Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADAS¡Ë»Ô¾ì¤ÏÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë12.7%¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1,057²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë
Survey Reports LLC¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¡ØÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADAS¡Ë»Ô¾ì¤Î¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£ËÜÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¼ïÎà¡ÊÆâÇ³µ¡´Ø¡¢ÅÅÆ°¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¡¢Äó¶¡·ÁÂÖ¡Ê¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ë¡¢¼ÖÎ¾¥¿¥¤¥×¡Ê¾èÍÑ¼Ö¡¢·Ú¾¦ÍÑ¼Ö¡ÊLCV¡Ë¡¢Âç·¿¾¦ÍÑ¼Ö¡ÊHCV¡Ë¡Ë¡¢ÅëºÜ¥»¥ó¥µー¡Ê¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¡¢¥ìー¥Àー¥»¥ó¥µー¡¢¥ìー¥¶ー¥»¥ó¥µー¡¢Ä¶²»ÇÈ¥»¥ó¥µー¡¢ÀÖ³°Àþ¥»¥ó¥µー¡¢ÀÅÅÅÍÆÎÌ¥»¥ó¥µー¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¥»¥ó¥µー¡Ë¡¢ÍÑÅÓ¡Ê¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ëー¥º¡¦¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡ÊACC¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿ー¡¢¾×ÆÍ²óÈò¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤½¤ÎÂ¾¡ËÊÌ¤Ë»Ô¾ì¤òÊ¬Îà¤·¡¢2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡¢Æ°¸þ¡¢µ¡²ñ¤ª¤è¤ÓÍ½Â¬¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADAS¡Ë»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í×°ø¡¢»Ô¾ìµ¡²ñ¡¢²ÝÂê¡¢¶¼°Ò¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼çÍ×¤Ê»Ô¾ìÎÏ³Ø¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADAS¡Ë»Ô¾ì¤Î³µÍ×
Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADAS¡Ë¤È¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÅÅ»Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¡¢±¿Å¾ÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥»¥ó¥µー¡¢¥«¥á¥é¡¢¥ìー¥Àー¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤òÍÑ¤¤¤Æ¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤ò¸¡ÃÎ¡¦Ç§¼±¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£ADAS¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ëー¥º¡¦¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡¢¼ÖÀþ°ïÃ¦·ÙÊó¡¢¼«Æ°¶ÛµÞ¥Ö¥ìー¥¡¢»à³Ñ¸¡ÃÎ¡¢Ãó¼Ö»Ù±ç¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤ËÀøºßÅª¤Ê´í¸±¤ò·Ù¹ð¤·¤¿¤ê¡¢¼«Æ°¤ÇÊäÀµÆ°ºî¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ö¸Î¤ÎËÉ»ß¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÈèÏ«·Ú¸º¡¢Æ»Ï©Á´ÂÎ¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼ÖÎ¾¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÞÂ®¤ËÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Surveyreports¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëADAS»Ô¾ìÄ´ºº¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADAS¡Ë»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï428²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë1,057²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í½Â¬´ü´Ö¤Ç¤¢¤ë2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ADAS»Ô¾ì¤ÏÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡ËÌó12.7%¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤òÆþ¼ê¤¹¤ë: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038051
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/343648/images/bodyimage1¡Û
Surveyreports¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÄêÀÅª¤ÊÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADAS¡Ë»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂçÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÉáµÚ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¡¢°ÂÁ´µ¬À©¤ª¤è¤ÓË¡ÅªµÁÌ³¤Î¸·³Ê²½¡¢µ»½Ñ³×¿·¤ª¤è¤Ó¥»¥ó¥µー¥³¥¹¥È¤ÎÄã²¼¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£ADAS»Ô¾ì¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢Altera Corporation¡¢Autoliv¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥½ー¡¢Continental AG¡¢Garmin Ltd.¡¢Magna International Inc.¡¢Mobileye¡¢Robert Bosch GmbH¡¢Valeo SA¡¢Wabco Holdings Inc.¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
Åö¼Ò¤ÎÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADAS¡Ë»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î5¤Ä¤ÎÃÏ°è¤È¤½¤Î³Æ¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÆÃÄê¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜ¼¡
¡ü ³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADAS¡Ë»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Ê¬ÀÏ¡¢¤ª¤è¤Ó¼çÍ×´ë¶È¤ÎÉ¾²Á
¡ü À¤³¦¤ÎÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADAS¡Ë»Ô¾ì¡ÊËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Î2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¼ûÍ×¤ª¤è¤Óµ¡²ñÊ¬ÀÏ¡ÊÆüËÜ¤ò´Þ¤à³Æ¹ñÊÌ¡Ë
