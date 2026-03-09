¡ÀÃÎ¼±¤ò¼ÂÍÑ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡ª¼ÂÌ³²È¤«¤é³Ø¤Ö¼Ò²ñ¿Í¤Î³Ø¹»¡¿¡¡·´»³¾¦¹©²ñµÄ½ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¡¡ÎáÏÂ£¸Ç¯ÅÙ¹ÖºÂ¼õ¹ÖÀ¸Êç½¸
¡¡¡Ê1¡Ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ÂÌ³¹ÖºÂ¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ã»´ü´Ö¡Ê£²Æü´Ö¡Ë¤Ç¡Ö·è»»¿ô»úÊ¬ÀÏ¡×¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ä¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ê¤ÉÀìÌçÅª¤Ê
ÆâÍÆ¤ò³Ø¤Ó¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¥³
ー¥¹¤Ç¤¹¡£
ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¡¢¿·¤¿¤Ë¶áÇ¯µÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ë¤²¤Æ¤¤¤ëAIÅù¤ò¶ÈÌ³¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖAI¡ßGoogle³èÍÑ¹ÖºÂ¡×¡¢¼«¼Ò¾¦ÉÊÅù
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Î²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤¹¤ë´ë²èÎÏ¤òÍÜ¤¦¡Ö¥Ö¥é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¹ÖºÂ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¹ÊóÃ´Åö¼Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖSNS¡¦¹Êó¥Äー¥ë³èÍÑ¹Ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºÂ¡×¤ò³«¹Ö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·´»³¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÎÀìÌç²È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¿¼ÂÌ³¤Ë¶¯¤¤¹Ö»Õ¿Ø¤Ë¤è¤ë¼ÂÁ©±é½¬¤ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ç¼ÂÌ³¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡
¡¡¡Ê2¡Ë»ñ³Ê¼èÆÀÂÐºö¹ÖºÂ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ä¹´ü´Ö¤Ç»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÆü¾¦Êíµ3µé¹ÖºÂ¡×¡ÖÂðÃÏ·úÊª¼è°ú
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»Î¹ÖºÂ¡×¤Ï½é¤á¤Æ³Ø¤ÖÊý¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¹¤¯»î¸³¹ç³Ê¤Î¥³¥Ä¤ò¤ª¶µ¤¨¤¤¤¿¤·
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»ÎÄ¾Á°ÂÐºö¹ÖºÂ¡×¤Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ï¡¢³Ø½¬·Ð¸³¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤¢¤È°ìÊâ¹ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÀÅÀÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Î¥Ý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥È¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ½ÅÅÀÅª¤Ë³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ä¹´ü´Ö¤ËÅÏ¤ë»ñ³Ê¼èÆÀÂÐºö¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ÖµÁÉ÷·Ê¤òÏ¿²è¤·¤¿Æ°²è¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤è
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ê¡¢·çÀÊ»þ¤ÎÉü½¬¤Ê¤É¤ò¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»î¸³¹ç³Ê¤ò±þ±ç¤·¤Þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¹¡£¡¡¡¡¢¨Ä¾Á°ÂÐºö¹ÖºÂ¤ò½ü¤¯
¡Ê3¡ËPC¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¹ÖºÂ
¡¡¡¡¡¡¡¡PC¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢IT¥ê¥Æ¥é¥·ー
¡¡¡¡¡¡¡¡¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢PC¤ò»È¤Ã¤¿2Æü´Ö¤Î¹ÖµÁ
¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ç¼ÂÌ³¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÁàºî¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤ëÊý¤ä¡¢PCÁàºî
¡¡¡¡¡¡¡¡¤ò³Ø¤ÓÄ¾¤·¤¿¤¤¤«¤¿¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú³ä°úÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
¡¡·´»³¾¦¹©²ñµÄ½ê²ñ°÷´ë¶È¡¡Ìò°÷¡¦½¾¶È°÷¤ä
¡¡°ìÉô¤Îµá¿¦¼Ô¤Ê¤É¤Ï³ä°úÎÁ¶â¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¹ÖºÂ¤ò
¡¡¼õ¹Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨³ä°ú¼õ¹Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³ä°úÂÐ¾Ý¤´¤È¤Ë»ØÄê¤Î
¡¡¡¡ÍÍ¼°¤ÎÄó½Ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û·´»³¾¦¹©²ñµÄ½ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê·´»³¾¦¹©²ñµÄ½ê ³«È¯»ö¶ÈÉôÆâ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©963-8005 Ê¡Åç¸©·´»³»ÔÀ¶¿åÂæ1-3-8¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TEL 024-921-2611
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FAX 024-921-2640
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Mail businessschool@entre.gr.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸URL¡Ûhttps://www.ko-cci.or.jp/business/