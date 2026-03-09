¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅµ¤Àä±ïºàÎÁ»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È - À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢2026-2035Ç¯
SDKI Analytics¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026Ç¯03·î03¤Ë¡ÖÅÅµ¤Àä±ïºàÎÁ»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§2026-2035Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅµ¤Àä±ïºàÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢Åý·×Åª¤ª¤è¤ÓÊ¬ÀÏÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½Â¬É¾²Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°ì¼¡¤ª¤è¤ÓÆó¼¡Ä´ººÊýË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¼çÍ×¤Ê¶È³¦Æ¶»¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Íè¤Î·¹¸þ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÆÉ¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅµ¤Àä±ïºàÎÁ»Ô¾ì¤Î³µÍ×
ÅÅµ¤Àä±ïºàÎÁ»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÅµ¤Àä±ïºàÎÁ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 234.1²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025 Ç¯¤Î ÅÅµ¤Àä±ïºàÎÁ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 152.8²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤Àä±ïºàÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2026-2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 4.1% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÅµ¤Àä±ïºàÎÁ»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÁ÷ÅÅÌÖ¤Î³ÈÄ¥¤È¶áÂå²½¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ¥¨¥Í¥ë¥®ー¾Ê¡ÊDOE¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎÄ¶ÅÞÇÉ¥¤¥ó¥Õ¥éË¡¡ÊBIL¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤Á÷ÅÅÌÖ¹½ÃÛ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢Á÷ÅÅÌÖ¤Î¶áÂå²½¤È³ÈÄ¥¤Ë200²¯ÊÆ¥É¥ë¤òÅê»ñ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñ¤ÎÁ÷ÅÅÌÖ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þÁ±¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á÷ÅÅÀþ¡¢ÊÑ°µ´ï¡¢ÇÛÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÊÑÅÅ½ê¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅµ¤Àä±ïºàÎÁ¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÅµ¤Àä±ïºàÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹:
https://www.sdki.jp/reports/electrical-insulation-material-market/113706
ÅÅµ¤Àä±ïºàÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ÎÁý²Ã¡¢ÂÀÍÛ¸÷¡¦É÷ÎÏ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê³ÈÂç¡¢¤½¤·¤ÆÅÅ»Òµ¡´ï¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¾®·¿²½¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢À¤³¦Åª¤ÊÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤È¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÀä±ïºàÎÁ³«È¯¤Ø¤ÎÅê»ñÁý²Ã¤¬»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Ï¡¢À½Â¤¥³¥¹¥È¤ÈºàÎÁ¥³¥¹¥È¤Î¹âÆ¤¬»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¿ÊÅª¤ÊÀä±ïºàÎÁ¤Ï¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¸¶ºàÎÁ¡¢»ñËÜ½¸Ìó·¿¤ÎÀ¸»º¡¢¤½¤·¤ÆÀºÌ©²Ã¹©µ»½Ñ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤òÁË³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/343642/images/bodyimage1¡Û
ÅÅµ¤Àä±ïºàÎÁ»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
ÅÅµ¤Àä±ïºàÎÁ»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÅµ¤Àä±ïºàÎÁ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢ºà¼Á¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÅÅ°µÊÌ¡¢ºÇ½ªÍÑÅÓ»º¶ÈÊÌ¡¢À½ÉÊ·ÁÂÖÊÌ¡¢µ»½ÑÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅµ¤Àä±ïºàÎÁ»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá:
https://www.sdki.jp/sample-request-113706
ºà¼Á¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ÅÅµ¤Àä±ïºàÎÁ»Ô¾ì¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ý¥ê¥Þー¤È¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¢Æ«·Ý¡¢±ÕÂÎÍ¶ÅÅÂÎ¡¢Á¡°Ý¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ý¥ê¥Þー¤È¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÀä±ïºàÎÁ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÍ¥¤ì¤¿Í¶ÅÅ¶¯ÅÙ¡¢½ÀÆðÀ¡¢·ÚÎÌÀ¡¢²Ã¹©À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë42%¤Î¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Â¾¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢EV¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÀä±ï¡¢¾®·¿ÅÅ»Òµ¡´ï¡¢¹âÅÅ°µÅÁÁ÷¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥Ý¥ê¥Þー¤È¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÍÑÅÓ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅµ¤Àä±ïºàÎÁ¤ÎÃÏ°è»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·
ÅÅµ¤Àä±ïºàÎÁ»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÃæÅì¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÃÏ°èÊÌÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëµÞÂ®¤ÊÅÔ»Ô²½¤È¹©¶È²½¡¢ÅÅÎÏ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê»ñ¤ÎÁý²Ã¡¢È¯ÅÅÇ½ÎÏ¤Î³ÈÂç¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÀßÈ÷¡¢Á÷ÅÅÌÖ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢38%¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¡¢µ¬Äê¤Î´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ4.4%¤È¤¤¤¦ºÇ¤â¹â¤¤À®Ä¹Î¨¤òµÏ¿¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
