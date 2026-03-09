¥ªー¥¨¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026 ¥Ö¥é¥¤¥È500¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¥ªー¥¨¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶âÃ«¿Íº¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î9Æü¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬ÁªÄê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡ÊÃæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È500¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï2022Ç¯¤è¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È500¡×¤Ø¤ÎÁª½Ð¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤º£²ó¤Ç2²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡ÖOS¥°¥ëー¥×¤ÇÆ¯¤¯Á´¤Æ¤Î¿Í¤Î¹¬¤»¤ÈÃÏ°è¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤òÆ±»þ¤ËÄÉµá¤·¡¢Ë¤«¤ÊÀ¸³èÊ¸²½¤ÈÌ¤Íè¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°ÂÎ·Ï¤Î¤â¤È¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤ä·ò¹¯»Üºö¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¢¤ë¡ÖYour Smiles, Our Smiles¡×¤Î¡ÖSmiles¡×¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ï¡Ö·ò¹¯¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢°ú¤Â³¤·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤¬³èÀ²½¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¶ÈÀÓ¡¦´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö¼Ò¤Î·ò¹¯Àë¸À¤ä¼ç¤Ê³èÆ°ÆâÍÆ¡¦ÄêÎÌÉ¾²Á¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.osgroup.co.jp/sustainability/healthmanagement/effort/
¢£ ¼èÁÈ»Üºö¡ÊÈ´¿è¡Ë
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯ÊÝ»ý¡¦Áý¿Ê¤ò½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¡ÖÀ¸³è½¬´·ÉÂÂÐºö¡×¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¡×¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î¸þ¾å¡×¤Î3¤Ä¤ò½ÅÅÀ²ÝÂê¤È¤·¤Æ·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸³è½¬´·ÉÂÂÐºö¡§
40ºÐ°Ê¾å¤Î¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿³ÖÇ¯¤Ç¤Î¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¼õ¿Ç¤ä´õË¾¼Ô¤Ø¤ÎÆý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î¼Â»Ü¡¢Éô½ðÂÐ¹³¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Ê¤É¤Î±¿Æ°µ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÊ¢È¬Ê¬ÌÜ±¿Æ°¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¿©À¸³è¤Î¸«Ä¾¤·¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¡§
¼ÒÆâ³°¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤òÀßÃÖ¤·¡¢°Â¿´¤·¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ABW¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¦¥Ùー¥¹¥É¡¦¥ïー¥¥ó¥°¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤ä¥µ¥ó¥¯¥¹¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³èÀ²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î¸þ¾å¡§
Wellness¥¼¥ß¤Î³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ò¿Ç·ë²Ì¤Î³èÍÑÂ¥¿Ê¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë·ò¹¯°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤ÏNPOË¡¿Í·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§Äê¤È¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤äÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¿Ê¤á¤ë·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
·ÐºÑ»º¶È¾ÊHP
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html
