ ¤Î4ÃÊ³¬É÷ÎÌÄ´Àá¤Ë¡¢
¿´ÃÏ¤è¤¤¼«Á³¤ÊÉ÷¤òºÆ¸½¤·¤¿
¥ê¥º¥àÉ÷¥âー¥É¤òÅëºÜ¡£
¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤ÊÉ÷ÎÌ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
POINT4¢£Á°¥¬ー¥É¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì³Ú¡¹
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¥¬ー¥É¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¡£
¥Û¥³¥ê¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤â´ÊÃ±¤ËÁÝ½ü¤¬¤Ç¤¡¢
À¶·é¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
POINT5¢£°ÜÆ°Ãæ¤äºî¶ÈÃæ¤ËÊØÍø¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×
°ÜÆ°Ãæ¤ä»ÈÍÑ»þ¤Ç¤ÎÍî²¼¤äÊ¶¼º¤òËÉ¤°¡¢
¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¡£
¼ê¼ó¤Ë¤«¤±¤ì¤ÐÂ¨»È¤¨¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
POINT6¢£»ý¤Á±¿¤Ó»þ¤Î¸íºîÆ°¤òËÉ»ß
¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÅÅ¸»¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢
»ý¤Á±¿¤Ó»þ¤Î¸íºîÆ°¤òËÉ»ß¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ç¾¡¼ê¤ËÅÅ¸»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦
¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
POINT7¢£°Â¿´¤Î½¼ÅÅ¥«¥ÐーÉÕ¤
¥Õ¥¡¥ó¤Î½¼ÅÅ¸ý¤Ë¤Ï¥´¥ß¤ä¥Û¥³¥ê¡¢
¿åÅ©¤Ê¤É¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°¥«¥Ðー¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢
²°³°¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÉ¿å»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾¦ÉÊ»ÅÍÍ
¥ê¥êー¥Û¥ï¥¤¥È¡ÊLW¡Ë
¥¹¥âー¥ー¥Ö¥ëー¡ÊSB¡Ë
¥Ùー¥¸¥å¡ÊBG¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/378_1_8071b51b9fe539f3e474d9e6bbd990e8.jpg?v=202603101251 ]
ÈÎÇä¾ðÊó
¢£2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êLife on Products¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»Ï
¡¡https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf035
¢£2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¿ï»þ¡¢Á´¹ñ»¨²ßÅ¹¤äÎÌÈÎÅ¹¡¢³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È
ーÊë¤é¤·¡¢¥¤¥í¥É¥ëー
¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤òÌû¤·¤µ¤Ç¥¤¥í¥É¥ë¡£
Æü¡¹¼ê¤Ë¤È¤ë¥â¥Î¡¢ ÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¥â¥Î
ÍÍ¡¹¤Ê¥â¥Î¤¬°î¤ì¤ë¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬´¶¤¸¤ë¡É¤è¤í¤³¤Ó¤Î¥«¥¿¥Á¡É¤ò
¡ÖLife on Products¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¡¢¤è¤êÌû¤·¤¯¡¢¡É¥¤¥í¥È¥ê¥É¥ê¡É¤Ë¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶Ã¤¤È¤è¤í¤³¤Ó¡¢¿·¤·¤¤Êë¤é¤·¤Î¥«¥¿¥Á¤¬¡¢
½á¤¤¡¢¿´Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤ÈÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¥â¥Î¤¬¤¢¤ë¤è¤í¤³¤Ó¤ò¡£
¥³¥³¥íËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤è¤í¤³¤Ó¤ò¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
[¼ÒÌ¾]¡¡¡¡¡¡¥é¥¤¥Õ¥ª¥ó¥×¥í¥À¥¯¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò
[ÂåÉ½¼Ô]¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÃÓÅÄ Í´°ì
[ÀßÎ©]¡¡¡¡¡¡2003Ç¯7·î29Æü
[ËÜ¼Ò]¡¡¡¡¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶èÆîËÙ¹¾1-12-19 »Í¥Ä¶¶¥¹¥¿ー¥Ó¥ë2F
[£Õ£Ò£Ì]¡¡¡¡https://lifeonproducts.co.jp
[»ö¶ÈÆâÍÆ]¡¡¡Ö¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ªµÒÍÍ¤ÎÊë¤é¤·¤ò¥¤¥í¥É¥ëÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡