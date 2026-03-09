¥Í¥¯¥¹¥¥ã¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¡ÖUI/UX¥Ò¥åー¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯Ê¬ÀÏ¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï
¥Í¥¯¥¹¥¥ã¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀéºÐ¹É»Ë¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÁÈ¿¥¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹¡ÖDesinare¡Ê¥Ç¥¸¥Ê¥ì¡Ë¡×¥µー¥Ó¥¹Æâ¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖDesinare Selection¡Ê¥Ç¥¸¥Ê¥ì ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖUI/UX¥Ò¥åー¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯Ê¬ÀÏ¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢UI/UX¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀìÌç²È¤¬¡¢WEB¥µー¥Ó¥¹¡¢EC¥µ¥¤¥È¡¢¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤Î¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡Ê¥æー¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ë¡×¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥åー¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯Ê¬ÀÏ¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢·Ð¸³Â§¤Ë´ð¤Å¤Ä´ºº¡¢É¾²Á¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥åー¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯Ê¬ÀÏ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¥Ò¥åー¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯Ê¬ÀÏ¤Ï¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤¿¤á¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¥µー¥Ó¥¹Á´ÂÎ¤òÐíâ×¤·¤Æ²ÝÂê¤òÆÃÄê¤Ç¤¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¡£
¶ÈÌ³¤Ç¸«´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ç´Ñ¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤²þÁ±¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÈ¯¸«¤·¡¢¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº¤ä²þ½¤¤¬É¬Í×¤Ê²Õ½ê¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅê»ñ¤ä¸åÌá¤ê¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÅÀ¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
Desinare¡Ê¥Ç¥¸¥Ê¥ì¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖDesinare¡×¤Ï¡¢Äê³Û¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¤Ç¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡Ê¢¨¡Ë¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢´ë¶È¸þ¤±¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÁÈ¿¥¹½ÃÛ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ºÎÍÑ¡¦°éÀ®¤Î¥³¥¹¥È¤ä¡¢ÄêÃå¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼Ò°÷¤è¤ê¡È¼Ò°÷¤é¤·¤¤¡É¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ò¼«¼Ò¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°À®²Ì¤ÎºÇÂç²½¡¢¤½¤·¤Æ¼ÒÆâ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¶¯²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤Ï¡ÊÅö¼ÒÄêµÁ¡Ë
¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°Åù¤Î¹ÈÏ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¶ÈÌ³¤Ë¡¢ÁÇÁá¤¯ÉÊ¼Á¹â¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://desinare.design/lp02/
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³µÍ×»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡Ûhttps://desinare.design/lp02/download.php
Desinare Selection¡Ê¥Ç¥¸¥Ê¥ì ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Ç¥¸¥Ê¥ì ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¡È¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥½¥¦¥¾¥¦¤Ë½Ð²ñ¤ª¤¦¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Í¥¯¥¹¥¥ã¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ÈÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢²áµî¤ÎÀ©ºîÊª¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·¿²½¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î¤´Í×Ë¾¤«¤éÃê½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÈÀøºßÅª¤ÊÇº¤ß¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢´ë¶È¤ÎÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê·Á¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¡¢»Å¾å¤²¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òÇä¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î»Å¾å¤²¤Þ¤Ç¥×¥í¤¬È¼Áö¤¹¤ë¡×¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥Ç¥¸¥Ê¥ì ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼Â¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ò²ò·è¤·¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤ò――¥Ç¥¸¥Ê¥ì ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¼ç¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È
°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¹âÉÊ¼Á¤òÎ¾Î©¡£¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òÄó°Æ¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥×¥í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ´°À®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¡¦Ê¬ÀÏ
UI/UXÊ¬ÀÏ¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¿ÇÃÇ¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»ëÅÀ¤Ç²ÝÂê¤òÃê½Ð¤·¡¢²þÁ±Äó°Æ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¸¦½¤¡¦¥»¥ß¥Êー
Èó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¸þ¤±¤«¤éÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Þ¤Ç¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë¥«¥Æ¥´¥ê¤ò³È½¼¤·¡¢¶¨¶È¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ò¥åー¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯Ê¬ÀÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏÂÐ¾Ý
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÏLightÈÇ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÊ¬ÀÏ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡§
¡¦¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¡§1Ëç¡Ê5¥¹¥¯¥íー¥ëÄøÅÙ¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤Þ¤Ç¡Ë
¡¦WEB¥µ¥¤¥È¡§1¥Úー¥¸¡Ê5¥¹¥¯¥íー¥ëÄøÅÙ¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤Þ¤Ç¡Ë
¢¨¾åµ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ü¥ê¥åー¥à¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¤ª¸«ÀÑ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È
¡¡¡¦︎ ¥æー¥¶ー¤òÌÂ¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¡¡¡¦︎ ÁàºîÀ¤¬°¤¯¤Ê¤¤¤«
¡¡¡¦︎ Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¤«
¡¡¡¦︎ Åý°ì´¶¤¬¤¢¤ë¤«
¡¡¡¦︎ ¤½¤ÎÂ¾¡ÊÂÐ¾Ý¤Ë±þ¤¸¤¿²ÝÂê¡Ë
¤Þ¤¿¡¢Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°ìÅÀ¡¢²þÁ±ºö¤òÊÀ¼ÒÃ´Åö¼Ô¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¼Â»Ü¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎUI¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉÕÏ¿¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ºîÀ®¤·¤¿¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢²ÝÂê²ò·è¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó²þÁ±ºö¤òÎ©°Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÁÃ»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¯¥¹¥¥ã¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§¥Í¥¯¥¹¥¥ã¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀéºÐ ¹É»Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÃÓÂÞ2-36-1 INFINITY IKEBUKURO 8F-46¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¶¥¤¥óÁÈ¿¥¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹¡ÖDesinare¡Ê¥Ç¥¸¥Ê¥ì¡Ë¡×¡¢DX¿ä¿Ê»ö¶È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://necscat.com/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Í¥¯¥¹¥¥ã¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö
E-mail¡§info@necscat.com