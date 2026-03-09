¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
²Ä°¦¤¯¤ÆÌþ¤µ¤ì¤ë¡ªÂç¿Íµ¤¡Ö¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤â¤Á¡×¤Î¥«¥éー¥É¥ì¥¹¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥ー¥Á¥§ー¥ó¤¬¥×¥é¥¤¥º¤Ç¿·ÅÐ¾ì¡ª
¥¨¥¤¥Î¥Ð³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ÂÇÜµÁ¿Í¡Ë¤¬¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÄó·È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Ömal¡×¤¬ÉÁ¤¯SNS¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ø¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤â¤Á¡Ù¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÂ¼½¡¹°¡Ë¤è¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥º¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥«¥éー¥É¥ì¥¹¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥ー¥Á¥§ー¥ó¡×¤¬¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ーÅù¤Ç2026Ç¯3·î9Æü¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/343640/images/bodyimage1¡Û
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤È¥É¥ì¥¹¤Ç¤ª¤á¤«¤·¤ò¤·¤¿¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤â¤Á¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥ー¥Á¥§¥ó¤ÏÁ´10¼ï¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¿§¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢Á´¼ïÎà½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë²Ä°¦¤µ¤Ç¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ä
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¡§¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤â¤Á ¥«¥éー¥É¥ì¥¹¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥ー¥Á¥§ー¥ó
¡Ú¼ïÎà¡Û¡§Á´10¼ï
¡ÚÆ³Æþ»þ´ü¡Û¡§2026Ç¯3·î2½µ～
¢§Æ³ÆþÅ¹¤Ï¥³¥Á¥é
http://fans.co.jp/event/2603_pm_SS16680
¢£¡Ö¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤â¤Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸¤¤È¤ª¤â¤Á¤È¿Í¤Î¤¢¤¤¤À¤Î¤¤¤¤â¤Î¡£½ñÀÒ¡Ø¤â¤Á¤Ï¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢
¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤ä¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡ª¥×¥é¥¤¥º²½¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤²½¤Î¼ÂÀÓ¤¢¤ê¡ª
X(µìTwitter)¡§ https://x.com/PomeranianMochi
Instagram¡§ https://www.instagram.com/pomeranianmochi_official/
¢£¥¨¥¤¥Î¥Ð(Anova,Inc.)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥¤¥Î¥Ð³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏTwitter¤äInstagram¤äLINE¤Ê¤É¤Î¡ÖSNS¤Ç³èÌöÃæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡×350Ì¾¤È·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÍÍ¤ä¡¢¼«¼Ò¤ÎPR¡¢¾¦ÉÊ²½ÍøÍÑ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÍøÍÑ¤Ê¤É¤ò¤´´õË¾¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¤¥Î¥ÐÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î·ÀÌó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼Ò¸ø¼°EC¥·¥ç¥Ã¥×¤â±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¤¥Î¥Ð³ô¼°²ñ¼Ò¡§ https://anova.co.jp/
¥¨¥¤¥Î¥Ð¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥ºEC¥·¥ç¥Ã¥×¡§ https://anovachara.com/
¡ÔËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Õ
¥¨¥¤¥Î¥Ð³ô¼°²ñ¼Ò¡¡°æ¾å
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-5210-5816
Email¡§contact@anova.co.jp
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://anova.co.jp/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥¨¥¤¥Î¥Ð³ô¼°²ñ¼Ò
