È¾Æ³ÂÎÁ°¶îÂÎ»Ô¾ì¤ÏÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë12.9%¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë128²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
Survey Reports LLC¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¡¢È¾Æ³ÂÎÁ°¶îÂÎ»Ô¾ì¤Î¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡§Á°¶îÂÎ¤Î¼ïÎà¡ÊÍµ¡¶âÂ°Á°¶îÂÎ¡¢Ìµµ¡Á°¶îÂÎ¡Ë¡¢ÍÑÅÓ¡Ê½¸ÀÑ²óÏ©¡ÊIC¡Ë¡¢¥ª¥×¥È¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡Ë¡¢À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¡ÊCVD¡Ê²½³Øµ¤ÁêÀ®Ä¹¡Ë¡¢ALD¡Ê¸¶»ÒÁØÂÏÀÑ¡Ë¡Ë¡¢ºÇ½ªÍÑÅÓ»º¶È¡ÊÌ±À¸ÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¡¢¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢Á°¶îÂÎ¤Î½ãÅÙ¥ì¥Ù¥ë¡Ê¹â½ãÅÙÁ°¶îÂÎ¡¢Ä¶¹â½ãÅÙÁ°¶îÂÎ¡ËÊÌ - À¤³¦»Ô¾ì¤ÎÊ¬ÀÏ¡¢Æ°¸þ¡¢µ¡²ñ¡¢Í½Â¬¡Ê2025Ç¯～2035Ç¯¡Ë ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎÁ°¶îÂÎ»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ½Â¬É¾²Á¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®Ä¹Í×°ø¡¢»Ô¾ìµ¡²ñ¡¢²ÝÂê¡¢¤ª¤è¤Ó¶¼°Ò¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ìÎÏ³Ø¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
È¾Æ³ÂÎÁ°¶îÂÎ»Ô¾ì¤Î³µÍ×
È¾Æ³ÂÎÁ°¶îÂÎ¤È¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎºàÎÁ¤ª¤è¤Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀ½Â¤¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë²½¹çÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËCVD¡Ê²½³Øµ¤ÁêÀ®Ä¹¡Ë¤äALD¡Ê¸¶»ÒÁØÂÏÀÑ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁ°¶îÂÎ¤Ï¡¢¥·¥ê¥³¥ó¡¢¥²¥ë¥Þ¥Ë¥¦¥à¡¢¥¬¥ê¥¦¥à¡¢¥¤¥ó¥¸¥¦¥à¡¢¥ÒÁÇ¤È¤¤¤Ã¤¿¸µÁÇ¤ò´Þ¤ß¡¢ÇöËì¡¢Í¶ÅÅÂÎÁØ¤Î·ÁÀ®¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¥Éー¥Ô¥ó¥°¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é²½¹çÊª¤Î½ãÅÙ¡¢´øÈ¯À¡¢È¿±þÀ¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤ÎÀÇ½¤È¸úÎ¨¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢IoTµ¡´ï¡¢AI¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ê¤É¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÅÅ»Òµ¡´ï¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢¹âÀÇ½¤«¤ÄÆÃ¼ì¤ÊÈ¾Æ³ÂÎÁ°¶îÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÅÅ»ÒºàÎÁ»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Surveyreports¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÈ¾Æ³ÂÎÁ°¶îÂÎ»Ô¾ìÄ´ºº¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¤ÎÆ±»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï27²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë128²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ÏÌó12.9¡ó¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤òÆþ¼ê¤¹¤ë: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038071
Surveyreports¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÄêÀÅª¤ÊÈ¾Æ³ÂÎÁ°¶îÂÎ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ³ÈÂç¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÊ¬Ìî¤Î³ÈÄ¥¡¢Ì±À¸ÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¤Ø¤ÎÅý¹ç¡¢Àè¿ÊÈ¾Æ³ÂÎµ»½Ñ¤Ø¤Î¼ûÍ×Áý¡¢¥Õ¥¡¥Ö¤Î³ÈÄ¥¤ª¤è¤ÓÃÏ°èÅª¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÃÏ»ºÃÏ¾Ã²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È¾Æ³ÂÎÁ°¶îÂÎ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢SK Materials, DuPont, Sigma-Aldrich, Merck KGaA, TANAKA Precious Metals, ADEKA, Versum Materials¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÁ°¶îÂÎ»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î5ÃÏ°è¤ª¤è¤Ó³ÆÃÏ°è¤Î¹ñ¡¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜ¼¡
¡ü ³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¾Æ³ÂÎÁ°¶îÂÎ»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Ê¬ÀÏ¡¢¤ª¤è¤Ó¼çÍ×»Ô¾ì¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÉ¾²Á
¡ü À¤³¦¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÁ°¶îÂÎ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼ûÍ×¤ª¤è¤Óµ¡²ñÊ¬ÀÏ¡ÊËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¹ñÊÌÊ¬ÀÏ¡Ë～2035Ç¯¤Þ¤Ç
¡ü ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëC¥ì¥Ù¥ë´´Éô¤Ø¤ÎÄó¸À
¡ü »Ô¾ì¤ÎÊÑÆ°¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¤ÎÉ¾²Á
¡ü »Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÊ¬ÀÏ¡§¼ïÎàÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢À½Â¤¥×¥í¥»¥¹ÊÌ¡¢ºÇ½ªÍÑÅÓ»º¶ÈÊÌ¡¢Á°¶îÂÎ¤Î½ãÅÙ¥ì¥Ù¥ëÊÌ
¡ü ºÇ¶á¤ÎÆ°¸þ¡¢Í¢½ÐÆþ¥Çー¥¿¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¡¢À¯ÉÜ»Ø¿Ë¤ÎÊ¬ÀÏ
¡ü ÀïÎ¬Åª¤Ê¶¥Áèµ¡²ñ
¡ü Åê»ñ²È¸þ¤±¶¥Áè¥â¥Ç¥ë
È¾Æ³ÂÎÁ°¶îÂÎ»Ô¾ì¤Î¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
¡ü Á°¶îÂÎ¤Î¼ïÎàÊÌ
?- Íµ¡¶âÂ°Á°¶îÂÎ¡¢Ìµµ¡Á°¶îÂÎ¡¢¹âÊ¬»ÒÁ°¶îÂÎ¡¢µ¤ÁêÁ°¶îÂÎ¡¢ÍÏ±Õ·ÏÁ°¶îÂÎ
¡ü ÍÑÅÓÊÌ
?- ½¸ÀÑ²óÏ©¡ÊIC¡Ë¡¢¥ª¥×¥È¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢MEMS¡ÊÈù¾®ÅÅµ¤µ¡³£¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡¢ÂÀÍÛÅÅÃÓ¡¢LED¡ÊÈ¯¸÷¥À¥¤¥ªー¥É¡Ë
