JMDC¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í 2026 ～¥Û¥ï¥¤¥È500～¡×¤ËÇ§Äê
³ô¼°²ñ¼ÒJMDC(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§Ìî¸ýÎ¼¡¢°Ê²¼¡ÖJMDC¡×)¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ª¤è¤ÓÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤Î¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026(¥Û¥ï¥¤¥È500)¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È500 ¥í¥´
¢£ ·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í(¥Û¥ï¥¤¥È500)¤È¤Ï
¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤äÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¿Ê¤á¤ë·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ë·ò¹¯·Ð±ÄÅÙÄ´ºº·ë²Ì¤Î¾å°Ì500Ë¡¿Í¤¬¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ JMDC¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
JMDC¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯¤ÇË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢·ò¹¯¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤È´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¼«¼Ò¥¢¥»¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö·ò¹¯Ç¯Îð¡×¤Î¥Çー¥¿¤ò¼ÒÆâ¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¡£½¾¶È°÷¤¬¼«¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤·¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢·ò¹¯Ç¯Îð¤Î²þÁ±¡¦ºÇÅ¬²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Äê´ü·ò¹¯¿ÇÃÇ¸å¤ÎºÆ¸¡ºº¤¬É¬Í×¤Ê½¾¶È°÷¤Ø¤Î¥Õ¥©¥íー¡¢ÊÝ·ò»Õ¤ä´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ë¤è¤ëÌÌÃÌ¡¢ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤Î¼Â»Ü
¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤äÁêÃÌÁë¸ý¡¢µÙ¿¦¡¦Éü¿¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ
¡¦¿©»ö¡¢¿çÌ²¡¢½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂêÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤ä·ò¹¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄê´ü³«ºÅ
¡¦PHR¥µー¥Ó¥¹¡ÖPep Up¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥é¥êー¤Î³«ºÅ¤äe-¥éー¥Ë¥ó¥°¤Î¼Â»Ü
¡¦·ò¹¯Ç¯Îð¤Î²þÁ±¡¢¤½¤ÎÂ¾·ò¹¯°Ý»ý¡¦²þÁ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ÎÉÕÍ¿
¢£ ¼«¼Ò¼ÂÁ©¤ò³è¤«¤·¤¿Â¾¼Ò¤Ø¤Î·ò¹¯·Ð±Ä»Ù±ç
JMDC¤Ç¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Ç¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤ÆÃßÀÑ¤·¤¿ÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤òÂ¾´ë¶È¤Ë¤âÅ¸³«¤¹¤Ù¤¯¡¢PHR¥µー¥Ó¥¹¡ÖPep Up¡×¤Î´ë¶È¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPep Up for WORK¡×¤ÎÄó¶¡¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¿Ç¥Çー¥¿¤ä°åÎÅ¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Î²Ä»ë²½¤«¤é¡¢»º¶ÈÊÝ·ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¡¢¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÀß·×¤Þ¤Ç¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¹âÅÙ²½¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤¬¼«¼Ò¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë·ò¹¯Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤È»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â°ú¤Â³¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¸Ä¿Í¤È´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ê¤é¤Ó¤Ë´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒJMDC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
°åÎÅ¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¶È³¦¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ2002Ç¯¤ËÀßÎ©¡£ÆÈ¼«¤ÎÆ¿Ì¾²½½èÍýµ»½Ñ¤È¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ½¸·×µ»½Ñ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£15²¯7,300Ëü·ï°Ê¾å¤Î¥ì¥»¥×¥È¥Çー¥¿¤È7,600Ëü·ï°Ê¾å¤Î·ò¿Ç¥Çー¥¿(2025Ç¯3·î»þÅÀ)¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¯ÊÝ¸±¼Ô¸þ¤±ÊÝ·ò»ö¶È»Ù±ç¡¢°åÌôÉÊ¤Î°ÂÁ´ÀÉ¾²Á¤ä°åÎÅ·ÐºÑÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯ÅÙ¤ÎÃ±°ì»ØÉ¸(·ò¹¯Ç¯Îð)¤ä·ò¹¯Áý¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Web¥µー¥Ó¥¹(Pep Up)¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¥Çー¥¿¤È²òÀÏÎÏ¤Ç·ò¹¯¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
