¿Í¹©ÃÎÇ½¼çÆ³¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¼ûÍ×¤¬µÞÁý ― ¤Ê¤¼ÀºåÌ¤Ê¸ÄÊÌ²½¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤¬ÀßÈ÷È½ÃÇ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤«¡Ê¥¶¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥ê¥µー¥Á¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë
¿Í¹©ÃÎÇ½½èÍý¤¬²óÏ©¹½Â¤¤È¶¡µëÌÖ¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ëÃæ¡¢ÀïÎ¬Åª³ÈÄ¥¤Ë¤ÏÉ½ÌÌÅª¤ÊÀ®Ä¹»ØÉ¸¤òÄ¶¤¨¤¿Æ¶»¡¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë
È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤È¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÅê»ñ¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Î³Ø½¬¡¢Âçµ¬ÌÏ¿äÏÀ½èÍý¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½ÂÐ±þ¥¨¥Ã¥¸µ¡´ï¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢²èÁü½èÍýÁõÃÖ¡¢¹âÂÓ°èÉý¥á¥â¥ê¡¢ÀèÃ¼Éõ»ßµ»½Ñ¡¢ÀìÍÑ²ÃÂ®²óÏ©¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É½ÌÌÅª¤Ë¤Ï¼ûÍ×Áý²Ã¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸»ºÇ½ÎÏ³ÈÄ¥¤¬É¬Í×¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ÎÀßÈ÷Åê»ñÈ½ÃÇ¤ÏÃ±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À½Â¤¹©¾ì¤Ï¿ô½½²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ¤È¿ôÇ¯¤Î·úÀß´ü´Ö¡¢Ä¹´üÅª¼ûÍ×¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê»Ô¾ìÊó¹ð¤ÏÁí¹çÅª¤ÊÀ®Ä¹Î¨¤äÂçÊ¬Îà¤ÎÍ½Â¬¤ò¼¨¤¹¤¬¡¢¿·Àß¥é¥¤¥ó¤¬ÏÀÍý²óÏ©¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤«¡¢¥á¥â¥ê¤«¡¢À®½ÏÀ¤Âå¤«¡¢ÀèÃ¼À¤Âå¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³ÈÄ¥¼«ÂÎ¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ËÉ¬Í×¤Ê¼ûÍ×¹½À®¤Î¾ÜºÙ¤Þ¤Ç¤Ï¼¨¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢¼ûÍ×¤Ï°ìÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¦Âçµ¬ÌÏ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±²ÃÂ®²óÏ©
¡¦¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¥¨¥Ã¥¸¿äÏÀ²óÏ©
¡¦¼«Î§Áö¹Ô¸þ¤±¼ÖºÜ¿Í¹©ÃÎÇ½½èÍýÁõÃÖ
¡¦»º¶ÈÍÑ¼«Æ°²½¸þ¤±¿Í¹©ÃÎÇ½¥â¥¸¥åー¥ë
³ÆÊ¬Ìî¤Ï¿ôÎÌ¡¢²Á³ÊÃÆÎÏÀ¡¢À¤ÂåÍ×·ï¡¢À½ÉÊ¼÷Ì¿¤¬°Û¤Ê¤ë¡£Âçµ¬ÌÏ³Ø½¬¸þ¤±²ÃÂ®²óÏ©¤ÏÃ»´üÅª¤ÊµÞÁý¤ò¼¨¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¼ÖºÜÍÑ²óÏ©¤ÏÄ¹´üÇ§¾Ú¤È°ÂÄê¶¡µë¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¿Í¹©ÃÎÇ½È¾Æ³ÂÎÀ®Ä¹¡×¤È¤¤¤¦ÁíÏÀ¤À¤±¤ÇÀßÈ÷·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¡¢¼ûÍ×¤ÎÃæ¿È¤ò¸«¸í¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
À¤ÂåÊÌ¡¦ÍÑÅÓÊÌ¤Î²Ä»ë²½
ÀßÈ÷Åê»ñ¤Ï°Ê²¼¤Îµ»½ÑÅªÌä¤¤¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¡£
¡¦À®Ä¹¤Ï¸Þ¥Ê¥Î¥áー¥È¥ë°Ê²¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢À®½ÏÀ¤Âå¤â´Þ¤à¤Î¤«
¡¦ÀèÃ¼Éõ»ß¼ûÍ×¤Ï¥¦¥¨¥Ï³«»ÏÎÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ÎÄøÅÙ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¦ÀìÍÑÀß·×²óÏ©¤ÈÈÆÍÑÉÊ¤ÎÈæÎ¨¤Ï¤É¤¦¤«
¡¦¿äÏÀ½èÍý¤Ï¥¨¥Ã¥¸¤ØÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
°ìÈÌÅª¤ÊÊó¹ð¤Ï¹â¿å½à¤Ç½¸·×¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅê»ñÈ½ÃÇ¤Ë¤ÏÀ¤ÂåÊÌ¡¢¹½Â¤ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Î¾ÜºÙ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¹½Â¤ÅªÀ®Ä¹¤È½Û´ÄÅªµÞÁý¤Î¶èÊÌ
È¾Æ³ÂÎ¤Ï¹½Â¤ÅªÄ¬Î®¤ÎÃæ¤Ç¤â½Û´ÄÀ¤ò»ý¤Ä¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¼ûÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÍ×°ø¤Ç°ì»þÅª¤ËµÞÁý¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦ºß¸ËÀÑ¤ßÁý¤·
¡¦ÀïÎ¬ÅªÈ÷Ãß
¡¦Âçµ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤ÎÃ»´üÄ´Ã£ÇÈ
»ýÂ³Åª¼ûÍ×¤È½Û´ÄÅªµÞÁý¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ·×²è¡¢Ä´Ã£¹ÔÆ°¡¢¥â¥Ç¥ë³«È¯·×²è¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£½Û´ÄÁ°Äó¤Ç·úÀß¤µ¤ì¤¿ÀßÈ÷¤Ï¡¢¼ûÍ×Àµ¾ï²½»þ¤Ë²á¾êÇ½ÎÏ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
ÃÏÀ¯³Ø¤ÈÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á
¿Í¹©ÃÎÇ½¼çÆ³¼ûÍ×¤ÏÃÏÀ¯³Ø¤È»º¶ÈÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤ë¡£Í¢½Ðµ¬À©¡¢Êä½õ¶âÀ¯ºö¡¢¸½ÃÏÀ¸»ºÍ×·ï¤Ï¼ûÍ×Ê¬ÉÛ¤òÊÑ¤¨¤ë¡£
¹â¿å½àÍ½Â¬¤Ç¤Ï°Ê²¼¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¦Í¢½ÐÀ©¸Â¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¼ûÍ×ºÆÇÛÊ¬
¡¦¹ñ²ÈÀïÎ¬¤Ë¤è¤ëÄ´Ã£Êý¿Ë
¡¦À½Â¤µòÅÀ¤ÈÂçµ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô´ðÈ×¤ÎÁê¸ß´Ø·¸
ÀßÈ÷È½ÃÇ¤Ïµ»½ÑºÎÍÑÎ¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¯ºö´Ä¶¤Ë¤â°ÍÂ¸¤¹¤ë¡£
ÁõÃÖ¡¦ºàÎÁ¡¦Éõ»ß¹©Äø¤Î°ÍÂ¸´Ø·¸
¿Í¹©ÃÎÇ½¸þ¤±¼ûÍ×¤ÏÃ±½ã¤Ê¥¦¥¨¥ÏÇ½ÎÏ³ÈÄ¥¤Ç¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤¡£°Ê²¼¤ËÀ©Ìó¤¬À¸¤¸ÆÀ¤ë¡£
¡¦ÀèÃ¼Ïª¸÷ÁõÃÖ
¡¦¹âÂÓ°èÉý¥á¥â¥ê¶¡µë
¡¦´ðÈÄ¤ª¤è¤ÓÀèÃ¼Éõ»ßÇ½ÎÏ
¡¦¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÅÅÎÏ¡¦ÎäµÑ´ðÈ×
²ÁÃÍÏ¢º¿Á´ÂÎ¤ÎÀ©Ìó¤òÍý²ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Á°¹©Äø¤À¤±¤Î³ÈÄ¥¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤È¤Ê¤ë¡£
À®Ä¹Í½Â¬¤«¤é°Õ»×·èÄê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ø
È¾Æ³ÂÎÀßÈ÷³ÈÄ¥¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀ®Ä¹ÊáÂª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µ»½ÑÇ½ÎÏ¡¢À¤ÂåÀïÎ¬¡¢Åê»ñ»þ´ü¡¢¸ÜµÒ·×²è¤ò¼ûÍ×¹½À®¤ÈÀ°¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ï¼ûÍ×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÅê»ñÈ½ÃÇ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦ÍÑÅÓÊÌ¼ûÍ×¥â¥Ç¥ë
¡¦À¤ÂåÊÌÆâÌõ
¡¦¸ÜµÒ½¸ÃæÅÙÊ¬ÀÏ
¡¦Âçµ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¹ÔÆ°¤Ë´ð¤Å¤¯¥·¥Ê¥ê¥ªÀß·×
¡¦À¯ºö¤ª¤è¤ÓËÇ°×¥ê¥¹¥¯É¾²Á
Ã±°ì¹©¾ì¤¬¿ô½½²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î¸ÇÄê»ñËÜ¤òÈ¼¤¦»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áí¹çÅª³Ú´Ñ¤ÈÀºåÌ¤ÊÈ½ÃÇ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Îº¹¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¤¡£
¿Í¹©ÃÎÇ½¼ûÍ×¤Ï¼¡¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ½Û´Ä¤òµ¬Äê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò³Î¼Â¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Ï¡¢À®Ä¹¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î¹½Â¤¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§The Business research company
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø