ºåµÞÅÅÅ´¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤ÇÁªÄê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026 Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç(¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¢¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤¬¥Û¥ï¥¤¥È500¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï6Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºåµÞºå¿À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¿Í¤ÎÂº½Å¡×¤òÂçÀÚ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤È¤·¡¢½¾¶È°÷¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤¬²ñ¼Ò¤ÎË¤«¤ÊÌ¤Íè¤ÎÁÃ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢2018Ç¯¤Ë¡Ö·ò¹¯Àë¸À¡×¤òÀ©Äê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2020Ç¯¤ËºåµÞºå¿À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖºåµÞºå¿À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥× ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Àë¸À¡×¤Î½ÅÍ×¥Æー¥Þ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î³èÌö¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î³ÆÉôÌç¤È»º¶È°å¡¢ºåµÞºå¿À·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¡×¡Ë¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤ÎÎ©°Æ¡¦¼Â»Ü¡¦¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¡Ö¥«¥é¥À¤Î·ò¹¯¡×¡Ö¥³¥³¥í¤Î·ò¹¯¡×¡Ö¿¦¾ì¤Î·ò¹¯¡×¤Î3¤Ä¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÎÎ°è¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢°Ê²¼¤Î¼èÁÈ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥«¥é¥À¤Î·ò¹¯
Í×¼£ÎÅ¡¦ÀºÌ©¸¡ºº¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë»º¶È°åÌÌÃÌ¤ÎÅ°Äì¡¢ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤Ø¤Î»²²Ã´«¾©¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ø¤ÎÊÝ·ò»Õ¤Ë¤è¤ëÊÝ·ò»ØÆ³¡¢µë¿©Åù¤Ç¤Î¥Ø¥ë¥·ー¥á¥Ë¥åー¤ÎÄó¶¡ ¤Ê¤É
¡¦¥³¥³¥í¤Î·ò¹¯
¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡¦¥é¥¤¥ó¥±¥¢¥»¥ß¥Êー¤Î³«ºÅ¡¢¿çÌ²²þÁ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü ¤Ê¤É
¡¦¿¦¾ì¤Î·ò¹¯
¶ÐÌ³»þ´ÖÃæ¡¦¿¦¾ìÉßÃÏÆâ¤Î¶Ø±ì²½¤Î¼Â»Ü¡¢¶Ø±ì¼£ÎÅ¡¦¶Ø±ìÊä½õÌô¤ÎÈñÍÑÊä½õ¡¢·ò¹¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü ¤Ê¤É
¼èÁÈ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ê https://www.hankyu.co.jp/company/approach/health/index.html ¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Ç½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢·ò¹¯¤Î°Ý»ý¡¦Áý¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î»Üºö¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬·ò¹¯¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤ä¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍ¥ÎÉ¤ÊË¡¿Í¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤äµá¿¦¼Ô¡¢´Ø·¸´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é¡Ö½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¤ËÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Ï¡¢NPOË¡¿Í·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
