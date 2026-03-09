¡Ú¶ÛµÞ³«ºÅ¡Û¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー³¦¤Ø¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¨¥ó¥È¥êー¤òÅÒ¤±¤¿¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ØROAD TO SPAIN¡Ù¤¬³«ºÅ¡ª½ñÎàÁª¹Í¥¨¥ó¥È¥êーÌµÎÁ¤Ç¡¢ÄÌ²á¼Ô¤Ï4·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÅìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Ç¤Î¥×¥ìーÁª¹Í¤Ø
ROAD TO SPAIN¡Ê¥íー¥É¥È¥¥¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤È¤Ï
¥íー¥É¥È¥¥¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é¥¹¥Ú¥¤¥ó¥µ¥Ã¥«ー³¦¤Î¥×¥í¥«¥Æ¥´¥êー¤Ø¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¤«¤±¤¿¹ñÆâÍ£°ì¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢CF VILANOVA TOKYO¤Î±¿±Ä¤Ë¤è¤ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎCF VILANOVA¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡£
MVP¤ËÁª¹Í¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎRFEF3Éô¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥óÁ´¹ñ5Éô¥êー¥°¡ËCF VILANOVA¤Ø¤ÎÎý½¬»²²Ã¸¢¤äÅÏ¹Ò¤ËºÝ¤·¤Æ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ëÂ¾¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ï¸½ÃÏCF VILANOVA¤Î¶¯²½Éô¤È¤ÎÌÌÃÌ¤Îµ¡²ñ¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó5Éô¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥«¥Æ¥´¥êー¡©
CF¥Ó¥é¥Î¥Ð¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤¢¤ëRFEF3Éô ¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ò¸Ø¤ë LALIGA ¡Ê1Éô¡Ë¤òÍ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ´Éô¤Ç10¤¢¤ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÆâ¡¢ÃÏ°è¤Î¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥Ú¥¤¥ó¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñ¤¬Ä¾ÀÜ´É³í¤¹¤ë "¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡É ¤Ç¤¹¡£
¼ã¤Æü¤Î ¥á¥Ã¥· ¤ä ¥Ö¥¹¥±¥Ã¥Ä ¡¢¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¢¥ë¥Ð ¤ä ¥°¥êー¥º¥Þ¥ó ¡¢¥Þ¥ë¥³¡¦¥¢¥»¥ó¥·¥ª ¤ä ¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¥é ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿ーÁª¼ê¤ä¡¢ÁÌ¤ì¤Ð¡¢ ¥×¥¸¥ç¥ë ¤ä ¥Ð¥ì¥í¥ó¡¢¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤â¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¸å¤Ë¤Ï¤¸¤á¤ÆºßÀÒ¡¦¥×¥ìー¤·¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂè°ìÊâ¤òÊâ¤ó¤À¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤â LALIGA ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬B¥Áー¥à¡¦C¥Áー¥à¤ò»ý¤Á¡¢¼ã¤ºÍÇ½¤¬Á´Ç¯Îð¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÅ¬±þ¤·¤Ê¤¬¤éï®¤òºï¤ê¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÂ¿¤¯¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬Ãí°Õ¿¼¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤«¤é´ØÅì¡¦´ØÀ¾Âç³Ø°ìÉô¥êー¥°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ä¶¯¹ë¹»¤«¤é¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿Áª¼ê¤â¼ÂºÝ¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥êー¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢18ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ê¤¤¤È³¤³°°ÜÀÒ¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬²ÄÇ½¤Ê¥êー¥°¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥È¥êー»ñ³Ê&ÊýË¡¤Ê¤é¤Ó¤ËÁª¹ÍÊýË¡
¡Ú¥¨¥ó¥È¥êー»ñ³Ê¡Û
- 2026Ç¯8·î1Æü»þÅÀ¤Ç18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý
- 2026-27¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Áー¥à¤Ë¹çÎ®¤·ºßÀÒ¤¹¤ë°Õ»×¤Î¤¢¤ëÊý¡ÊÂç³ØÀ¸¤ÎµÙ³Ø¤Ç¤Î²ÃÆþ¤â²Ä¡Ë
- °Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÁ°¸þ¤¤ËÎ×¤á¤ëÊý
¡Ú¥¨¥ó¥È¥êー&¿³ººÊýË¡¡Û
- CF VILANOVA TOKYO¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¾å¤Î¡ØROAD TO SPAIN¡Ù¥Úー¥¸(https://www.cfvilanova.tokyo/roadtospain)²¼Éô¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤è¤êÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÆþÎÏ
- ±¿±Ä¤Ë¤Æ½ñÎàÁª¹Í¤ò¼Â»Ü¤·ÄÌ²á¼Ô¤Ë¤Ï½ç¼¡¤´Ï¢Íí¢¨³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥óºÇÂç£²～3Ì¾¤òÌÜ°Â¤Ë¥×¥ìー¿³ºº¤ËÄÌ²áÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
- ½ñÎà¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿Êý¤Ï¡¢»²²ÃÎÁ8,800±ß¡ÊÄÌ¾ï19,800±ß¤Î¤È¤³¤í½é³«ºÅµÇ°¤Ë¤Ä¤¡Ë¤ò½êÄê¤ÎÊýË¡¤Ë¤Æ´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë»ÙÊ§¤¤
- ½ñÎà¿³ºº¤ËÄÌ²á¤·»²²ÃÎÁ¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥Õ¥¯¥·¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºËÏÅÄ¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥ìー¿³ºº¤Ë»²²Ã
- ½ñÎà¿³ºº¤È¥×¥ìー¿³ºº¡ÊÄó½Ð¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ê¤É¤â¿³ººÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤¹¡Ë¤ò»²¹Í¤ËMVP¤òÁª½Ð
ROAD TO SPAIN -ÆüËÜ¤«¤éºÇÃ»ºÇÂ®¤ÇÌÜ»Ø¤¹¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥×¥í¥êー¥°¤Ø¤ÎÆ»-
https://www.cfvilanova.tokyo/roadtospain
CF VILANOVA TOKYO
https://www.cfvilanova.tokyo/
¸ø¼°SNS
X¡§¡¡https://x.com/cfvilanovatokyo
Instagram¡§¡¡https://www.instagram.com/cfvilanovatokyo/
Facebook¡§¡¡https://www.facebook.com/cfvilanovatokyo/