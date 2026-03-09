¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ë7Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
ºåµÞ¸òÄÌ¼Ò¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼ò°æ½ß¡Ë¤Ï¡¢3·î9Æü¤Ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤ÇÁªÄê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026 Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï7Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ÎÂº½Å¡×¤òÂçÀÚ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤È¤·¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é½¾¶È°÷¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤¬²ñ¼Ò¤ÎË¤«¤ÊÌ¤Íè¤ÎÁÃ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢2018Ç¯¤Ë¡Ö·ò¹¯Àë¸À¡×¤òÀ©Äê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2020Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖºåµÞºå¿À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥× ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Àë¸À¡×¤Î½ÅÍ×¥Æー¥Þ¤Î°ì¤Ä¤Ë¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î³èÌö¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¼èÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢·ò¹¯²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÏ«»È¶¨µÄ²ñ¡×¤òÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ»ö¶È½ê¤Î±ÒÀ¸°Ñ°÷²ñ¤ä»º¶È°å¡¢ºåµÞºå¿À·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¡¢ºåµÞ¸òÄÌ¼ÒÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÈÏ¢·È¤·¡¢½¾¶È°÷¤ä²ÈÂ²¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»Üºö¤ÎÎ©°Æ¡¦¼Â»Ü¡¦¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºåµÞºå¿ÀWellness ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢2024Ç¯¤è¤ê»º¶ÈÊÝ·ò»Õ2Ì¾¤¬¼ÒÆâ¤Ë¾ïÃó¤·¡¢¡Ö¥«¥é¥À¤Î·ò¹¯¡×¡Ö¥³¥³¥í¤Î·ò¹¯¡×¡Ö¿¦¾ì¤Î·ò¹¯¡×¤ò½ÅÅÀ²ÝÂê¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥«¥é¥À¤Î·ò¹¯¡§Äê´ü·ò¿Ç¼õ¿Ç¤ÎÅ°Äì¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤äÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤Î¼Â»Ü¡¢Í½ê¸«¼Ô¤ÎÀºÌ©¸¡ºº
¼õ¿Ç¤ÈÍ×¼£ÎÅ¼Ô¤Î¼£ÎÅ·ÑÂ³¤ÎÅ°Äì¡¢¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«ÂÐºö¡¢Â´±ì¤ÎÂ¥¿Ê¤Ê¤É
¡¦¥³¥³¥í¤Î·ò¹¯¡§¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¶µ°é¤Î¼Â»Ü¡¢µÙ¶È¼Ô¤ä¿¦¾ìÉüµ¢¼Ô¤ÎÂÎÀ©À°È÷
¡¦¿¦¾ì¤Î·ò¹¯¡§Ï«Æ¯»þ´Ö¤ÎÅ¬Àµ²½¤Ë¤è¤ë¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î³ÎÊÝ¡¢³èÎÏ¤È°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¡¢
¼õÆ°µÊ±ìÂÐºö¤Î¼Â»Ü
¡ÚºåµÞ¸òÄÌ¼Ò·ò¹¯·Ð±ÄHP¡Û https://www.hankyu-travel.co.jp/csr/healthcare.php
º£¸å¤â½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤äÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢·ò¹¯¤Î°Ý»ý¡¦Áý¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î»Üºö¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬·ò¹¯¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤ä¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢Í¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤àË¡¿Í¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤äµá¿¦¼Ô¡¢´Ø·¸´ë¶È¤ä
¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é¡Ö½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¤ËÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë
¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Ï¡¢NPOË¡¿Í·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
