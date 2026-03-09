¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡Û¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤¿»£±ÆÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥·¥ã¥ª¥ß¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÎ¸³¡Ö¡Ø¤½¤Î¼Ì¤ê¡¢¥é¥¤¥«¡£¡ÙÅ¸～Xiaomi¿·À½ÉÊ¥®¥ã¥é¥êー～¡×³«ºÅ
¿·À½ÉÊ¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿·×5,000Ì¾°Ê¾å¤¬Íè¾ì¡ª¿·À½ÉÊ¡ÖXiaomi 17 Ultra¡×¡ÖLeica Leitzphone powered by Xiaomi¡×¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÎ¸³¤·ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª
3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¡Ø¤½¤Î¼Ì¤ê¡¢¥é¥¤¥«¡£¡ÙÅ¸～Xiaomi ¿·À½ÉÊ¥®¥ã¥é¥êー～¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½éÆü¤Î3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥«¶¦Æ±³«È¯¤ÎºÇ¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖXiaomi 17 Ultra¡×¡¢¡ÖLeica Leitzphone powered by Xiaomi¡×¤Î¼Âµ¡Å¸¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢È¯ÇäÄ¾¸å¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÂÎ´¶¡¦¹ØÆþ¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±À½ÉÊ¤ò»È¤Ã¤ÆºîÎã¼Ì¿¿¤òÀ©ºî¤·¤¿¼Ì¿¿²È¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿¤ÎÅ¸¼¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ´üÃæ¤Î±ä¤ÙÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï5,000¿Í°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼Âµ¡¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤¤¤¿¤À¤¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ã¥ª¥ß¤Î¡Ö¥¹¥Þー¥È¤Ê¤¯¤é¤·¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡×¤ò¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÃøÌ¾¤Ê¼Ì¿¿²È¤Ë¤è¤ë¡ÖXiaomi 17 Ultra¡×¤òÍÑ¤¤¤¿ºîÉÊÅ¸¼¨¤È¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯
²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼Ì¿¿²È¤¿¤Á¤¬¡ÖXiaomi 17 Ultra¡×¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¼Ì¿¿Å¸¤ò³«ºÅ¡£Ä¹»³°ì¼ù¤µ¤ó¡¢»ÔÀî½í¤µ¤ó¡¢¥³¥Ï¥é¥¿¥±¥ë¤µ¤ó¡¢¼ò°æµ®¹°¤µ¤ó¤Î4Ì¾¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨¤¿ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½µËö¤Ë¤Ï¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯¤â¼Â»Ü¡£¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¥é¥¤¥«¤é¤·¤¤¶õµ¤´¶¤äÌÀ°Åº¹¤ÎëßÄ´¡¢ºÙÉô¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ÎË¤«¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ö»£±ÆÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥«¥á¥é¤Ë¶á¤¤¤Î¤È¡¢Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¤Î»È¤¤Êý¤ä²è¼Á¤¬Âç¤¤¯¿Ê²½¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¤¬¸ì¤é¤ì¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥«¥á¥é¥Õ¥¡¥ó¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¿´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥Ã¥Á¡õ¥È¥é¥¤¤ÎÍÍ»Ò
¢£ ¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤½¤Î¼Ì¤ê¡¢¥é¥¤¥«¡£¡×ºÇ¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Î¥¿¥Ã¥Á¡õ¥È¥é¥¤
Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¡ÖXiaomi 17 Ultra¡×¤È¡ÖLeica Leitzphone powered by Xiaomi¡×¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ»î¤»¤ë¥¿¥Ã¥Á¡õ¥È¥é¥¤¥³ー¥Êー¤òÀßÃÖ¡£ºÇ¿·¤ÎLOFICµ»½Ñ¤ËÅëºÜ¤·¤¿1¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥»¥ó¥µー¤È¡¢1/1.4Âç·¿¥»¥ó¥µー¤Ç75mm~100mm¤Î¾ÇÅÀµ÷Î¥¤ò¼Â¸½¤·¤¿Ë¾±ó¥«¥á¥é¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤·¤¿¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°µÅÝÅª¤ÊÉÁ¼ÌÎÏ¤ä¡¢¥é¥¤¥«¶¦Æ±³«È¯¤Î¥Ýー¥È¥ìー¥Èµ¡Ç½¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿ーµ¡Ç½¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ü¥±Ì£¤¬åºÎï¤Ë½Ð¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÀÚ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¥ª¥ßÀ½ÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ä²ñ¾ì¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤òÍÑ°Õ¡£¤Þ¤¿ÊªÈÎ¥³ー¥Êー¤ÏÏ¢ÆüÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸ø¼°SNS¤Ç¤Î¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö·¯¤Î¥¹¥Èー¥êー¤È¡¢½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤â²ñ¾ì¤òºÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥æー¥¶ー¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¡Ö¥¹¥Èー¥êー¡×¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢ºÇ¿·µ¡¼ï¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¼Ì¿¿¤¬»ý¤Ä²¹¤«¤ß¤äÉ½¸½¤ÎË¤«¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡§¡Ö¤½¤Î¼Ì¤ê¡¢¥é¥¤¥«¡£¡×Å¸¡¡～Xiaomi¿·À½ÉÊ¥®¥ã¥é¥êー～
³«ºÅÆü»þ¡¡¡§2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë11»þ～19»þ
¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ～19»þ
¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë11»þ～19»þ
¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë11»þ～19»þ
¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡§£Ë£É£Ô£Ô£Å ´Ý¤ÎÆâ 1³¬ ¥¢¥È¥ê¥¦¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¢©100-0005 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ£²ÃúÌÜ£·－£²¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡§JRÀþ¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç
¡¦JR¡ÖÅìµþ±Ø¡×´Ý¤ÎÆâÆî¸ý¤è¤ê ÅÌÊâÌó1Ê¬
¡¦JRµþÍÕÀþ¡ÖÅìµþ±Ø¡×¤è¤ê ÅÌÊâÌó3Ê¬
¡¦JR¡ÖÍ³ÚÄ®±Ø¡×¤è¤ê ÅÌÊâÌó6Ê¬
ÃÏ²¼Å´¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç
¡¦Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡ÖÅìµþ±Ø¡×ÃÏ²¼Æ»¤è¤êÄ¾·ë
¡¦Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¡ÖÆó½Å¶¶Á°¡ã´Ý¤ÎÆâ¡ä±Ø¡×¤è¤ê ÅÌÊâÌó2Ê¬
¡¦Åìµþ¥á¥È¥íÍ³ÚÄ®Àþ¡ÖÍ³ÚÄ®±Ø¡×¤è¤ê ÅÌÊâÌó6Ê¬
¡¦ÅÔ±Ä»°ÅÄÀþ¡ÖÂç¼êÄ®±Ø¡×¤è¤ê ÅÌÊâÌó4Ê¬
Æþ¾ìÎÁ¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ
¢¨ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Xiaomi Japan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÉ½µ¡Ë¤Ï¡¢Xiaomi¤ÎÆüËÜ¸½ÃÏË¡¿Í¤È¤·¤Æ¡¢2019Ç¯12·î¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äIoTÀ½ÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢SIM¥Õ¥êー»Ô¾ì¤Ë²Ã¤¨¡¢2020Ç¯¤è¤ê¥¥ã¥ê¥¢»Ô¾ì¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÀ½ÉÊÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥íー¥«¥é¥¤¥º¤ò¿ä¿Ê¡£¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢IoTÀ½ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ð¥ó¥É¤ä¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¥¦¥¨¥¢¥é¥Ö¥ëÀ½ÉÊ¡¢Xiaomi TV¤Ê¤ÉAVÀ½ÉÊ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Éý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥àÀ½ÉÊ¤òÂ¿¿ôÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Xiaomi ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Xiaomi Corporation(°Ê²¼Xiaomi¤ÈÉ½µ¡Ë¤Ï2010Ç¯4·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2018Ç¯7·î9Æü¡Ê1810.HK¡Ë¤Ë¹á¹Á¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¥á¥¤¥ó¥Üー¥É¤Ë¾å¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Xiaomi¤Ï¡¢IoT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÀÜÂ³¤µ¤ì¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥¹¥Þー¥È¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ò³Ë¤È¤·¤¿²ÈÅÅ¤ª¤è¤Ó¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÀ½Â¤¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
Xiaomi¤Ï¡Ö¥æー¥¶ー¤ÎÍ§¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¤â¥¯ー¥ë¤À¤È"¿´¤«¤é"»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥æー¥¶ー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê±¿±Ä¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬³×¿·Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤À¸³è¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Å¬Àµ¤Ê²Á³Ê¤ÇÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Xiaomi¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó´ØÏ¢´ë¶È¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£2025Ç¯9·î¡¢¼«¼Ò¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¤Î·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æー¥¶ー¿ô¡ÊMAU¡Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÇÌó7²¯4,170Ëü¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¤Þ¤¿¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥³¥ó¥·¥åー¥ÞIoT¡ÊAI¡ÜIoT¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯9·î30Æü»þÅÀ¤Ç¡¢10²¯3,550ËüÂæ°Ê¾å¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò½ü¤¯¡Ë¤¬¼«¼Ò¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯10·î¡¢Xiaomi¤Ï¡ÖHuman¡ßCar¡ßHome¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥àÀ½ÉÊ¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÀïÎ¬¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Xiaomi¤Ï¾ï¤Ë¥æー¥¶ー¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¤è¤êÊñ³çÅª¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÀ½ÉÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢XiaomiÀ½ÉÊ¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î100¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Xiaomi¤Ï2025Ç¯7·î¡¢7Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖFortune Global 500¡×¤ËÆþ¤ê¡¢¸½ºß297°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£