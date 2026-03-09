éðÀî¼Â²Ö with EiM¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖKYOTO NIPPON FESTIVAL¡×DAZZLE¤ÈÁ÷¤ë¥¤¥Þー¥·¥Ö¸ø±é¡Ö²Ö¾¬¤ÎÂçÃã²ñ¡×£³·î20Æü³«Ëë
Á´¹ñÅ·ËþµÜÁíËÜ¼Ò¡¦ËÌÌîÅ·ËþµÜ¤òÉñÂæ¤ËéðÀî¼Â²Ö with EiM¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖKYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 -»þ¤ò¤³¤¨¡¢²Ú¤Ò¤é¤¯Äí-¡×¤ò2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖKYOTO NIPPON FESTIVAL¡×¤Ï¡¢2016Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÈþ¡×¤È¡ÖÊ¸²½¡×¤òµþÅÔ¤«¤éÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈéðÀî¼Â²Ö¤ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥Æー¥Þ»ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤â¤Ä¤È¤á¤¿µÜÅÄÍµ¾Ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬½¸¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥àEiM¤¬»²²è¡£
2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢ー¥È¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Çß±ñ¤ÎÌÚ¡¹¤ËÄß¤ê²¼¤²¤é¤ì¤¿Ìó1,200ËÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬¡¢µ¨Àá¤È¸÷¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë²°³°¥¢ー¥È¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢Çß±ñ¡Ö²Ö¤ÎÄí¡×¡Ô ¸÷¤È²Ö¤ÎÄí ¡Õ¤È¡¢ºé¤¸Ø¤ë²Ö¡¹¤È¡¢Íî¤Á¡¢°à¤ì¡¢¼ï¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²Ö¡¹¤È¤¤¤¦¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÆó¤Ä¤ÎÉ½¾ð¤òÃã¼¼¤ÎÆâÉô¤Ë¶¦Â¸¤µ¤»¤¿¡Ô»Ä¾È¡Õ¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎºîÉÊ¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤ÏÇß¤Î¸«º¢¤ò·Þ¤¨¡¢³«ºÅ¤«¤éÌó1¤«·î¤Ç5Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
3·î20Æü¡Ê½Ë¡¦¶â¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥ËーDAZZLE¤ÈéðÀî¼Â²Öwith EiM¤Ë¤è¤ë¥¤¥Þ―¥·¥Ö¸ø±é¤¬³«Ëë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ÊÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://hanayoi-no-daichakai.com/¡Ë¡£¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä·úÊª¤Ç¤Î¥¤¥Þ―¥·¥Ö¸ø±é¤ÏÆüËÜ½é¤Ç¡¢éðÀî¼Â²Ö with EiM¤Ë¤è¤ëÉñÂæÈþ½Ñ¤ÈDAZZLE¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢¶õ´Ö¤ÎÎò»ËÀ¤È¸Æ±þ¤·¤Ê¤¬¤éÎ©ÂÎÅª¤ËÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»ÍÉ´Ç¯Á°¡¢ËÌÌîÅ·ËþµÜ¤ÇË¿Ã½¨µÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤¿ÅÁÀâ¤ÎÃã²ñ--¤½¤Î¡È¸¸¤ÎÆóÆüÌÜ¡É¤¬Éü³è¤·¡¢ËÌÌîÅ·ËþµÜ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤Æ½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£´Õ¾Þ¼Ô¤Ï¼«¤é¤ÎÂ¤Ç²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ëÉ÷·îÅÂÆâ¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ê¤·¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ëÊª¸ì¤È´Ö¶á¤Ç¤Î¿ÈÂÎÉ½¸½¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¡¢¸Þ´¶¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤ØÍ¶¤¦¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¡¢ËÌÌîÅ·ËþµÜ¤ÎKYOTO NIPPON FESTIVAL¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä½ê¤Ç¤Ï¥¤¥Þ―¥·¥Ö¸ø±é¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ½é¡¦¿ôÉ´Ç¯¤ÎÎò»Ë¶õ´Ö¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¥¤¥Þー¥·¥Ö¸ø±é¤Ë¡¢DAZZLE¡ßéðÀî¼Â²Ö with EiM¤¬Ä©¤à
¶ËºÌ¿§¤ÎÃã²ñ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Îò»Ë¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¡¡É÷·îÅÂ ¥¤¥Þ―¥·¥Ö¸ø±é¡Ô²Ö¾¬¤ÎÂçÃã²ñ¡Õ
¡¡À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥ËーDAZZLE¤È¡¢éðÀî¼Â²Ö with EiM¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡¢Êª¸ì¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£ËÌÌîÅ·ËþµÜ¤ÎÉ÷·îÅÂ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢éðÀî¼Â²Ö with EiM¤¬¼ê¤¬¤±¤ëºîÉÊÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢DAZZLE¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡È¥¤¥Þ―¥·¥Ö¸ø±é¡É¤Ç¤¹¡£
¡È¥¤¥Þ―¥·¥Ö¸ø±é¡É¤È¤Ï¡¢´ÑµÒ¤¬µÒÀÊ¤ËºÂ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±é¼Ô¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢Êª¸ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÂÎ¸³¤¹¤ë±é·à¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Êª¸ì¤Î¶õ´Ö¤Ë¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿µÒÀÊ¤ä¥¹¥Æー¥¸¤¬¤Ê¤¯¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2000Ç¯Âå¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢2010Ç¯Âå¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥¤¥Þー¥·¥Ö¸ø±é¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â½ù¡¹¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥ËーDAZZLE¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÀè¶îÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÈ¯Å¸¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢ー¥È¥·ー¥ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÄ¬Î®¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¡¦éðÀî¼Â²Ö¤¬¡¢¥¤¥Þー¥·¥Ö¸ø±é¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤ËÄ©¤à°ÕÍßÅª¤Ê»î¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î"¥á¥¸¥ãー²½"¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥àEiM ¤¬ÉñÂæÈþ½Ñ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÜÅÄÍµ¾Ï¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¥á¥¤¥¥ó¥°¡¢éðÀî¼Â²Ö¤È¶¦¤ËµÓËÜ¤«¤éDAZZLE¤È³«È¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±é·à¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÉñÂæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îò»Ë¤½¤Î¤â¤Î¤¬Â©¤Å¤¯ËÌÌîÅ·ËþµÜ¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¾å±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¤³¤ÎÃÏ¤ËÎ®¤ìÂ³¤±¤ëÍªµ×¤ÎÎò»Ë¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢½¾Íè¤Î±é·à¤È¤âÅ¸Í÷²ñ¤È¤â°Û¤Ê¤ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ø¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø±é¤Ï¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¤¥Î¥ó¥Ðー¥Ð¥ë¤Î·Á¼°¤Ç¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëËÌÌîÅ·ËþµÜ¤Î¤æ¤«¤ê¤¢¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤é¤¬»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ½¸¤¤¡¢ÅÁÀâ¤ÎÃã²ñ¤Î¡È¸¸¤ÎÆóÆüÌÜ¡É¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£É÷·îÅÂ¤Î³ÆÉô²°¤ÏéðÀî¼Â²Ö with EiM¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÊª¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿¶õ´Ö¤È¤·¤ÆºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾ìÆâ¤ò¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç×Ç×Ó¤¤Êâ¤¯Ãæ¤ÇÊª¸ì¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´Õ¾Þ¼Ô¤ÏºîÉÊ¤ò¡È´Ñ¤ëÂ¦¡É¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÈÊª¸ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ëÂ¦¡É¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤ØË×Æþ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÈÎò»ËÅª¶õ´Ö¤Ç½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Îò»Ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤¤Ê¤ë»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤âË×Æþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢Æó½Å¤ÎË×ÆþÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ´Ö¡¦ºîÉÊ¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ´Õ¾Þ¼Ô¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î´¶Æ°¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¿Í¤À¤±¤¬µ²±¤ËÎ±¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡¢¿·¤·¤¤Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë´Ñ·àÂÎ¸³¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¢£É÷·îÅÂ ¥¤¥Þー¥·¥Ö¸ø±é¡Ô ²Ö¾¬¤ÎÂçÃã²ñ ¡Õ¤¢¤é¤¹¤¸
»ÍÉ´Ç¯Á°¡¢¤³¤³ËÌÌîÅ·ËþµÜ¤Ç¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤¿ÅÁÀâ¤ÎÃã²ñ¡£ÂçÌ¾¤â½îÌ±¤âÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯Ãã¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î±ã¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿°ìÌë¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
º£¾¬¡Ø²Ö¾¬¤ÎÂçÃã²ñ¡Ù¤È¤·¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Îò»Ë¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¡È¸¸¤ÎÆóÆüÌÜ¡É¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¤½¤ÎÆÃÊÌ¤Ê±ã¤Ë¾·¤«¤ì¤¿µÒ¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢À¼¤Ê¤Êª¸ì¤òÌÜ·â¤¹¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼»ÅÊ¤äÐþËý¡¢¸å²ù¤È¤¤¤Ã¤¿――Ã¯¤Î¿´¤Ë¤â¤Ò¤½¤à±Æ¡£¤½¤Îµ¤ÇÛ¤Ï¡¢¤É¤³¤«Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¿ÍÊª¤ò»×¤ï¤»¤ë¡£
²Ö¤È¸÷¤¬ÍÉ¤é¤®¹ç¤¦¡¢Ñ³¤¯¤âÈþ¤·¤¤ÃãÀÊ¡£±Æ¤Î¼Ô¤¿¤Á¤È¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀÊ¤ò°Ï¤à¤È¤¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÏÊª¸ì¤È¤È¤â¤ËÂ©¤Å¤¡¢¸½¼Â¤È¸¸ÁÛ¤Î¶¤¬ÀÅ¤«¤ËÞú¤ß¤Ï¤¸¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Î³ëÆ£¤Ë´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤Ï¼«¿È¤ÎÊª¸ì¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£½ª±é¸å¡¢Í¾±¤¤ÎÃæ¤ÇËÜÅÂ¤Ø¤È¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë――¤½¤ÎÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¤Þ¤Ç¤¬¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
É÷·îÅÂ ¥¤¥Þー¥·¥Ö¸ø±é¡Ô ²Ö¾¬¤ÎÂçÃã²ñ ¡ÕÅÐ¾ì¿ÍÊª
ÐþËý¡ÊË¿Ã½¨µÈ¤Î±Æ¡Ë
²«¶â¤ò¤Þ¤È¤¤ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿Ãã²ñ¤Î¼ç¡£»ÍÉ´Ç¯Á°¤Ë¼çºÅ¤·¤¿ËÌÌîÂçÃã²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¾ì¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¡¢¼«¤é¤Î¸¢°Ò¤Î¼¹Ãå¤¬³Àº¬¤ò¤Ä¤¯¤ê¼ºÇÔ¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤È¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¿¿¤Î½¸¤¤¤Î¸¸¤òº£¤âÄÉ¤¦¡£
¼»ÅÊ¡Ê»ç¼°Éô¤Î±Æ¡Ë
±ÔÉÒ¤¹¤®¤ë´¶À¤ò»ý¤ÄÆ£¿§¤ÎµÒ¡£À¤³¦¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤æ¤¨¤Ë¡¢¼«¤é¤Î¿´¤Î±Æ¤ò¼ö¤¤¡¢Â¾¼Ô¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤³¦¤ò°Å°Ç¤ËÀ÷¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î±Ô¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï¡¢º£¤ä¼«¤é¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡Ö¼öÇû¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µõÌµ¡ÊÀ¶¾¯Ç¼¸À¤Î±Æ¡Ë
·É°¦¤¹¤ë¼ç¤Ç¤¢¤ëÃæµÜÄê»Ò¤ò¼º¤¤¡¢À¤³¦¤Î¿§¤ò¼º¤Ã¤¿Çöºù¤ÎµÒ¡£Äê»Ò¤ÎÂÇ³Ý¤òÊú¤¤·¤á¡¢¸½¼Â¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²áµî¤Î¸¸±Æ¤òÄÉ¤¦¡£Ëä¤Þ¤é¤ÌÁÓ¼º¤Î¿¼Ê¥¤Ç¡¢Æ©ÌÀ¤ÊË´Îî¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¡£
µ¶¤ê¡Ê½Ð±À°¤¹ñ¤Î±Æ¡Ë
ÍÞ°µ¤µ¤ì¤¿»þÂå¤ÎÃæ¡¢¼«¤é¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö²¾ÌÌ¡×¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¿¿¹È¤ÎµÒ¡£³åºÓ¤ÈÓÞ¾Ð¤Î´Ö¤Ç´ö½Å¤Ë¤â±³¤ò½Å¤Í¡¢µõ¹½¤Î¼«Ê¬¤ò±é¤¸Â³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¼«¤é¤ÎËÜ¼Á¤µ¤¨¤â¸«¼º¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
µ¿Ç°¡ÊÅÚÊýºÐ»°¤Î±Æ¡Ë
ÍýÁÛ¤ò´Ó¤¯¤¿¤á¡¢ÎäÅ°¤ÊÈÖ¿Í¤È¤·¤Æµ¿¤¤¤Î¿Ï¤ÇÎ§¤·¤Æ¤¤¿ÀõÇ¬¤ÎµÒ¡£¼é¤ë¤Ù¤¾ÝÄ§¤ò¼º¤¤¡¢µ¿Ç°¤Ï¼«¤é¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤ë±Æ¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¡£À¿¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¯¤Ù¤¤«¡¢³ëÆ£¤ÎÃæ¤ËÐÊ¤à¡£
æ·ÃÑ¡ÊÆ£¸¶»þÊ¿¤Î±Æ¡Ë
ËÅÎ¬¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ºá¤Î½Å¤µ¤Ë²¡¤·ÄÙ¤µ¤ì¤ëËÏ¹õ¤ÎµÒ¡£´Ù¤ì¤¿Æ»¿¿¤Î±Æ¤Ë¶±¤¨¡¢¼«¤é¤Î½¹°¤Ê¹Ô¤¤¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë¡£±É²Ú¤ò¶Ë¤á¤¿¤½¤Î¿È¤Ïº£¡¢Æ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤¸å²ù¤Èæ·ÃÑ¤ÎÄì¤ØÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Çß¤Îµ§¤ê¿Í¡Ê¿û¸¶Æ»¿¿¤Îµ¤ÇÛ¡Ë
ËÌÌîÅ·ËþµÜ¤Ë½É¤ëÀ¶¤é¤«¤Êµ¤ÇÛ¡£ÀäË¾¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ö¤ï¤º¡¢»ü¤·¤ß¤È»í¤Î¿´¤ò´Ó¤¤¤¿¤½¤ÎÀº¿À¤Ï¡¢¤³¤ÎÃã²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë½Õ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£ÀÅ¤«¤Êµ§¤ê¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æºß¤ë¡£
É÷¤Î°ÆÆâ¿Í
ËÜÃã²ñ¤Î°ÆÆâ¿Í¡£Æ»¿¿¤Î¸ÉÆÈ¤òÍý²ò¤·¡¢±Æ¤¿¤Á¤Î¾ðÇ°¤ò¤¢¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£ÉñÂæ¤ËÀ¶¤é¤«¤ÊÉ÷¤òÄÌ¤·¡¢Í¾Çò¤òËä¤á¤ë¤½¤Î½êºî¤Ï¡¢Êª¸ì¤òµ±¤«¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¸ÆµÛ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó ÄÅÅÄ ·ò¼¡Ïº
À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£6·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£
À¼Í¥¤È¤·¤Æ¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¥·¥êー¥º¡Ù¡¢¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¡¢¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡¢¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡Ù¤Û¤«Â¿¿ô¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡¢¡Ø¥¹¥¿ー¥¦¥©ー¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤ÎÍÎ²è¿áÂØ¤¨¡¢Â¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡£
Âè15²óÀ¼Í¥¥¢¥ïー¥É¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢Âè53²ó¥Ù¥¹¥È¥É¥ì¥Ã¥µー¾Þ¤Î·ÝÇ½ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£
¤Þ¤¿¥É¥é¥Þ¡ØºÇ°¦¡Ù¤äÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¡¢¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥ー¡Ù¡¢±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤Û¤«¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Þー¥·¥Ö¸ø±é¸ÂÄê¥°¥Ã¥º
¡¡²ñ¾ìÆâÆÃÀß¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡ÖKYOTO NIPPON FESTIVAL¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¥°¥Ã¥º¤òÊ£¿ôÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥Þ―¥·¥Ö¸ø±é¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥Þ―¥·¥Ö¸ø±é¸ÂÄê¤Î¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Þ¥ë¥Á¥±ー¥¹¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ã¯¤âÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¥¤¥Þ―¥·¥Ö¸ø±é¤ÎÂÎ¸³¤ÎÍ¾±¤¤ò¤¼¤Ò¤ª²È¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥àEiM
¼Ì¿¿²È¡¦±Ç²è´ÆÆÄ¸½ÂåÈþ½Ñ²È¤ÎéðÀî¼Â²Ö¤È¡¢²Ê³Ø¼Ô¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎµÜÅÄÍµ¾Ï¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎENZO¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î·¬Ì¾¸ù¡¢¾ÈÌÀ´ÆÆÄ¤Î¾åÌî¹Ã»ÒÏ¯¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥¶ー ·õ»ý³Ø¿Í¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Îß·ÅÄ²íÇ·¡¢±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎZUMI¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー µÈÌø¤µ¤ª¤ê¡¢±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÌ¾»ùÌíÍÎ¤é¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤´¤È¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Áー¥à¤òÊÔÀ®¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤¹¤ë¡£
¼ç¤ÊºîÉÊÈ¯É½¤Ë¡¢¡Ö¸ÕÄ³¤ÎÎ¹ Embracing Lights¡×¡Ê°ÂÈæArt Project¡¢2022Ç¯¡Ë¡¢éðÀî¼Â²Ö¡Ö»Ä¾È / Eternity in a Moment¡×¡Ê¾®»³ÅÐÈþÉ×¥®¥ã¥é¥êーÁ°¶¶¡¢2023Ç¯¡Ë¡¢¡ÖéðÀî¼Â²ÖÅ¸ Eternity in a Moment µ±¤¤ÎÃæ¤Î±Ê±ó¡×¡ÊTOKYO NODE¡¢2023Ç¯-2024Ç¯¡Ë¡¢¡ÖéðÀî¼Â²ÖÅ¸ with EiM¡§Ñ³¤¯¤âßê¤á¤¯¶³¦¡×(¹°Á°¤ì¤ó¤¬ÁÒ¸ËÈþ½Ñ´Û2024Ç¯)¡¢¡Ö¿¼Ê¥¤Ë½É¤ëÈà´ß¤ÎÌ´¡×¡Ê¿¹¤Î·Ý½Ñº× À²¤ì¤Î¹ñ¡¦²¬»³ Ëþ´ñÆ¶ 2024Ç¯¡Ë¡¢¡ÖéðÀî¼Â²ÖÅ¸ with EiM¡§¸÷¤ÎÃæ¤Ç±Æ¤ÈÍÙ¤ë¡×¡ÊÆî¾ëÈþ½Ñ´Û¡¢2024Ç¯¡Ë¡¢¡ÖéðÀî¼Â²ÖÅ¸ with EiM¡§Èà´ß¤Î¸÷¡¢º¡´ß¤Î±Æ¡×¡ÊµþÅÔ»Ôµþ¥»¥éÈþ½Ñ´Û¡¢2025Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡£
¢£éðÀî ¼Â²Ö Mika NINAGAWA¡¿ ¼Ì¿¿²È¡¦±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¸½ÂåÈþ½Ñ²È
¼Ì¿¿¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡¢±ÇÁü¡¢¶õ´Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à¡ÖEiM¡Ê¥¨¥¤¥à¡Ë¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£
ÌÚÂ¼°ËÊ¼±Ò¼Ì¿¿¾Þ¤Û¤«¿ô¡¹¼õ¾Þ¡£2010Ç¯¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎRizzoli¤«¤é¼Ì¿¿½¸¤ò½ÐÈÇ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Ø¥ë¥¿ー¥¹¥±¥ë¥¿ー¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¡¢¡ØDiner ¥À¥¤¥Êー¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÄ¹ÊÔ±Ç²è¤ò5ºî¡¢Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØFOLLOWERS¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤ò´ÆÆÄ¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼Ì¿¿½¸120ºý°Ê¾å¤ò´©¹Ô¡¢¸ÄÅ¸150²ó°Ê¾å¡¢¥°¥ëー¥×Å¸130²ó°Ê¾å¤È¹ñÆâ³°¤ÇÀºÎÏÅª¤ËºîÉÊÈ¯É½¤òÂ³¤±¤ë¸ÄÅ¸¡ÖéðÀî¼Â²ÖÅ¸ : Eternity in a Moment ½Ö¤¤ÎÃæ¤Î±Ê±ó¡×¡ÊTOKYO NODE 2023Ç¯12·î-2024Ç¯2·î¡Ë¤Ë¤Æ25Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡¢Â³¤¯¡ÖéðÀî¼Â²ÖÅ¸with EiM¡§Èà´ß¤Î¸÷¡¢º¡´ß¤Î±Æ¡×¡ÊµþÅÔ»Ôµþ¥»¥éÈþ½Ñ´Û¡¢2025Ç¯1·î-3·î¡Ë¤Ç¤â¡¢25Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£ºÇ¿·¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¡ØVIRA¡Ù¡Êbookshop M Co., Ltd.¡¢2026Ç¯¡Ë¡¢¡Ømirror, mirror, mirror¡Ù¡Êafumi inc. ¡¢2026Ç¯¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¢£µÜÅÄ Íµ¾Ï Hiroaki MIYATA¡¿ ²Ê³Ø¼Ô¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉô¶µ¼ø¡£¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢°åÎÅ¡¦À¯ºö¡¦¼Ò²ñÀß·×¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÎÎ°è¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯²Ê³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£²Ê³Ø¤ÎÃÎÀ¤È´¶À¤ÎÉ½¸½¤ò¤Ä¤Ê¤°¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎÎ°è¤È¶¦ÁÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥àEternity in a Moment(EiM)¤Ç¤Ï¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£
2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Æー¥Þ»ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤ábetter co-being¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò¹½ÃÛ¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¶¦ÌÄ¤Î¶õ¡×¡¢µÜÅÄÍµ¾Ïwith EiM¤È¤·¤Æ¡ÖºÇÂçÂ¿ÍÍ¤ÎºÇÂç¹¬Ê¡¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¡£
2026Ç¯³«¹»Í½Äê¤ÎCo-innovation University¤Ç¤Ï³ØÄ¹¤È¤·¤ÆÁ´ÂÎ¹½ÁÛ¤òÃ´¤¤¡¢·úÃÛ²È¡¦Æ£ËÜÁÔ²ð¤È¤È¤â¤Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´Æ½¤¡£¤½¤Î³èÆ°¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÂ¸ºß¤¬¶Á¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°--Better Co-being¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬°ì´Ó¤·¤ÆÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
DAZZLE
1996Ç¯·ëÀ®¤Î¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹¤È¥³¥ó¥Æ¥Ý¥é¥êー¥À¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÆÈÁÏÀ¤ËÉÙ¤ó¤ÀºîÉÊ¤¬ÆÃÄ§¡£ 2017Ç¯°Ê¹ß¡¢¥¤¥Þー¥·¥Ö¥·¥¢¥¿ー¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ¯É½¡£
´ØÀ¾¡¦ÂçºåËüÇî(EXPO2025)¤Ë¤â½Ð±é¡£
¡¦2025Ç¯9·î5Æü¡¡OSAKA JAPAN SDGs Forum¡ÊSDGsÁ´¹ñ¥Õ¥©ー¥é¥à2025¡Ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¹¥Æー¥¸
¡¦2025Ç¯10·î7~8Æü¡ÖDANCE DRAMA "Breakthrough Journey"¡×¡£
ËÌÌîÅ·ËþµÜ
ËÌÌîÅ·ËþµÜ¤Ï¡¢¿û¸¶Æ»¿¿¸ø¡Ê¿û¸ø¡Ë¤ò¸æº×¿À¤È¤·¤Æ¤ª¤Þ¤Ä¤ê¤¹¤ëÁ´¹ñÌó1Ëü2000¼Ò¤ÎÅ·ËþµÜ¡¦Å·¿À¼Ò¤ÎÁíËÜ¼Ò¤Ç¤¹¡£¸ÅÍè¡ÖËÌÌî¤ÎÅ·¿À¤µ¤Þ¡×¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢Æþ»î¹ç³Ê¡¦³Ø¶ÈÀ®½¢¡¦Ê¸²½·ÝÇ½¡¦ºÒÆñÌñ½üµ§´ê¤Î¤ª¼Ò¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯¿®¶Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 -»þ¤ò¤³¤¨¡¢²Ú¤Ò¤é¤¯Äí- ³µÍ×
¡¦²ñ´ü¡§
¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ô¸÷¤È²Ö¤ÎÄí¡Õ¡Ô»Ä¾È¡Õ
―2026Ç¯2·î£±Æü(Æü) ~ 5·î24Æü(Æü)¡¡¢¨µÙ±ñÆüÍ
¥¤¥Þー¥·¥Ö¥·¥¢¥¿ー¡Ô²Ö¾¬¤ÎÂçÃã²ñ¡Õ¡¡
―2026Ç¯3·î20Æü(¶â½Ë)Í½Äê ~ 5·î24Æü(Æü)¡¡¢¨µÙ±éÆüÍ
―¸ø±é»þ´Ö¡§Ìó70Ê¬Í½Äê
¡¦³«±ñ»þ´Ö¡§09:00³«¾ì¡¿20:30ÊÄÌç (20:00ºÇ½ª¼õÉÕ)
¡¦µÙ´ÛÆü¡§²ñ´üÃæµÙ¶ÈÆü¤¢¤ê(HP¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»)
¡¦²ñ¾ì¡§ËÌÌîÅ·ËþµÜ¡Ê¢©602-8386 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¾åµþ¶èÇÏ¶ôÄ®¡Ë
