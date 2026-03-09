¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡×¤Ë6Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
ºåµÞºå¿À¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã«Â¼ ÏÂ¹¨¡Ë¤Ï¡¢3·î9Æü¤Ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤ÇÁªÄê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤¬·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï6Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¤ÎÂº½Å¡×¤ò·Ð±ÄÊý¿Ë¤Ë·Ç¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2018Ç¯7·î¤Ë¡Ö·ò¹¯Àë¸À¡×¤òÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Î»ëÅÀ¤«¤é½¾¶È°÷¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤ÈÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Î¼Â¸½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2020Ç¯5·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖºåµÞºå¿À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥× ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Àë¸À¡×¤¬·Ç¤²¤ë½ÅÍ×¥Æー¥Þ¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î³èÌö¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÀë¸À¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÁíÌ³¿Í»öÉô ¿Í»ö²Ý¤ò·ò¹¯·Ð±ÄÃ´ÅöÉô½ð¤È¤·¡¢³Æ»ö¶È½ê¤Î±ÒÀ¸°Ñ°÷²ñ¡¢»º¶È°å¡¦»º¶ÈÊÝ·ò»Õ¡¢ºåµÞºå¿À·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ÎÊ¬ÀÏ¡¢»Üºö¤ÎÎ©°Æ¡¦¼Â»Ü¡¦¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯ÅÙ¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡Ö½÷À¤Î·ò¹¯ÊÝ»ý¡¦Áý¿Ê¡×¤È¡ÖµÊ±ìÎ¨¤ÎÄã¸º¡×¤ò½ÅÅÀ²ÝÂê¤Ë·Ç¤²¡¢½¢¶È»þ´ÖÆâ¤Î´°Á´¶Ø±ì¤Î¼Â»Ü¡¢¶Ø±ì³°Íè¤äÉØ¿Í²Ê¸¡¿Ç¤Î¼õ¿Ç´«¾©¡¢½÷À¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²ò¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¶µ°é¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»º¶È°å¤Ë¤è¤ëÉü¿¦»Ù±ç¤ä¿¦¾ì½ä»ë¡¢Ç¯2²ó¤Î¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¢·ò¹¯¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡Ö¥¹¥Þー¥È¥ßー¥ëÇ§¾ÚÊÛÅö¡×¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢2025Ç¯8·î¤«¤é¤Ï¾ïÃóÊÝ·ò»Õ¤òºÎÍÑ¤·¡¢³Æ¼ï·ò¹¯ÁêÃÌÁë¸ý¤äÌÌÃÌÂÐ±þ¡¢»Üºö¤Î´ë²è¡¦¼Â»Ü¤òÃ´¤¦ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Áí¹çÉ¾²Á¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤ò1.9¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ë59.4¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÁí¹ç½ç°Ì¤ÏÁ´4,175Ë¡¿ÍÃæ801～850°Ì¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤ò½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤ÈÂª¤¨¡¢½¾¶È°÷¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¤è¤ê°ìÁØÅØ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤ä¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍ¥ÎÉ¤ÊË¡¿Í¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤äµá¿¦¼Ô¡¢´Ø·¸´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é¡Ö½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¤ËÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨·ò¹¯·Ð±Ä¤Ï¡¢NPOË¡¿Í·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒºåµÞºå¿À¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡¡https://www.hh-express.com/jp/
¥ê¥êー¥¹¡¡https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/80d5393cfa2d270497603f7bc92955d82b1f4b22.pdf
È¯¹Ô¸µ¡§ºåµÞºå¿À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ1-16-1