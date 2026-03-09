¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊDPS¡Ë»Ô¾ì¤ÏÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë6.8%¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë112²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë
Survey Reports LLC¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¡Ø¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊDPS¡Ë»Ô¾ì¤Î¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡§¥µ¥Ö¥·¥¹¥Æ¥àÊÌ¡ÊÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¹¥é¥¹¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¡¢DPÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡¢¥»¥ó¥µーÊÌ¡Ê°ÌÃÖ´ð½à¥»¥ó¥µー¡¢É÷¸þÉ÷Â®¥»¥ó¥µー¡¢Æ°ºî¥»¥ó¥µー¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¥³¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¡¢ÁõÈ÷¥¿¥¤¥×ÊÌ¡Ê¥¯¥é¥¹1¡¢¥¯¥é¥¹2¡¢¥¯¥é¥¹3¡Ë¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÊÌ¡Ê¿·Â¤Á¥¤ª¤è¤Ó²þ½¤¡Ë¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡Ê¾¦¶ÈÍÑ¤ª¤è¤Ó·³ÍÑ¡Ë―À¤³¦»Ô¾ì¤ÎÊ¬ÀÏ¡¢Æ°¸þ¡¢µ¡²ñ¤ª¤è¤ÓÍ½Â¬¡¢2025Ç¯～2035Ç¯¡Ù¤È¤¤¤¦Ä´ººÊó¹ð½ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£
¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊDPS¡Ë»Ô¾ì¤Î³µÍ×
¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊDPS¡Ë¤È¤Ï¡¢Á¥Çõ¤Î°ÌÃÖ¤ÈÊý°Ì¤ò¼«Æ°Åª¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á¥¼«¿È¤Î¥×¥í¥Ú¥é¤È¥¹¥é¥¹¥¿ー¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ©¸æ¤ò¹Ô¤¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿À©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡£DPS¤Ï¡¢ÉÅÇñ¤¬º¤Æñ¤ÊÍÎ¾åºî¶È¡¢Îã¤¨¤ÐÀÐÌý·¡ºï¡¢³¤Äì·úÀß¡¢Ä´ººÁ¥¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Êµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£GPS¡¢É÷¥»¥ó¥µー¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¥¹¥³ー¥×¤Ê¤É¤Î¥»¥ó¥µー¤«¤é¤Î¥Çー¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½èÍý¤·¡¢¿ä¿ÊÎÏ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Å·¸õ¤ä³¤¶·²¼¤Ç¤âÁ¥¤Î°ÂÄêÀ¤òÊÝ¤Ä¡£DPS¤Ï³¤ÍÎºî¶È¤Ë¤ª¤±¤ëºî¶È¸úÎ¨¡¢°ÂÁ´À¡¢ÀºÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÎ¾åÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¡¢ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¡¢³¤ÍÎÄ´ºº¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç½ÅÍ×¤Êµ»½Ñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Surveyreports¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊDPS¡Ë»Ô¾ì¤ÎÄ´ººÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï68²¯¥É¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2035Ç¯Ëö¤Ë¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬112²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¡¢»Ô¾ì¤ÏÌó6.8%¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
Surveyreports¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊDPS¡Ë»Ô¾ì¤ÎÄêÀÅªÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³ÈÂç¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¥¨¥Í¥ë¥®ー¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¡¢µ»½Ñ³×¿·¤ª¤è¤Ó¥¹¥Þー¥ÈÅý¹ç¤Î¿ÊÅ¸¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÍÎ¾å³èÆ°¤Î³ÈÂç¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£DPS»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢Kongsberg Gruppen¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§ー¡Ë¡¢Wärtsilä¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ë¡¢ABB¥°¥ëー¥×¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¡¢Elcome International LLC¡Ê¥É¥Ð¥¤¡Ë¡¢A.B. Volvo¡Ê¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡Ë¡¢Rolls Royce PLC¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¡¢Navis Engineering¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ë¡¢Praxis Automation Technology B.V.¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¡¢Thrustmaster of Texas¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢Royal IHC¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
ËÜDPS»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î5¤Ä¤ÎÃÏ°è¤ª¤è¤Ó³Æ¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿ÀìÍÑ¤ÎÊ¬ÀÏÆâÍÆ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜ¼¡
¡ü ³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊDPS¡Ë»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Ê¬ÀÏ¡¢¼çÍ×»Ô¾ì¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÉ¾²Á
¡ü 2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëDPS»Ô¾ì¡ÊËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¼ûÍ×¤ª¤è¤Óµ¡²ñ¤ÎÊ¬ÀÏ¡ÊÆüËÜ¤ò´Þ¤à¹ñÊÌÊ¬ÀÏ¡Ë
¡ü ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëC¥ì¥Ù¥ë´´Éô¤Ø¤ÎÄó¸À
¡ü »Ô¾ì¤ÎÊÑÆ°¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¤ÎÉ¾²Á
¡ü »Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÊ¬ÀÏ¡§¥µ¥Ö¥·¥¹¥Æ¥àÊÌ¡¢¥»¥ó¥µーÊÌ¡¢ÁõÈ÷¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ
¡ü ºÇ¶á¤ÎÆ°¸þ¡¢Í¢½ÐÆþ¥Çー¥¿¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¡¢À¯ÉÜ»Ø¿Ë¤ÎÊ¬ÀÏ
¡ü ÀïÎ¬Åª¤Ê¶¥Áèµ¡²ñ
