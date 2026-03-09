¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026 ～¥Û¥ï¥¤¥È500～¡×¤Ë8Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥½ー¥Æ¥ó(ËÜ¼Ò:Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÊÆËÜ µ¹»Ê)¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬ÁªÄê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡¡Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡¡～¥Û¥ï¥¤¥È500～¡×¤Ë8Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤äÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¿Ê¤á¤ë·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¢£2025Ç¯ÅÙ ·ò¹¯Áý¿Ê³èÆ°¤Î½ÅÅÀÊý¿Ë¤È¡¢ÃíÎÏ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¶ÈÌ³¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹(À¸»ºÀ)¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î³èÆ°¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
(1)·ò¹¯¥ê¥¹¥¯ÊÝÍ¼Ô¤ÎÄã¸º¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤Î¿ä¿Ê:
¡¦¥á¥¿¥Ü»ØÆ³ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ø¤ÎÆ°µ¡¤Å¤±¤È»ØÆ³¼õ¹Ö¤ÎÂ¥¿Ê
(¼ÒÄ¹¤«¤é¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸È¯¿®¡¢»ØÆ³¼õ¹Ö¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÅÁ¤¨¤ëÆ°²èÅù)
¡¦¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¡¦Áá´üÂÐ±þ¶¯²½
(¶ÈÌ³´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ò¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤È¤·¤ÆÂª¤¨Áá´üÁêÃÌ¤òÂ¥¿ÊŽ¤³°Éô¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¶ÈÌ³³°Í×°ø¤âµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°È÷)(2)Á´½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯Áý¿Ê³èÆ°¤Î¿ä¿Ê:
¡¦ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿·ò¹¯Áý¿Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü
£±.¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£ー¥º¥à¤Î²þÁ±(À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å)
¡Ú±¿Æ°½¬´·²þÁ±¡Û¿¦¾ìÂÐ¹³¥¦¥©ー¥¥ó¥°Âç²ñ
¡Ú¿çÌ²²þÁ±¡Û¿çÌ²¥Á¥§¥Ã¥¯/Ç¾ÇÈ¸¡ºº¡¢³°ÉôÀìÌç²È¥»¥ß¥Êー
£².¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØÊÌ¤Î²ÝÂêÂÐºö
¡ÚÁ´½¾¶È°÷¡Û½¾¶È°÷¤È²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¡¢¿¦¾ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ëÁ´¼Ò¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ú¥·¥Ë¥¢¡Û60ºÐ°Ê¹ß¤â¥¤¥¥¤¥¤È³èÆ°¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤Å¤¯¤ê(¥í¥³¥âÍ½ËÉ¥»¥ß¥Êー)
¡Ú¼ãÇ¯ÁØ¡ÛÀ¸³è½¬´·ÉÂÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Î·ò¹¯¹ÔÆ°¤ò³Ø¤Ö¥»¥ß¥Êー¡¢·ò¹¯»Ù±ç¥¢¥×¥êÅ¸³«
¡Ú½÷À¡Û½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤òÇ§¼±¤·Äã¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤È¤¬¤ó¸¡¿Ç¼õ¿Ç¤Î·¼È¯
¤Þ¤¿¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤¿ÀÑ¶ËÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥¨ー¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤Ë4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨½¾¶È°÷¤Î±¿Æ°Â¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(¿¦¾ìÂÐ¹³¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢±¿Æ°¥³ー¥¹¤ò´Þ¤àÁ´¼Ò·ò¹¯Áý¿Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢±¿Æ°Éô³èÆ°»Ù±ç¡¢ÂÎ°é´Û¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¸¥àÍøÍÑÅù)
¢£¥È¥Ã¥×¤Ë¤è¤ëÀÑ¶ËÅª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿® ～¥Ç¥ó¥½ー¥Æ¥ó·ò¹¯»°·±～
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¼«¤é¤¬¡¢Æ¯¤¯¾å¤Ç¤ÎÂçÀÚ¤Ê¹Í¤¨¤Ç¤¢¤ë¡Ö·ò¹¯»°·±¡×¤ò¡¢½¾¶È°÷¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¤è¤ê¤â·ò¹¯¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢·ò¹¯¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ã¯¤â¤¬¼«¿È¤È²ÈÂ²¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡Ö¥Ç¥ó¥½ー¥Æ¥ó·ò¹¯»°·±¡×¤È¤·¤ÆÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥ó¥½ー¥Æ¥ó·ò¹¯»°·±¡Û
°ì. »Å»ö¤è¤ê¤â·ò¹¯Í¥Àè
Æó. µÙ¤à¤³¤È¤â»Å»ö¤Î°ì¤Ä
»°. ´èÄ¥¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¡¢´èÄ¥¤ì¤ëÂÎ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂçÀÚ
¥Ç¥ó¥½ー¥Æ¥ó¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢´ë¶È¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖVISION2030¡×¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦HMI¡×¡Ö´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÅÅÆ°²½¡×¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤È¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Çー¥¿Ï¢·È¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡È¥¯¥ë¥Þ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¡É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌ»ö¸Î¥¼¥í¤ä¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°ÜÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëº¤¤ê¤´¤È¤Î²ò¾Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡ÈÀ¸³è¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¡É¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡×¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¡×¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶ñÂÎ²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎSDGs¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£