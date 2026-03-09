¤¹¤Ý¤Ã¤ÈÃ¦¤®Íú¤­¤Ç¤­¤ëÂç¿Íµ¤¥Ñ¥ó¥×¥¹¡Ö¤¹¤Ý¤Ð¤­¡×¤«¤é¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¤â¤­¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë½Õ¤Î¿·ºî3¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì

¿À¸Í¤ÎÉØ¿Í·¤¥áー¥«ー¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤È¤ê¤¨²¬ÅÄ¡Ê¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ²¬ÅÄÍÎ»ù¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNEUTRAL¡×¤è¤ê¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êー¥Ñ¥ó¥×¥¹¡Ö¤¹¤Ý¤Ð¤­¡×¥·¥êー¥º¤Î½Õ¤Î¿·ºî¡¦¿·¿§¤ò¡¢2026Ç¯3·î9Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¥ì¥Ó¥åーÊ¿¶Ñ4.8¡ª¡Ö¤¹¤Ý¤Ð¤­¡×¥·¥êー¥º¤È¤Ï


¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êー¤Ç¡Ö¤¹¤Ý¤Ã¡×¤ÈÃ¦¤®Íú¤­¤Ç¤­¤ë²÷Å¬¤µ¤È¡¢¤­¤Á¤ó¤È´¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¹¡¿¥íー¥Õ¥¡ー¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£Â­¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¼«Á³¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤ÊÍú¤­¿´ÃÏ¤ÈÊâ¤­¤ä¤¹¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£




¤½¤ÎÈëÌ©¤Ï·¤¥Ù¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤«¤È¤Î·Á¾õ¡£·¤¤òÍú¤¯¤È¤­¤ËÂ­¤ò³ê¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Íú¤­¸ý¤Î¥Ñ¥Ã¥É¤¬·¤»¤¤ì¤ÎÄã¸º¤È¤È¤â¤Ë¤«¤«¤È¤ò¥Ûー¥ë¥É¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤Ý¤Ã¤ÈÍú¤±¤ë¤Î¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤ËÃ¦¤²¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Å»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤ËË»¤·¤¤ËèÆü¤òÂ­¸µ¤«¤é»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£


2021Ç¯¤ÎÅÐ¾ì¤«¤é¥ì¥Ó¥åーÊ¿¶Ñ¤Ï4.8¡¿5¡£°ìÅÙÍú¤¤¤¿¤é¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ê¥Ôー¥¿ー¤âÂ¿¤¯¡¢¹âÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¤¹¤Ý¤Ð¤­¥·¥êー¥º


https://www.atelier-okada.jp/series/supobaki/


¡Ö¤¹¤Ý¤Ð¤­¡×½Õ¤Î¿·ºî


¤³¤Î½Õ¤Ï¡¢ËèÆüÍú¤±¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÁÇºà¤ä¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ÇÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤¿3¥¿¥¤¥×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£






¥µ¥ó¥À¥ë´¶³Ð¤ÇÍú¤±¤ë¡Ö¤¹¤Ý¤Ð¤­¥Ö¥êー¥º¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥×¥¹¡×



¤¹¤Ý¤Ð¤­¥Ö¥êー¥º¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥×¥¹

¥¢¥Ã¥ÑーÁ´ÂÎ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¤¬È´¤±´¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÍú¤­¿´ÃÏ¤Ë¤âÎÃ¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ç¤¹¡£¥¹¥¯¥¨¥¢¥È¥¥¤Î¾åÉÊ¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥é¥Õ¤¹¤®¤º¡¢¤­¤Á¤ó¤È´¶¤â¥­ー¥×¡£Âç¿Í¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ò³Ê¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£ ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Í¥¤¥Óー¤È¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥éー¤Î¥´ー¥ë¥É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£


Â¸ºß´¶¤Ï¥ê¥Ã¥Á¡¢°õ¾Ý¤Ï¥¹¥Þー¥È¡Ö¤¹¤Ý¤Ð¤­¥ô¥§ー¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥×¥¹¡×



¤¹¤Ý¤Ð¤­¥ô¥§ー¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥×¥¹

Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤È¥¹¥Þー¥È¤Ê¥¹¥¯¥¨¥¢¥È¥¥¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¤Û¤É¤è¤¤¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥³ー¥Ç¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥«¥éー¤Ç¡¢ÁÇºà¤¬À¸¤ß½Ð¤¹±¢±Æ¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Íú¤¯¤À¤±¤Ç¡¢Ë«¤á¤é¤ìÂ­¸µ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÂ­¤Ç¤¹¡£


½À¤é¤«¤¯¡¢¥Ô¥¿¥Ã¤È¥Ûー¥ë¥É¡Ö¤¹¤Ý¤Ð¤­¤¯¤¿¥Ô¥¿¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥×¥¹¡×



¤¹¤Ý¤Ð¤­¤¯¤¿¥Ô¥¿¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥×¥¹

ÌµÂÌ¤òºï¤®Íî¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢½À¤é¤«¤¤Íú¤­¿´ÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥È¥¥¤È¡¢Â­¤òÊ¤¤¦¿¼¤á¤Î¥é¥¤¥ó¤È¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡¢¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂç¿Í¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£


¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ä¥·ー¥ó¤òÁª¤Ð¤º¡¢»Å»ö¤Ë¤â¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ë¤âËèÆüÍú¤±¤ë¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤°ìÂ­¤Ç¤¹¡£


¤¹¤Ý¤Ð¤­¿·¿§¡õ¥Òー¥ë¡¦¥ß¥åー¥ë¤â¿·ºîÅÐ¾ì


¤¹¤Ý¤Ð¤­¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî¥â¥Ç¥ë¤ÎÈ¯Çä¤Ë²Ã¤¨¡¢´ûÂ¸¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë½Õ¤é¤·¤¤¿·¿§¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢7¥»¥ó¥Á¥Òー¥ë¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ä¥ß¥åー¥ë¤Î¿·ºî¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥·ー¥ó¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Éý¹­¤¤ÁªÂò»è¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£




¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò²þÎÉ¤·¤¿¿·¡¦ÃæÉß¤­




3·î9Æü¤è¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»îºî¤È»î¤·Íú¤­¤ò½Å¤Í²þÎÉ¤·¤¿ÃæÉß¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£


¿·¤·¤¤ÃæÉß¤­¤Ç¤Ï¡¢Éô°Ì¤´¤È¤ËºÇÅ¬¤ÊÁÇºà¤òÁªÄê¤·¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â­Î¢¤ËµÛ¤¤¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤È¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤Íú¤­¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¤«¤«¤È¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ­¤Î¹â¤¤¾×·âµÛ¼ýºà¤È¡¢ÅÚÆ§¤Þ¤º¤ò»Ù¤¨¤ëÎ©ÂÎ·Á¾õ¤Ë¤è¤ê¡¢ÃåÃÏ¤«¤é½³¤ê½Ð¤·¤Þ¤Ç¤ÎÆ°ºî¤ò²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ýー¥È¡£¤µ¤é¤ËÁ°Â­Éô¤Ë¤ÏÄãÈ¿È¯·¿¤Î¾×·âµÛ¼ýºà¤òÇÛÃÖ¤·¡¢ÃÏÌÌ¤«¤é¤ÎÆÍ¤­¾å¤²´¶¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨ÃæÉß¤­¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î»ÅÍÍ¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢³«ºÅÍ½Äê


´ØÀ¾¡¢´ØÅì·÷¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·ÊüÂê¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£


¼«Ëý¤ÎÍú¤­¿´ÃÏ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£


Ä¾¶á¤ÎÍ½Äê
- 2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë
- 2026Ç¯4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë·ÃÈæ¼÷@PLACE¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë
- 2026Ç¯4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¿À¸Í¥Þ¥ë¥¤¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë


¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ê¤É¤Ç¤â¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.atelier-okada.jp/popup_store/


LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://page.line.me/neutral-news


Instagram¡§https://www.instagram.com/neutral_atelierokada/


´èÄ¥¤ë½÷À­¤òÂ­¸µ¤«¤é»Ù¤¨¤¿¤¤¡ÖNEUTRAL¡Ê¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¡Ë¡×



NEUTRAL¤Ï¡¢¡ÖÁö¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ñ¥ó¥×¥¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢°ìÆüÃæÍú¤¤¤Æ¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤â¾ù¤é¤Ê¤¤¡¢¤³¤ÎÁêÈ¿¤¹¤ë¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥·¥åー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£


NEUTRAL¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö±þ±ç¡×¤Ç¤¹¡£Æ¯¤¯½÷À­¡¢¥ïー¥Þ¥Þ¡¢»Ò°é¤Æ¥Þ¥Þ¡¢¼çÉØ¤Ê¤É¡¢ËèÆü¤¬¤ó¤Ð¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À­¤òÂ­¸µ¤«¤é»Ù¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¼è¤ê°·¤¦¥·¥åー¥º¤Ï¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÈÖ½ÅÍ×¤ÊÌÚ·¿¤ÎºîÀ½¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÁÇºàÁªÄê¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÉØ¿Í·¤¥áー¥«ー¡Ö¤¢¤È¤ê¤¨²¬ÅÄ¡×¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¾¦ÉÊ¡£·¤¥áー¥«ーÄ¾±Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥Õ¥©¥íー¤Ç¡¢¹ØÆþ¸å¤ÎÍú¤­¿´ÃÏ¤ÎÄ´À°¤äÍÍ¡¹¤Ê¤ª½¤Íý¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¤ªµÒÍÍ¤È´ó¤êÅº¤¦¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£





¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.atelier-okada.jp/


¤¢¤È¤ê¤¨²¬ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¤¢¤È¤ê¤¨²¬ÅÄ¤Ï¡¢1974Ç¯ÁÏ¶È¤Î¿À¸Í¤ÎÉØ¿Í·¤¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£


Â­¤È·¤¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÀ¾ÍÎ°å³Ø¤«¤é³Ø¤Ó¡¢ÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤«¤é¡¢Èè¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢Â­¤òÄË¤á¤Ê¤¤·¤¤Å¤¯¤ê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÑµ×À­¡¢²÷Å¬À­¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ­¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¡Ö·¤¡×¤ò¹Í¤¨¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿ÁÇºà¡¢µ¡Ç½¡¢À½Ë¡¡¢¹½Â¤¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¥·¥åー¥º¤ò³«È¯¡£


¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNEUTRAL¡×¤Î¤Û¤«¡¢OEM¾¦ÉÊ¤Î´ë²è³«È¯Åù¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


È¯É½¼Ô


³ô¼°²ñ¼Ò ¤¢¤È¤ê¤¨²¬ÅÄ


URL ¡§https://www.atelier-okada.com/


ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©653-0836¡¡Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶è¿À³ÚÄ®2ÃúÌÜ3ÈÖ36¹æ


ÅÅÏÃÈÖ¹æ ¡§078-641-5401


ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²¬ÅÄÍÎ»ù


»ñËÜ¶â ¡§1,000Ëü±ß


ÀßÎ©¡§¾¼ÏÂ49Ç¯¡Ê1974Ç¯¡Ë4·î