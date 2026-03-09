¡ÖÏ»ËÜÌÚ ò¿Íª¡×°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆüËÜ¼ò»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³¤Ï·¡õ³ª ¡ß ¿·À¯ ¤À¤é¤±¤Î²ñ¡×¤ò3·î27Æü¤Ë³«ºÅ¡£°ËÀª³¤Ï·¤ä¾¾ÍÕ³ª¤ÎÆÃÊÌ¥³ー¥¹¤È´õ¾¯¤Ê¿·À¯¥Ð¥Ã¥¯¥Ó¥ó¥Æー¥¸¤òÄó¶¡
Åìµþ¡ÚÏ»ËÜÌÚ ò¿Íª(https://sushi-yu.jp/)¡Û¤Ë¤Æ¡¢½©ÅÄ¤Î¿Íµ¤ÆüËÜ¼ò¥Ö¥é¥ó¥É ¿·À¯ ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³¤Ï·¡õ³ª ¡ß ¿·À¯ ¤À¤é¤±¤Î²ñ¡×¤ò2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢°ËÀª³¤Ï·¡¦¾¾ÍÕ³ª¡¦Ã¾ì³ª¤Ê¤É¤Î¹âµé¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¥³ー¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·À¯¤Î´õ¾¯¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ó¥ó¥Æー¥¸¤ò»î°û·Á¼°¤ÇÄó¶¡¡£Äê°÷10Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ç¥£¥Êー¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³¤Ï·¡õ³ª ¡ß ¿·À¯ ¤À¤é¤±¤Î²ñ ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë³«ºÅ¤ÎËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢³¤Ï·¤È³ª¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÎÁÍý¥³ー¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢½©ÅÄ¤ÎÆüËÜ¼ò¥Ö¥é¥ó¥É ¿·À¯ ¤Î´õ¾¯ÌÃÊÁ¤ò»î°û·Á¼°¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â»ÜÆü
2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£ÂÐ¾Ý¥³ー¥¹
³¤Ï·¡õ³ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³ー¥¹ + ¿·À¯¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°
66,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
¢£Äó¶¡Í½ÄêÆüËÜ¼ò
¢¨»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡¦ÁÏ¶È170¼þÇ¯µÇ°¼ò ²þÎÉ¿®¸ò¡Ê2021¡Ë
¡¦ÁÏ¶È170¼þÇ¯µÇ°¼ò Î¦±©132¹æ¡Ê2021¡Ë
¡¦»°½½Ç¯ÅÙ ¸©ÃÎ»ö¾Þ¼õ¾Þ¼ò¡Ê2017¡Ë
¡¦º´Æ£±¬Ê¼±Ò¡Ê½©ÅÄ¸©Æâ¸ÂÄê¡Ë¡Ê2021¡Ë
¡¦ÇÀÌ±·Ý½Ñ³µÏÀ¡Ê2019¡Ë
¡¦Ash ¿åËÏ¡Ê2020¡Ë
¡¦Earth »ºÅÚ Ç½ÅÐÃÏ¿ÌÉü¶½»Ù±ç¼ò¡Ê2022¡Ë
¡¦Viridian Å·ÏÉå° Ä¾µâ¡Ê2022¡Ë
¡¦Cosmos ½©ºù Ä¾µâ¡Ê2022¡Ë
¡¦Ecru À¸À®¡Ê2025¡Ë
¡¦Lapis ÎÜÍþ¡Ê2020¡Ë
¢¨¸õÊäÌÃÊÁ¤ÎÃæ¤«¤é»²²Ã¿Í¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÈ´Í½Äê
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ¤¢¤¿¤êÌó3～4¹çÄøÅÙ¤ÎÄó¶¡Í½Äê
¥³ー¥¹ÆâÍÆ
¢¨»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
³¤Ï·¡¦³ª¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¥³ー¥¹
ÀèÉÕ¤±
½Ü¤Î³ªÎÁÍý
ÏÐÂØ¤ï¤ê
³ª¤Î½Ð½Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÏÐÊª
¾ÆÊª
°ËÀª³¤Ï·¤Î¾ÆÊª
°ìÉÊÎÁÍý
¾¾ÍÕ³ª¡¦Ã¾ì³ª¤Ê¤Éµ¨Àá¤Î³ªÎÁÍý
°®¤ê
½Ü¤ÎÁ¯µû¤Ë¤è¤ëò¿
¡º
ÆÃÀ½ò¿
¥Ç¥¶ー¥È
µ¨Àá¤Î´ÅÌ£
¢£¤´Í½ÌóÊýË¡
¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²²Ã¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à
https://forms.gle/ueQLayRY7czUHxer8
Ï»ËÜÌÚ ò¿Íª
¡Ö¾¢¤Îµ»¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¡¢»êÊ¡¤Î°ì´Ó¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡×
ò¿Íª ¤ÏÏ»ËÜÌÚ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¼÷»ÊÅ¹¡£
½Ü¤Î¹âµé¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ª¤Þ¤«¤»¥³ー¥¹¤È¡¢ÆüËÜ¼ò¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢½©ÅÄ¤ÎÆüËÜ¼ò¥Ö¥é¥ó¥É ¿·À¯ ¤Î´õ¾¯ÌÃÊÁ¤È¡¢³¤Ï·¡¦³ª¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÎÁÍý¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÎÁÍý¤ÏµþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞÎÁÄâ¤Ê¤É¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤ÀÎÁÍý¿Í¡¦»³²¼»á¤¬Ã´Åö¡£°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥Êー¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ï»ËÜÌÚ ò¿Íª¤ÎÅ¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹ÊÞÌ¾
Ï»ËÜÌÚ ò¿Íª
½»½ê
¢©106-0032
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ7-10-1 M's BILD
ÅÅÏÃÈÖ¹æ
03-6447-1288
±Ä¶È»þ´Ö
16:00～23:00¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ21:00¡Ë
ÄêµÙÆü
ÉÔÄêµÙ
¸ø¼°HP
https://sushi-yu.jp/
https://www.instagram.com/sushi_yu_roppongi
Í½Ìó¥µ¥¤¥È
https://www.tablecheck.com/ja/sushi-yu/reserve/message