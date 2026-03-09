¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤Î£Ó£Ë¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥¹¥Ôー¥«ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Üー¥È¥·¥çー2026¡×¤Ë½ÐÅ¸ ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Üー¥È¥·¥çー¤Ë¡¢ ¥¨¥à¥º¥·¥¹¥Æ¥à¤¬½é¤á¤Æ½ÐÅ¸ÅÐ¾ì¡£
¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Üー¥È¥·¥çー2026¡×
3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë～ 3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
https://www.boatshow.jp/jibs/2026/outline/
¥¨¥à¥º¥·¥¹¥Æ¥à½ÐÅ¸¾ì½ê¡§¥¹¥¿¥ó¥É¥Ê¥ó¥Ðー¡¡D-21
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/343529/images/bodyimage1¡Û
º£²ó¤Î½ÐÅ¸¤ËºÝ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼¥¨¥à¥º¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥Üー¥È¥·¥çー¤Ë¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖSK¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥¹¥Ôー¥«ー¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÍÂ¤ê¤·¡¢±ßÅû·Á¤ÎÆ©ÌÀ¤Ê¥¹¥Ôー¥«ーÆâÉô¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤·¡¢À¤³¦¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¥¹¥Ôー¥«ー¤ò¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢VIP¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤¡ÖÆüËÜ´Ý¡×¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ôー¥«ー¤òÇÛ¤·¡¢Áª¤Ð¤ì¤·¥²¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤Î¶Ë¾å¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¾ー¥ó¤òÁÏÀ¸¡£³¤¤ò°¦¤¹¤ë³§ÍÍ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡Ö²»´Ä¶¡×¤ò¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/343529/images/bodyimage2¡Û
Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤Î²»¶Á¥áー¥«ー¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò¥¨¥à¥º¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê½êºß¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¡×¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¤Î¤ë¥¹¥Ôー¥«ー¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÇÂç¥Ûー¥ë¤òÌÄ¤é¤»¤ë¥¹¥Ôー¥«ー¤Þ¤Ç¤ò³«È¯¡¢À½Â¤¤¹¤ë²»¶Á¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æー¥¸¤¬¤½¤³¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ôー¥«ー¤À¤±¤Î¥³¥ó¥µー¥È¡Ö±éÁÕ²È¤Î¤¤¤Ê¤¤±éÁÕ²ñ¡×¤òÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë480²ó¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://www.mssystem.co.jp/company/concert/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/343529/images/bodyimage3¡Û
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò±ßÅû·Á¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥±ー¥¹¤Ë¼ý¤á¤Ê¤¬¤é¶Ë¾å¤Î²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¡¢SK¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥¹¥Ôー¥«ー¡£Îã¤¨¤Ð¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¼õÃí¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀ®ÌóµÇ°¤È¤·¤Æ¤´¹ØÆþÄº¤¤¤¿¥¯¥ëー¥¶ー¤ä¥è¥Ã¥È¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ôー¥«ー¤òÂ£Äè¤·¡¢Ç¼´ü¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤¯Í¥²í¤Ë¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é´¶·ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/343529/images/bodyimage4¡Û
µæ¶Ë¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¥ëー¥à¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë°Õ³°À¡¢ÏÃÂêÀ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î°µÅÝÅªº¹ÊÌ²½¡£¤ªµÒÍÍ¤ËÂçÊÑ´î¤Ð¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¥ëー¥à¤Ë¤¤¤Ä¤â°¦Äú¤¬¡¢°¦¼Ö¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ä¶¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥Ó¥ó¥°¥ëー¥à¤ä¥·¥çー¥ëー¥à¤Î²»¶Á¤È¤·¤Æ¤âºÇ¹â¤Î¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¡Ö¼«Á³¤Ê²»¡×¤Î¹¤¬¤ê¤ò²ñ¾ì¤Ë¤Æ¤´ÂÎ´¶Äº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/343529/images/bodyimage5¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§Í¸Â²ñ¼Ò¥¨¥à¥º¥·¥¹¥Æ¥à
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§Í¸Â²ñ¼Ò¥¨¥à¥º¥·¥¹¥Æ¥à
