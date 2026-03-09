¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
EVÅÅÆ°²½¤ÈºÆ¥¨¥Í³ÈÂç¤¬ÄÉ¤¤É÷¨¡¨¡CAGR3.3%¤Ç2032Ç¯17.07²¯¥É¥ë¤ØÀ®Ä¹¤¹¤ëBOPP¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¥Õ¥£¥ë¥à»Ô¾ì
BOPP¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¥Õ¥£¥ë¥à¤È¤Ï¡¢Æó¼´±ä¿¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¡ÊBOPP¡Ë¤òÍ¶ÅÅÂÎ¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¸þ¤±ÇöËìºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡£¼ù»é¤Î¹â¤¤Àä±ïÀ¤ÈÄãÍ¶ÅÅÂ»¼º¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢±ä¿¹©Äø¤ÇÊ¬»ÒÇÛ¸þ¤È·ë¾½¹½Â¤¤òÀ©¸æ¤·¡¢ÇöÆù²½¤ÈÂÑÅÅ°µ¡¢µ¡³£¶¯ÅÙ¡¢À£Ë¡°ÂÄêÀ¤òÆ±»þ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ëÅÀ¤¬ËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ë¡£¶âÂ°¾øÃå¡Ê¥á¥¿¥é¥¤¥º¡Ë¤äÉ½ÌÌ½èÍý¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¸Ê²óÉüÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¤ÎÃæ³ËºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ðー¥¿¡¢¼ÖºÜOBC¡¢»º¶ÈÍÑÅÅ¸»¡¢ºÆ¥¨¥ÍÍÑ¥Ñ¥ïー¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¤Ê¤É¹â¿®Íê¡¦¹âÂÑ°µÎÎ°è¤Ç²ÁÃÍ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¡£À½ÉÊÀß·×¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢¸ü¤ß¤Î¤Ð¤é¤Ä¤ÍÞÀ©¡¢·ç´ÙÌ©ÅÙÄã¸º¡¢ÂÑÇ®¡¦ÂÑ¼¾¤Ç¤ÎÎô²½¥âー¥É´ÉÍý¡¢´¬²ó²Ã¹©À¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÌ»º¤ÎºÙÉô¤Ë½É¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆBOPP¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¼ù»é¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÅÎÏÊÑ´¹¤Î°ÂÁ´Í¾Íµ¤È¸úÎ¨¤òº¸±¦¤¹¤ëµ¡Ç½ºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÅ²½¤ÎÄÉ¤¤É÷¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦BOPP¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¥Õ¥£¥ë¥à»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2026～2032¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/590222/bopp-capacitor-film¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬3.3%¤Ç¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëBOPP¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¥Õ¥£¥ë¥à»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï17.07²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ûÍ×¤Î½Å¿´¤Ï¡¢½¾Íè¤Î²ÈÅÅ¡¦»º¶Èµ¡´ï¤ÎÊ¿½àÅª¤Ê¹¹¿·¤«¤é¡¢¼ÖºÜÅÅÆ°²½¤ÈºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢Á÷ÇÛÅÅ¤Î¹â¸úÎ¨²½¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¼þÇÈ²½¡¦¹âÅÅ°µ²½¡¦ÂçÍÆÎÌ²½¤¬¿Ê¤à¤Û¤É¡¢Í¶ÅÅÂÎ¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤ÏÇöÆù²½¤È·ç´Ù´ÉÍý¤¬Æ±»þ¤Ëµá¤á¤é¤ì¡¢ºàÎÁÂ¦¤Îº¹ÊÌ²½Í¾ÃÏ¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÁõÃÖÅê»ñ¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬Ä¹¤¤¥Õ¥£¥ë¥à¹©Äø¤Ç¤Ï¡¢¼ûÍ×Áý¶ÉÌÌ¤Ç¤Î¶¡µëÀ©Ìó¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÉÊ¼Á¤È¶¡µë°ÂÄêÀ¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë´ë¶È¤¬²Á³Ê·èÄêÎÏ¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤¡£´Ä¶ÌÌ¤Ç¤â¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÂ»¼ºÄã¸º¤Ë¤è¤ë´ÖÀÜÅª¤ÊCO2ºï¸º²ÁÃÍ¤¬¸ì¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢µ¡Ç½ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬¶¯¤¤ÎÎ°è¤Ç¤¢¤ë¡£
¿Þ. BOPP¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¥Õ¥£¥ë¥àÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¿Þ. À¤³¦¤ÎBOPP¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¥Õ¥£¥ë¥à»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×14´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2025Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
ÃÏ°èÊÌ¥×¥ì¥¤¥äーÃÏ¿Þ¡¢¶¡µë½¸Ãæ¤Èµ»½ÑÊ¬²½¤Î¥ê¥¢¥ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢BOPP¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Toray Industries, Inc¡¥¡¢Quanzhou Jiadeli Electronic¡¢Hubei Longchen Technical¡¢Zhejiang Great Southeast Co.,limited¡¢Anhui Tongfeng Electronic Company Limited¡¢Hebei Haiwei Group¡¢Treofan (B.C.Jindal Group)¡¢FlexFilm¡¢Nantong Bison Electronic New Material¡¢Bolloré Group¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó39.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´ë¶ÈÊ¬ÉÛ¤òÐíâ×¤¹¤ë¤È¡¢Åì¥¢¥¸¥¢Àª¤¬¶¡µë¤Î¸ü¤ß¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¥¤¥ó¥ÉÀª¤¬ÀßÈ÷³ÈÄ¥¤ÈÆâ¼û¼è¤ê¹þ¤ß¤ò²ÃÂ®¤·¡¢²¤½£Àª¤¬ÆÃÄê¸ÜµÒ¡¦¹â¿®ÍêÎÎ°è¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò»Ä¤¹¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¤³¤ÎÇÛÃÖ¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¼ÖºÜ¡¦¹â¿®Íê¤ò¼´¤Ë¡¢ÇöÆù²½¤ÈÂÑÅÅ°µ¡¢ÄãÂ»¼º¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Àß·×¤Ç¾å°Ì¥»¥°¥á¥ó¥È¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Ãæ¹ñ¤ÏÀßÈ÷µ¬ÌÏ¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¶áÀÜ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¼ûÍ×µÞÁý¶ÉÌÌ¤Ç¿ôÎÌÌÌ¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤ä¤¹¤¤°ìÊý¡¢·ç´Ù´ÉÍý¤äÄ¹´ü¿®ÍêÀ¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤¬¶¥ÁèÎÏ¤ÎÅ·°æ¤òµ¬Äê¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥É¤ÏÅÅµ¡¡¦¼«Æ°¼Ö¤Î¹ñÆâÀ½Â¤¤òÀ¯ºö¤È»Ô¾ì¤¬Æ±»þ¤Ë²¡¤·¾å¤²¡¢¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£Åê»ñ¤Î²ó¼ý¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬ÉÁ¤¤ä¤¹¤¤¡£²¤½£¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦»º¶ÈÍÑÅÓ¤Ç¤Î·øÏ´¤ÊÍ×µá»ÅÍÍ¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë±¿ÍÑÎÏ¤¬²ÁÃÍ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥Á¤Ç¤â¹âÃ±²Á¤Î¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ò·ÁÀ®¤·¤ä¤¹¤¤¡£
