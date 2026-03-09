¥°¥é¥ßー¾Þ¤ò£³ÅÙ¼õ¾Þ¤Î½ÅÄÃ¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥Ûー¥ó¥º¥Óー¡ÊBruce Hornsby¡Ë¤¬¥Ü¥Ëー¡¦¥ì¥¤¥Ã¥È¡ÊBonnie Raitt¡Ë¤È¶¦±é¤¹¤ë¿·¶Ê¡ÖEcstatic¡×¤ò¥ê¥êー¥¹

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

The Orchard Japan


¥°¥é¥ßー¾Þ£³ÅÙ¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ëÊÆ¹ñ¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥Ûー¥ó¥º¥Óー¡ÊBruce Hornsby¡Ë¤¬¡¢¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖEcstatic¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¥·¥ó¥¬ー/¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È/ºî¶Ê²È/¥Ð¥ó¥É¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÈà¤¬¡¢4·î£³Æü¤ËZappo Productions/Thirty Tigers¤è¤êÈ¯É½¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIndigo Park¡Ù¤«¤é¤Î£²¶ÊÌÜ¤ÎÀè¹Ô¥·¥ó¥°¥ë¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢±¿Æ°Ï¢¹ç¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¼ª¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿Ç®¤¤±þ±ç¥Á¥ã¥ó¥È¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥«¥ë¤Ë¤Ï¡¢1991Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖI Can¡Çt Make You Love Me¡×¤Ç½é¶¦±é¤·¤¿¥Ü¥Ëー¡¦¥ì¥¤¥Ã¥È¡ÊBonnie Raitt¡Ë¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£



Bruce Hornsby featuring Bonnie Raitt ¡ÖEcstatic¡×


[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=eylbQtL02RQ ]


¥Ûー¥ó¥º¥Óー¤Ï¤³¤Î¶Ê¡ÖEcstatic¡×¤Ç¡¢Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤Æ¤­¤¿Èà¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Î¥¤¥º¥áー¥«ー¥º¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢ÀäÄº¤ËÃ£¤·¤¿½Ö´Ö¤ÎÀ¸ÍýÅª´¶³Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ò¤­ÌÀ¤«¤¹¡£»³ÅÐ¤ê¤äÇÈ¾è¤ê¤ä¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÄ¶±ÛÅª¤Ê¶­ÃÏ¤Ë»ê¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÆ«¿ì´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¼«¿È¤ò²ü¤á¡¢¤³¤¦²Î¤¦¡£¡È¿ÀÈë¤Ï»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ä½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡É¡£¥ì¥¤¥Ã¥È¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤òÌ£Êý¤ËÉÕ¤±¡¢¿ô¡¹¤ÎÉÔµà¤ÎÌ¾¶Ê¤È¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÊü¤Ã¤Æ¤­¤¿À®¸ù¼Ô¤È¤Ï»×¤¨¤Ì½ýÉÕ¤­¤ä¤¹¤µ¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIndigo Park¡Ù¤ÎÁ´10¶Ê¤Î¼ç¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡¢¸÷¤È°Ç¡¢µ­²±¤È¶õÁÛ¡¢ÀÅ¼ä¤ÈÅÜ¤ê¡¢µ¿Ç°¤È³Î¿®¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤Î·ã¤·¤¤µ¯Éú¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡£



Ä¹Ç¯¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ûー¥ó¥º¥Óー¤Ï¡¢¡ÖEcstatic¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¡¢¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£Î©Âç³Ø¤Î¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç»£±Æ¡£LSU¥¿¥¤¥¬ー¥¹½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÉô¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£Î¾¼Ô¤Î´Ø·¸¤Ï¿¼¤¯¡¢Èà¤ÎÂ©»Ò¤Î¥­ー¥¹¤Ï¸µ¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£Î©Âç³Ø¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤âÆ±¹»¤Î¥¿¥¤¥¬ー¥¹ÃË»Ò¥Áー¥à¤ÇÂç³Ø±¡À¸½õ¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£



2024Ç¯¤Ë70ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ûー¥ó¥º¥Óー¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIndigo Park¡Ù¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë°ì¿Í¾Î¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¡£²áµî¤Î¿Í³Ê·ÁÀ®´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤¢¤ë»þ¤Ï¤½¤ì¤é¤ò²òÌÀ¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë»þ¤Ï¸½ºß¤Î¸«²ò¤Ë»ê¤Ã¤¿¼ê¤¬¤«¤ê¤òµá¤á¤ë¡£²»³Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÉý¤ò¾ï¤Ë¹­¤²¤Æ¤­¤¿Èà¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Î°è¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥ëー¥°¥é¥¹¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÎ¹¤òÂ³¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ²»³Ú³¦¤ÇºÇ¤âËÁ¸±¿´¤Ë°î¤ì¡¢¶¨Ä´À­¤ËÉÙ¤ß¡¢½ÏÎý¤·¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢¤½¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤ò¡¢¤³¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIndigo Park¡Ù¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£



Bruce Hornsby¡ÖIndigo Park¡×


[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=lwD7gvWIEho ]


¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIndigo Park¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥È¥Ëー¡¦¥Ðー¥°¡Ê¥Ôー¥È¡¦¥èー¥ó¡¢¥Õ¥£ー¥Óー¡¦¥Ö¥ê¥¸¥ãー¥º¡Ë¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥Þ¥¯¥ì¥é¥ó¡Ê¥Üー¥¤¥¸ー¥Ë¥¢¥¹¡¢¥½¥ó¥Ðー¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥Ûー¥ó¥º¥Óー¼«¿È¤¬¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥ß¥ë¥º¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥¦¥£¥¢ー¡¢¥Ü¥Ëー¡¦¥ì¥¤¥Ã¥È¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ç¥¤¥ô¡¢¥¨¥º¥é¡¦¥±ー¥Ë¥ó¥°¡¢¥Ô¥Î¡¦¥Ñ¥é¥Ç¥£ー¥Î¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ï¥ó¥¿ー¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¡£



1986Ç¯¤ËÁ´ÊÆNo.1¥·¥ó¥°¥ë¡ÖThe Way It Is¡×¤òÊü¤Á¡¢Æ±¶Ê¤ò´Þ¤à¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Way It Is¡Ù¡ÊÁ´ÊÆ£³°Ì¤òµ­Ï¿¡Ë¤Çñ¥ÁÖ¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢º£Ç¯¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É40¼þÇ¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Ûー¥ó¥º¥Óー¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥¿¥Çー¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¦¥êー´ÆÆÄ¤Î¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¼ê³Ý¤±¡Ê¡ØKobe Doin¡Ç Work¡Ù¡¢¡Ø¥·ー¥º¡¦¥¬¥Ã¥¿¡¦¥Ï¥ô¡¦¥¤¥Ã¥È¡Ù¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥ó¥º¥Þ¥ó¡ÙÂ¾Â¿¿ô¡Ë¡¢¥±¥ó¡¦¥Ðー¥ó¥º´ÆÆÄ¤ÎTV¥·¥êー¥º¡ØBaseball¡Ù¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤â¹×¸¥¡£¤Þ¤¿¥°¥ì¥¤¥È¥Õ¥ë¡¦¥Ç¥Ã¥É¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¥Ä¥¢ー¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥ê¥Ã¥­ー¡¦¥¹¥­¥ã¥Ã¥°¥¹¤È£²Ëç¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Þ¥¯¥Ö¥é¥¤¥É¤È¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥¸¥ç¥Í¥Ã¥È¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCamp Meeting¡Ù¤òÀ©ºî¤·¡¢¥Ü¥ó¡¦¥¤¥ô¥§ー¥ë¤È¶¦ºî¡¦¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤«¤é¥Ü¥Ö¡¦¥·ー¥¬ー¡¢¥Á¥ã¥«¡¦¥«ー¥ó¡¢¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¡¢¥¸¥§¥êー¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¢¥á¥¤¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥Æ¥¤¥×¥ë¥º¡¢¥ªー¥Í¥Ã¥È¡¦¥³ー¥ë¥Þ¥ó¡¢¥í¥Óー¡¦¥í¥Ðー¥È¥½¥ó¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥£ー¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥·¥çー¥¿ー¡¢¥¦¥£¥êー¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Õ¥é¥ïー¥º¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ï¥¤¥à¡¢¥°ー¥¹¡¢¥¸¥ã¥ß¥é¡¦¥¦¥Ã¥º¡¢yMusic¡Ê¥ï¥¤¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¶¦±é¤·¤Æ¤­¤¿¡£



¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó

Bruce Hornsby¡Ê¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥Ûー¥ó¥º¥Óー¡Ë


¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖEcstatic (feat. Bonnie Raitt)¡×ÇÛ¿®Ãæ


ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://30tgrs.ffm.to/ecstatic


¥ìー¥Ù¥ë¡§Zappo Productions







Bruce Hornsby¡Ê¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥Ûー¥ó¥º¥Óー¡Ë


¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIndigo Park¡Ù2026Ç¯4·î3Æü¥ê¥êー¥¹


ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://30tgrs.ffm.to/indigopark


¥ìー¥Ù¥ë¡§Zappo Productions



Tracklist


Indigo Park


Memory Palace (feat. Ezra Koenig)


Entropy Here (Rust In Peace)


Silhouette Shadows


Ecstatic (feat. Bonnie Raitt)


Alabama


North Dakota Slate Roof


Sliver of Time


Might As Well Be Me, Florinda (with Bob Weir & feat. Blake Mills)


Take a Light Strain



¢£Music Videos:


Bruce Hornsby featuring Bonnie Raitt ¡ÖEcstatic¡×https://www.youtube.com/watch?v=eylbQtL02RQ


Bruce Hornsby¡ÖIndigo Park¡×https://www.youtube.com/watch?v=lwD7gvWIEho



¢£Follow:


Website: https://www.brucehornsby.com/


YouTube: https://www.youtube.com/@BruceHornsby


X: https://x.com/brucehornsby


Instagram: https://www.instagram.com/brucehornsby/


Facebook: https://www.facebook.com/brucehornsby/


TikTok: https://www.tiktok.com/@bruce.hornsby




ーーThe Orchard Japan¤Ï¡¢²»³ÚÇÛ¿®¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡õ¥ìー¥Ù¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤­¡¢À¤³¦45°Ê¾å¤Î»Ô¾ì¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤·¡¢ºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥ïー¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¿³ÑÅª¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£