¥¤ー¥¦¥§¥ë¡¢¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°ISO¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óÇ§Äê¡×¤ò¼èÆÀ
¡¡Ê¡Íø¸üÀ¸Âå¹Ô¤ä·ò¹¯»Ù±ç¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡µÚ¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥¦¥§¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ðÍÕ ¾Ï»Ê¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¼Ò²ñÅª·ò¹¯ÀïÎ¬¸¦µæ½ê¤¬Âè»°¼ÔÇ§Äêµ¡´Ø¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°ISO¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óÇ§Äê¡×À©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ì¥Ù¥ë2Ç§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°ISO¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óÇ§Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤Ï¡¢ISO 25554:2024¡Ö¹âÎð²½¼Ò²ñ―¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°Â¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ°è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÅù¤¬¡¢»ýÂ³Åª¤«¤ÄÊñ³çÅª¤Ê¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°½Å»ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ¾²Á¡¦Ç§Äê¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇ§Äê¼èÆÀ¤ÎÇØ·Ê¡Û
Åö¼Ò¤Ï¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·¤Æ¡Ö·ò¹¯¼Ò²ñ¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¼Â¸½¡×¤ò·Ç¤²¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤È³èÎÏ¤ò·Ð±Ä¤Î´ðÈ×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç8Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¼Ò¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤ー¥¦¥§¥ë ¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ºòº£¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¼«¼Ò¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°Â¥¿Ê³èÆ°¤ò¹ñºÝµ¬³Ê¤Ë´ð¤Å¤µÒ´ÑÅª¤ËÉ¾²Á¤·¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Î¼Á¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®ÍêÀÃ´ÊÝ¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÆ°¤Î¼Á¸þ¾å¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤ÎÇ§Äê¼èÆÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡§¡Ö·ò¹¯¼Ò²ñ¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥¦¥§¥ë¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅö¼Ò¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
Åö¼Ò¤Ï¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö·ò¹¯¼Ò²ñ¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¼Â¸½¡×¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¿ä¿ÊÉô¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÁÈ¿¥²£ÃÇÅª¤ÊÂÎÀ©¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹·ò¹¯°Ý»ý¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ
¼«¼Ò¥Äー¥ë¡ÖKENPOS(https://www.ewel.co.jp/products/kenpos?utm_source=clp&utm_medium=pr&utm_campaign=20260304_WBISO)¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢Êâ¿ô¤äÂÎ½Å¡¢¿çÌ²¤Ê¤É¤Î·ò¹¯½¬´·¤ÎµÏ¿¤ËÂÐ¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤ÎÆü¡¹¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖKENPOS¡×¤Ç¤Ï·ò¹¯¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯ÌÜÉ¸ÀßÄê¤ä»ö¸åÁ¼ÃÖ¤ÈÏ¢Æ°¤µ¤»¡¢¿´µ»ÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¡Ö·ò¹¯°Ý»ý¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Î³ÎÎ©¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÒÆâSNS¡Ö¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥é¥¹(https://www.ewel.co.jp/products/incentive-plus?utm_source=clp&utm_medium=pr&utm_campaign=20260304_WBISO)¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤È¥Á¥Ã¥×¤òÂ£¤ê¹ç¤¦É÷ÅÚ¤ò¾úÀ®¤·¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯²¼¤Ç¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ÒÆâ¤Ø¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¾ðÊóÈ¯¿®¤ÎÂÎÀ©
¥¤¥ó¥È¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÀìÍÑ¥Úー¥¸±¿±Ä¤ä¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¥ì¥Ýー¥È¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤Ë¤è¤ê³èÆ°¤òÆ©ÌÀ²½¤·¡¢½¾¶È°÷¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¡Ö¥¦¥§¥ë¥¹¥³¥¢(https://www.ewel.co.jp/products/welscore?utm_source=clp&utm_medium=pr&utm_campaign=20260304_WBISO)¡×¤Ê¤É¤ÎÂ¿³ÑÅª¤ÊÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ»Üºö¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Üºö¤´¤È¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¾¶È°÷¤ÎÀ¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òÁÈ¿¥¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤ë¥êー¥Àー°éÀ®
¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¼´¤Ë¡¢´ÉÍý¿¦¤ä¼¡À¤Âå¥êー¥Àー¡¢±ÒÀ¸°Ñ°÷²ñ¥á¥ó¥Ðー¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿°éÀ®¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ·ò»Õ¤Ë¤è¤ë¹ÖµÁ¤Ë²Ã¤¨¡¢´ÉÍý¿¦¸þ¤±¤Ë¤ÏÄê´üÅª¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤òÆü¡¹¤ÎÁÈ¿¥±¿±Ä¤äÉô²¼¤Ø¤Î»Ù±ç¡¢¼«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤Ë³è¤«¤¹¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ä¿ÊÃ´Åö¼Ô¤ÏÂ¾¼Ò¤È¤Î¹çÆ±ÊÙ¶¯²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÀìÌçÀ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤È³èÎÏ¤Ï´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò°Ý»ý¡¦Áý¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä½¾¶È°÷¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÁØ¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥¦¥§¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©102-0094¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®3ÈÖ6¹æ¡¡µªÈø°æÄ®¥Ñー¥¯¥Ó¥ë
Àß Î© ¡¡ ¡§2000Ç¯10·î2Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡§499,992,500±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§1,185Ì¾¡Ê2025Ç¯4·î»þÅÀ)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡ÖWELBOX(https://www.ewel.co.jp/products/welbox)¡×¡¢¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¥×¥é¥ó(https://www.ewel.co.jp/products/cafe)¡×¡¢¡Ö¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥é¥¹(https://www.ewel.co.jp/products/incentive-plus)¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·ò¹¯»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö·ò¿Ç»öÌ³Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹(https://www.ewel.co.jp/products/medical-agency)¡×¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿Ê»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹(https://www.ewel.co.jp/products/nss)¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡Ö¸ÜµÒËþÂÅÙ¸þ¾å»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹(https://www.ewel.co.jp/products/satisfaction)¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·ò¹¯Áý¿Ê¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¡ÖKENPOS(https://www.ewel.co.jp/products/kenpos)¡×Åù¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°µÚ¤Ó¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡
U R L ¡¡¡§https://www.ewel.co.jp/